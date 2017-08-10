Cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm giúp da trắng sáng không tì vết

Cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm chứa nhiều dưỡng cần thiết để nuôi dưỡng giúp da trắng hồng rạng rỡ và mịn màng hơn. Vì vậy, chỉ cần kiên trì thực hiện cách này trong thời gian ngắn, làn da sẽ nhanh chóng xóa mờ nếp nhăn, sạch mụn, hết nám và tàn nhang…
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Công dụng của cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm
Nha đam chứa nhiều vitamin A, C, E… và các khoáng chất như: sắt, kẽm, magie, natri, photpho… kết hợp với giấm dồi dào axit tự nhiên giúp tẩy sạch tế bào chết, lớp sừng cứng, da sẽ mềm mịn, hồng hào, trị mụn, se khít lỗ chân lông Chính vì vậy, 2 nguyên liệu này được xem là sản phẩm dưỡng da an toàn và đẹp tự nhiên, không lo dị ứng.
Ngoài những công dụng làm trắng, trị mụn, se khít lỗ chân lông thì cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm có công dụng gần giống như một loại nước hoa hồng, cân bằng pH và hỗ trợ làm giảm thiểu những nếp nhăn li ti trên khóe mắt, miệng và trán.
Cách làm đẹp bằng nha đam ngâm giấm cực kì thích hợp với loại da dầu, tính axit nhẹ của giấm sẽ nhẹ nhàng lấy đi lớp dầu thừa, làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn, còn nha đam sẽ bổ sung các dưỡng chất để nuôi dưỡng da, điều tiết tuyến dầu, hạn chế lượng dầu tiết ra nhiều hơn.
Hướng dẫn cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm
Cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm giúp bạn linh động về thời gian và có thể thực hiện tại. Chỉ cần chuẩn bị đủ các nguyên liệu sau:
- Nha đam tươi: 500 gr.
- Đường cát: 5 thìa cà phê.
- 1 thìa muối biển.
- 1 thìa muối I ốt siêu sạch.
- Giấm: 1 lít (có thể sử dụng giấm gạo hoặc giấm táo).
- 1 chiếc bình thủy tinh.
Hướng dẫn thực hiện:
Bước 1: Rửa sạch nha đam và ngâm với muối biển trong khoảng thời gian từ 45 – 60 phút. Sau đó rửa sạch và để ráo.
Bước 2: Sau khi nha đam đã ráo nước thì tiến hành gọt bỏ 2 viền gai xung quanh cùng lớp vỏ xanh và cắt thành những khúc nhỏ.
Bước 3: Cho phần nha đam cắt thành khúc vào bình thủy tinh, thêm muối sạch và đường vào trộn đều, sau đó đổ ngập giấm vào ngâm.
Bước 4: Đập nắp kín bình thủy tinh, ngâm trong khoảng 2 tuần để nha đam lên men tự nhiên.
Bước 5: Sau 2 tuần bạn có thể lấy ra sử dụng thoa lên da mặt. Chỉ với những bước đơn giản như trên, bạn đã có được loại kem dưỡng da đa công dụng với hiệu quả miễn chê mà chi phí bỏ ra cực thấp.
Cách này bạn cứ thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần là hợp lý nhất, da sẽ trắng đẹp, giúp bạn xóa đi sự tự ti về làn da xấu xí, đầy mụn lại còn đen sạm.
Những lưu ý khi thực hiện cách làm đẹp từ nha đam ngâm giấm
- Nha đam chứa nhiều dưỡng chất tốt cho quá trình chăm sóc da, nhưng bạn cần gọt lớp vỏ xanh và rửa sạch, làm sạch lớp nhựa để không gây kích ứng cho da.
- Khi đắp hỗn hợp nha đam ngâm giấm, bạn nên đắp một lớp mỏng để khô rồi mới đắp thêm lớp nữa, các dưỡng chất sẽ thấm sâu và phát huy tối đa công dụng.
- Giấm có tính axit nhẹ có thể làm bào mòn da nếu như bạn quá lạm dụng thực hiện nhiều hơn 2 – 3 lần/tuần. Vì vậy, bạn cần phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trên nhé!
- Để đạt kết quả làm đẹp bằng nha đam ngâm giấm một cách tốt nhất bạn cần thực hiện liên tục trong một thời gian nhất định không nên bỏ ngang giữa chừng. Phần lớn, sau khoảng 2 tháng thực hiện chị em đã thấy được sự thay đổi rõ rệt của làn da, mịn màng, tươi sáng, không còn nếp nhăn.