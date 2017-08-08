Vén màn sự thật cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà có hiệu quả như lời đồn

Làm đẹp 08/08/2017 10:20

Tẩy lông nách có nhiều cách. Nhưng hiện nay, có rất nhiều chị em đồn thổi cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà cho hiệu quả cao. Nhưng trên thực tế điều này chưa được kiểm chứng. Để có thêm thông tin chính xác về vấn đề này, bài viết sau đây sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé!

Lông nách gây khó chịu và làm chị em thiếu tự tin

Lông nách ‘“rậm rạp” khiến vùng da dưới cánh tay tiết nhiều mồ hôi và có mùi cơ thể. Tùy theo cơ địa từng người sẽ có mùi nặng hay nhẹ. Tuy nhiên, dù mùi nặng hay nhẹ cũng làm cho bạn thiếu tự tin và không dám đến gần người khác. Có một số bạn, dùng nhíp để nhổ sạch lông nách nhưng thường để lại các tổn thương, xuất hiện vết thâm, lỗ chân lông to, có nguy cơ vùng da nách sẽ bị viêm và gây mùi nặng hơn.

 

Lông nách gây khó chịu và làm chị em thiếu tự tin
Lông nách gây khó chịu và làm chị em thiếu tự tin. Ảnh internet

 

Đàn ông để lông nách được xem là nam tính, mạnh mẽ, tạo mùi cơ thể riêng, tăng sức hấp dẫn cho phái mạnh. Nhưng đối với chị em phụ nữ hoàn toàn khác, để lông nách khiến chị em kém duyên, mất điểm trước phái mạnh. Đồng thời, chị em không tự tin mặc những chiếc váy hoặc chiếc áo mát mẻ sát nách. Để “nhổ cỏ” các chị em thường ưu tiên chọn cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà, những cách này có tính an toàn cao, phù hợp với nhiều loại da và siêu tiết kiệm vì sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên rẻ tiền. Nhưng về phần hiệu quả cách này có khá nhiều ý kiến trái chiều. Hơn nữa lĩnh vực làm đẹp bằng công nghệ cao hiện cũng đang rất phát triển, vì vậy các chị em cũng còn phân vân không biết nên chọn cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà hay sử dụng công nghệ triệt lông tại spa hoặc thẩm mỹ viện.

 

Sử dụng cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà hay công nghệ cao tốt hơn?

Vén màn sự thật cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà có hiệu quả như lời đồn - Ảnh 2
Lông nách rậm khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi có mùi cơ thể. Ảnh internet

Không thể phủ nhận cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà cũng cho hiệu quả, nhưng hiệu quả cao hay thấp còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên hiệu quả sẽ không thấy ngay tức thì, các dưỡng chất trong cách triệt lông nách tại nhà sẽ từ từ thấm sâu, làm yếu nang lông và rụng dần. Vì vậy, cần phải thực hiện thường xuyên và đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần mới cho kết quả cải thiện tốt nhất. Cách này có thể làm lông nách rụng hết nhưng sẽ mọc lại rất nhanh vì không thể chữa trị triệt để lấy đi gốc tế bào lông nách.

Hoàn toàn ngược lại với cách triệt lông nách vĩnh viễn tại nhà, ở các spa hoặc thẩm mỹ viện hay phòng khám da liễu thường sử dụng các phương pháp công nghệ cao triệt lông nách vĩnh viễn bằng sóng siêu vi điểm hoặc chiếu xạ. Những loại sóng này thường nằm lại vùng nang lông khoảng 3 tuần để tạo màng chắn không cho cơ thể cung cấp dinh dưỡng nuôi dưỡng sợi lông, làm suy yếu khả năng phát triển và rụng lông một cách tự nhiên.

Đặc biệt, những phương pháp triệt lông công nghệ cao, bác sĩ tác động có chọn lọc vào các nang lông để không gây tổn thương đến các vùng da xung quanh, nhanh chóng loại bỏ những sợi lông một cách hiệu quả. Hơn nữa trước khi tẩy lông, các chị sẽ được bác sĩ sẽ bôi một lớp gel trong suốt lên vùng da dưới cánh tay để tạo cảm giác thư giãn, thoải mái trong quá trình thực hiện. Và nhờ sóng siêu vi điểm của các công nghệ hiện đại đi sâu vào dưới lớp da nên sẽ làm sạch và sát khuẩn vùng nang lông, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm nám, để làn da sáng đẹp tự nhiên.

 

Tẩy sạch lông nách bằng công nghệ cao giúp chị em tự tin và thoải mái hơn.
Tẩy sạch lông nách bằng công nghệ cao giúp chị em tự tin và thoải mái hơn. Ảnh internet

 

Hơn nữa  cùng với “nghệ thuật” quảng cáo triệt lông vĩnh viễn, chỉ làm đúng một liệu trình, chi phí hợp lý, bảo hành trọn đời nên có sức thuyết phục cao, các chị em sẽ ưu tiên lựa chọn cách triệt lông nách vĩnh viễn bằng công nghệ cao hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cơ thể và vùng da dưới cánh tay sạch sẽ không còn “cỏ”, các chị em nên gặp chuyên gia da liễu để được tư thể cụ thể về cách triệt lông hiệu quả nhất và phù hợp với tình trạng của mình!

Chỉ với một ít phèn chua, hôi nách sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa

Chỉ với một ít phèn chua, hôi nách sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa

Bạn có thể dùng phèn chua để chữa trị hôi nách tận gốc mà không cần sử dụng lăn khử mùi hàng ngày. Phương pháp này chỉ cần dùng phèn chua nguyên chất hoặc kết hợp với trứng và rượu đều được.

Xem thêm
Từ khóa:   lông nách triệt lông nách nhổ lông nách

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 58 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 58 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới