Thời điểm tốt nhất để uống mật ong giảm cân, mỡ thừa tự động đào thải nhanh chóng mặt

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/11/2020 08:00

Thay vì ăn kiêng nghiêm ngặt và vất vả luyện tập, bạn chỉ cần sử dụng mật ong đúng cách để giảm cân nhanh chóng, an toàn.

Mật ong chứa khoảng 70 loại vitamin, khoáng chất cũng như các axit amin có lợi cho cơ thể. Những dưỡng chất này có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, kích thích chất béo dư thừa trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, từ đó hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Thế nhưng, bạn đã biết cách sử dụng mật ong để giảm cân hiệu quả nhất?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, buổi sáng là thời điểm hoàn hảo nhất dùng mật ong để đào thải chất béo ra khỏi cơ thể.

Uống mật ong buổi sáng giảm cân hiệu quả

Để giảm cân nhanh chóng, bạn nên uống một ly nước ấm pha mật ong vào buổi sáng khi mới thức dậy. Lúc này, mật ong sẽ có vai trò kích thích quá trình trao đổi chất, hạn chế tích tụ chất béo dư thừa và giảm mỡ bụng vô cùng hiệu quả.

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Mật ong uống vào buổi sáng là tốt nhất để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để hiệu quả nhất, bạn cần dùng nước ấm để pha mật ong và nên uống ngay sau khi pha. Nguyên nhân là vì nước ấm không chỉ giúp hòa tan mật ong, giúp bạn dễ uống mà còn hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa.

Uống nước mật ong pha gừng giảm cân siêu tốc

Nếu bạn đang cần siết cân và lấy lại vóc dáng thon gọn trong thời gian ngắn, hãy thử thêm gừng hoặc chanh vào nước mật ong ấm.

Cách thực hiện phương pháp giảm cân này rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một nhánh gừng đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi vắt lấy nước (hoặc có thể dùng gừng thái mỏng). Sau đó, cho gừng vào ly, rót nước sôi vào và đậy nắp để hòa tan các dưỡng chất có trong gừng. Tiếp đến, thêm vào một thìa mật ong, khuấy đều và thưởng thức.

Bạn nên uống nước mật ong gừng vào buổi sáng để hiệu quả giảm cân cao hơn.

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Nước mật ong gừng giúp thúc đẩy trao đổi chất - Ảnh minh họa: Internet

Giảm mỡ bụng với nước mật ong nghệ

Nghệ chứa hàm lượng lớn chất curcumin giúp cơ thể tăng chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng khiến các mô mỡ mới không thể phát triển, đặc biệt là mỡ bụng.

Chính vì vậy, nếu muốn sở hữu vòng eo “con kiến” thì bạn đừng bỏ qua công thức pha mật ong với nghệ dưới đây.

Cách thực hiện: Bạn hòa tan 2 thìa cà phê tinh bột nghệ cùng 1 thìa cà phê mật ong vào ly nước ấm, khuấy đều là có thể dùng ngay.

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Mật ong kết hợp với nghệ có khả năng giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số công thức giảm cân với mật ong bạn có thể thử áp dụng mỗi ngày. Chúc bạn thành công!

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