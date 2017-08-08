Lông nách ‘“rậm rạp” khiến vùng da dưới cánh tay tiết nhiều mồ hôi và có mùi cơ thể. Tùy theo cơ địa từng người sẽ có mùi nặng hay nhẹ. Tuy nhiên, dù mùi nặng hay nhẹ cũng làm cho bạn thiếu tự tin và không dám đến gần người khác. Có một số bạn, dùng nhíp để nhổ sạch lông nách nhưng thường để lại các tổn thương, xuất hiện vết thâm, lỗ chân lông to, có nguy cơ vùng da nách sẽ bị viêm và gây mùi nặng hơn.

Đàn ông để lông nách được xem là nam tính, mạnh mẽ, tạo mùi cơ thể riêng, tăng sức hấp dẫn cho phái mạnh. Nhưng đối với chị em phụ nữ hoàn toàn khác, để lông nách khiến chị em kém duyên, mất điểm trước phái mạnh. Đồng thời, chị em không tự tin mặc những chiếc váy hoặc chiếc áo mát mẻ sát nách. Để “nhổ cỏ” các chị em thường ưu tiên chọn cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà, những cách này có tính an toàn cao, phù hợp với nhiều loại da và siêu tiết kiệm vì sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên rẻ tiền. Nhưng về phần hiệu quả cách này có khá nhiều ý kiến trái chiều. Hơn nữa lĩnh vực làm đẹp bằng công nghệ cao hiện cũng đang rất phát triển, vì vậy các chị em cũng còn phân vân không biết nên chọn cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà hay sử dụng công nghệ triệt lông tại spa hoặc thẩm mỹ viện.

Sử dụng cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà hay công nghệ cao tốt hơn?

Không thể phủ nhận cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà cũng cho hiệu quả, nhưng hiệu quả cao hay thấp còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên hiệu quả sẽ không thấy ngay tức thì, các dưỡng chất trong cách triệt lông nách tại nhà sẽ từ từ thấm sâu, làm yếu nang lông và rụng dần. Vì vậy, cần phải thực hiện thường xuyên và đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần mới cho kết quả cải thiện tốt nhất. Cách này có thể làm lông nách rụng hết nhưng sẽ mọc lại rất nhanh vì không thể chữa trị triệt để lấy đi gốc tế bào lông nách.

Hoàn toàn ngược lại với cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà, ở các spa hoặc thẩm mỹ viện hay phòng khám da liễu thường sử dụng các phương pháp công nghệ cao triệt lông nách vĩnh viễn bằng sóng siêu vi điểm hoặc chiếu xạ. Những loại sóng này thường nằm lại vùng nang lông khoảng 3 tuần để tạo màng chắn không cho cơ thể cung cấp dinh dưỡng nuôi dưỡng sợi lông, làm suy yếu khả năng phát triển và rụng lông một cách tự nhiên.

Đặc biệt, những phương pháp triệt lông công nghệ cao, bác sĩ tác động có chọn lọc vào các nang lông để không gây tổn thương đến các vùng da xung quanh, nhanh chóng loại bỏ những sợi lông một cách hiệu quả. Hơn nữa trước khi tẩy lông, các chị sẽ được bác sĩ sẽ bôi một lớp gel trong suốt lên vùng da dưới cánh tay để tạo cảm giác thư giãn, thoải mái trong quá trình thực hiện. Và nhờ sóng siêu vi điểm của các công nghệ hiện đại đi sâu vào dưới lớp da nên sẽ làm sạch và sát khuẩn vùng nang lông, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm nám, để làn da sáng đẹp tự nhiên.

Hơn nữa cùng với “nghệ thuật” quảng cáo triệt lông vĩnh viễn, chỉ làm đúng một liệu trình, chi phí hợp lý, bảo hành trọn đời nên có sức thuyết phục cao, các chị em sẽ ưu tiên lựa chọn cách triệt lông nách vĩnh viễn bằng công nghệ cao hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cơ thể và vùng da dưới cánh tay sạch sẽ không còn “cỏ”, các chị em nên gặp chuyên gia da liễu để được tư thể cụ thể về cách triệt lông hiệu quả nhất và phù hợp với tình trạng của mình!