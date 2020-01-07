Vị ngọt thanh nguyên chất của mật ong thực sự rất hấp dẫn, chính vì vậy nhiều người lo ngại chất ngọt trong mật ong sẽ gây tăng cân. Nhưng sự thật thì mật ong dù ngọt cũng không hề gây tăng cân, chất đường tự nhiên trong mật ong rất lành tính, an toàn và không gây béo phì cho người dùng.

Công dụng kỳ diệu của mật ong đã được kiểm nghiệm nhưng uống mật ong vào buổi sáng thì còn là vấn đề khiến chị em phân vân bởi không biết liệu nó có thực sự tốt hay không? Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về uống mật ong buổi sáng có tác dụng gì và cách uống mật ong buổi sáng đúng cách.

Mỗi buổi sáng hãy tự pha cho mình một ly mật ong cùng nước ấm, nếu được hãy thêm một vài giọt nước cốt chanh để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Hơn thế nữa uống mật ong vào buổi sáng còn có tác dụng giảm cân hiệu quả. Đây cũng chính là cứu cánh cho những cô nàng hảo ngọt mà lại sợ tăng cân. Bạn có thể thưởng thức vị ngọt từ thiên nhiên của mật ong mà không phải lo về cân nặng hay vòng eo của mình.

Uống mật ong với tinh bột nghệ buổi sáng

Mật ong kết hợp cùng tinh bột nghệ mang đến nhiều công dụng với da, dáng vóc và đối với sức khỏe như hỗ trợ chữa trị các căn bệnh từ hệ tiêu hóa, đường ruột, dạ dày.

Mật ong làm giảm chứng khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha mật ong cùng tinh bột nghệ và nước ấm

Uống mật ong cùng bột nghệ vàng- Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tinh bột nghệ có chứa chất curcumin có công dụng ngăn ngừa nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm khi hết hợp với mật ong với tác dụng tái tạo và nuôi dưỡng da thì hiệu quả mà nó mang lại vô cùng lớn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để pha mỗi sáng:

1 thìa tinh bột nghệ vàng

1 thìa mật ong nguyên chất

1 cốc nước ấm ở nhiệt độ 30 độ C

Cách pha:

Cho tinh bột nghệ và mật ong vào cốc nước ấm sau đó khuấy đều đến khi hòa tan.

Uống mật ong buổi sáng đúng cách

Cách uống mật ong làm đẹp da

Uống mật ong làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Với câu hỏi tại sao mật ong có tác dụng làm đẹp da thì đó là bởi vì những chất có trong mật ong dưới đây:

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, pinobanksin, catalase…

Các loại vitamin với tác dụng làm se khít lỗ chân lông

Giúp tăng cường độ ẩm

Chính vì những tinh chất trên mà khi duy trì sử dụng mật ong vào mỗi sáng chị em sẽ có một làn da căng mịn và trắng hồng.

Khi kết hợp mật ong và nước cốt chanh cũng sẽ mang đến một thức uống tuyệt vời với sức khỏe và làn da. Trong chanh có tinh chất làm sạch dạ dày và giúp khử đi mùi hôi miệng.

Uống nước chanh cùng mật ong vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể thanh lọc chất cặn bã đồng thời làm cho làn da thêm tươi sáng.

Cách pha mật ong uống vào buổi sáng

Uống mật ong vào buổi sáng nếu duy trì sẽ tạo thành một thói quen tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả có lợi cho sức khỏe thì bạn cần uống đúng cách. Hãy cùng tham khảo công thức uống mật ong vào buổi sáng đúng cách ở bên dưới.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Hai thìa cà phê mật ong nguyên chất không pha trộn

300ml nước ấm với nhiệt độ dưới 50 độ C

Cách pha chế mật ong:

Lấy hai thìa mật ong đã chuẩn bị trước đó cho vào ly nước ấm và khuấy đều

Sau khi nước hòa tan thì bạn có thể thưởng thức.

Để tăng thêm gia vị cho thức uống này bạn có thể thêm một vài giọt nước cốt chanh hoặc một vài lát gừng tươi hay bột nghệ vàng.

Gừng kết hợp với mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm uống mật ong buổi sáng

Mỗi thời điểm bạn uống mật ong dù là trước bữa sáng hay sau bữa sáng sẽ đem lại những công dụng khác nhau:

Khi uống mật ong trước bữa sáng khoảng 30 phút khi dạ dày đang trống rỗng thì mật ong sẽ có tác dụng ngăn ngừa dạ dày tiết dịch axit gây ợ chua. Bên cạnh đó khi bạn kết hợp mật ong với chanh và uống trước bữa sáng thì quá trình trao đổi chất cũng sẽ được thúc đẩy từ đó cân nặng của bạn sẽ được kiểm soát hiệu quả.

Khi uống mật ong sau bữa sáng khoảng 30 phút được pha cùng nước ấm thì sẽ kích thích hệ tiêu hóa, làm giảm chứng khó tiêu chướng bụng.

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Lưu ý khi uống mật ong buổi sáng

Không nên pha mật ong cùng với nước quá nóng bởi nó có thể làm giảm tác dụng của mật ong đối với cơ thể

Đối với bệnh nhân giãn tĩnh mạch dưới da không nên sử dụng mật ong bởi trong trường hợp này mật ong sẽ làm bệnh nặng thêm, mạch máu sẽ càng giãn ra.

Không sử dụng mật ong với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi vì hệ miễn dịch của bé lúc này chưa được khỏe.

Mật ong có thể kết hợp cùng với nước cốt chanh, sữa ong chúa, nước cốt quất, phấn hoa...để kích thích và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Trên đây là bài viết tổng hợp về mật ong và uống mật ong buổi sáng. Tác dụng cũng như cách pha chế mật ong buổi sáng đúng cách cũng đã được đề cập ở bài viết. Hy vọng bạn đã có một thức uống tốt cho sức khỏe vào buổi sáng sau bài viết này.