Chỉ với một ít phèn chua, hôi nách sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa

Sức khỏe 08/08/2017 10:01

Bạn có thể dùng phèn chua để chữa trị hôi nách tận gốc mà không cần sử dụng lăn khử mùi hàng ngày. Phương pháp này chỉ cần dùng phèn chua nguyên chất hoặc kết hợp với trứng và rượu đều được.

Trong số các nguyên liệu từ thiên nhiên được sử dụng phổ biến để trị hôi nách thì có thể nói, phèn chua vẫn là nguyên liệu quen thuộc nhất. Không chỉ bởi vì giá thành rẻ và dễ dàng mua tại các chợ hay cửa hàng tạp hóa, phèn chua còn nổi tiếng với nhiều tác dụng làm đẹp như làm trắng da trị mụn và tất nhiên là cả trị thâm nách nữa.

Tại sao nên dùng phèn chua trị hôi nách?

Đối với việc chữa trị các mùi hôi trên cơ thể, phèn chua thường được dùng để khử mùi hôi ở tay, chân và nhất là vùng nách nhờ có khả năng sát trùng, khử mùi và diệt khuẩn cực mạnh.

Trị hôi nách bằng phèn chua nguyên chất
Trị hôi nách bằng phèn chua. Nguồn: Internet.

Phương pháp chữa hôi nách bằng phèn chua đã được rất nhiều người biết. Tuy nhiên, cũng cần khuyến cáo chị em rằng không phải lúc nào cũng có thể dùng phèn chua chữa hôi nách bởi vì nếu kết hợp với sai nguyên liệu hoặc sử dụng không đúng cách có thể khiến lỗ chân lông to lên và gây viêm. Ngoài ra, tuyệt đối không áp dụng cách chữa hôi nách bằng phèn chua nếu như ở vùng da dưới nách có vết thương hở.

Dưới đây là 4 cách trị hôi nách bằng phèn chua để chị em tham khảo:

Cách 1: Trị hôi nách bằng phèn chua nguyên chất

  • Giã nhỏ 50g phèn chua cục rồi cho vào nồi đất để nung lên. Sau đó, chưng thật kỹ để phèn chua rút hết nước cho đến khi phèn xốp nở phồng lên gấp 2 đến 3 lần, thường được gọi là bột phèn chua.
  • Tắm rửa sạch sẽ. Chà xát phèn chua lên nách. Thực hiện 3 đến 4 lần mỗi tuần.

Trị hôi nách tận gốc bằng phèn chua
Trị hôi nách tận gốc bằng phèn chua. Nguồn: Internet.

Cách 2: Chữa hôi nách bằng phèn chua, phụ tử, thanh mộc hương và vôi sống

  • Nghiền 15g phèn chua, 30g phụ tử, 30g thanh mộc hương, 30g vôi sống cho đến khi thu được hỗn hợp bột mịn.
  • Trộn đều hỗn hợp trên với phấn thơm rồi thoa đều lên vùng nách mỗi ngày. Không cần rửa lại bằng nước.

Cách 3: Cách chữa hôi nách bằng phèn chua và trứng

  • Đập 1 quả trứng vào bát rồi cho phèn chua vào. Sau đó, hơ lên lửa nhỏ cho đến khi phèn chảy nước.
  • Chờ cho phèn cứng lại rồi giã nhuyễn thành bột. Bôi mỗi ngày 2 lần lên nách.

Cách 4: Chữa hôi nách bằng phèn chua và rượu

  • Tán phèn chua thành các viên nhỏ. Sau đó, cho vào lọ thủy tinh và đổ rượu trắng vào. Chú ý đổ ngập. Ngâm trong vài ngày.
  • Sau vài ngày, thoa dung dịch lên vùng nách. Để trong 30 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh.

Phèn chua chữa hôi nách
Phèn chua chữa hôi nách. Nguồn: Internet.

Một tin rất vui đó là hiệu quả dùng phèn chua chữa hôi nách đã được hàng loạt chị em kiểm chứng. Nhiều người mới chỉ dùng một vài lần đã thấy mùi hôi giảm đáng kể, không còn nồng nặc và “tỏa hương” cả ngày nữa. Kiên trì áp dụng lâu hơn thì gần như bệnh hôi “cánh” được trị tận gốc.

Một số lời khuyên khi chữa hôi nách tại nhà

Bất kể bạn dùng phèn chua trị hôi nách hay một cách nào khác thì việc ăn uống vô tội vạ, lười tắm giặt, mặc quần áo bó sát… đều có thể khiến cho việc khử mùi hôi phản tác dụng. Do vậy, hãy chú ý những điều sau đây để giúp cho mùi hôi nhanh chóng biến mất nhé:

  • Hạn chế ăn các loại thực phẩm như thịt đỏ (bò, cừu, dê…), gia vị nặng mùi (tỏi, tiêu, ớt, cà ri, hành lá, hành tím, hành tây…), thực phẩm chiên, các sản phẩm từ sữa và đồ uống có cồn.
  • Không lạm dụng phèn chua trị nôi nách. Dùng với liều lượng vừa phải và tuân thủ đúng quy trình đã đưa ra.
  • Tắm hàng ngày bằng xà phòng diệt khuẩn. Mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi. Giặt quần áo thường xuyên và phơi thật khô. Không mặc quần áo ẩm ướt vì có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở.
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