Chuyên mục làm đẹp: Công dụng của mặt nạ nha đam tươi

Làm đẹp 26/12/2019 21:30

Mặt nạ nha đam tươi là sản phẩm làm đẹp rất quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ. Hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của loại mặt nạ này!

Nha đam là loại dược liệu quý từ thiên nhiên giúp cải thiện làn da cho bạn gái. Dùng mặt nạ nha đam tươi thường xuyên và đúng cách sẽ đem đến một làn da sáng hồng rạng rỡ và tự nhiên.

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Mặt nạ từ nha đam tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ nha đam tươi

Nha đam tươi có thể kết hợp với rất nhiều loại nguyên liệu để tạo ra loại mặt nạ phù hợp với từng loại da:

Nước vo gạo + nha đam

Sử dụng nước vo gạo ở lần thứ 3 để lắng lại, bỏ đi phần nước trong là lấy phần cặn đã lắng xuống. Sau đó, bạn trộn phần nước lắng với nhựa thịt nha đam tươi theo tỉ lệ 1:1. 

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Mặt nạ nha đam nước vo gạo - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua + nha đam

Xay thịt nha đam tươi với nửa hộp sữa chua không đường để có một hỗn hợp sền sệt phù hợp cho việc đắp mặt.

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Mặt nạ nha đam sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong + nha đam

Cho 100g nha đam tươi rửa sạch thái nhỏ vào 500ml nước sạch và đun sôi hỗn hợp. Tiếp đó, đun thêm 15 phút lửa nhỏ rồi tắt bếp và hoà cùng 10g mật ong.

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Mặt nạ nha đam mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam nguyên chất

Rửa sạch lá nha đam và cắt thành những miếng nhỏ vừa dùng để đắp mặt dễ dàng hơn.

Cách đắp mặt nạ nha đam tươi

Tuỳ vào từng loại da mà bạn nên có cách đắp mặt và thời gian thích hợp:

  • Da dầu và da khô sẽ đắp khoảng 15 – 20 phút và chọn những loại mặt nạ thích hợp.
  • Đối với da nhạy cảm, bạn nên đắp khoảng 10 phút vì đắp nha đam lâu có thể gây dị ứng và ngứa rát mặt.
  • Sử dụng mặt nạ nha đam kết hợp với các nguyên liệu thích hợp khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Sau 1 tháng, bạn sẽ nhận được kết quả cải thiện rõ rệt.
  • Trước khi đắp mặt nạ nha đam, bạn cần dùng sữa rửa mặt và tẩy trang để làm sạch thật kỹ để có thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất.
  • Sau khi đắp xong, sử dụng các bước dưỡng da theo quy trình cơ bản.

Đắp mặt nạ nha đam tươi có tác dụng gì?

Mặt nạ nha đam tươi trị mụn

Nha đam tươi có chứa Chromium và Zinc là muối khoáng có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn rất tốt, sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ da trước những tác hại từ môi trường, không khí,… có thể gây mụn cho bạn. Bên cạnh đó, nha đam tươi đắp vào những vết mụn bọc giúp nó xẹp nhanh, bong nhân rất hiệu quả.

Ngoài ra, bạn có thể dùng nha đam kết hợp với bột yến mạch để trị mụn. Trong bột yến mạch có rất nhiều hoạt chất tốt như kẽm, sắt, vitamin B, acid folic… và cả Saponin khi tác động lên da sẽ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và diệt khuẩn tối đa – cách tốt nhất để mụn không thể tồn tại và làm ảnh hưởng đến bạn.

Mặt nạ nha đam trắng da

Nha đam giúp loại bỏ các sắc tố xấu hiện diện trên làn da, làm mờ các đốm nâu, vết nám, tàn nhanh, tăng sắc tố tươi tắn và làm giảm đi những nhược điểm trên làn da. Trong thành phần nha đam có chứa chất chống oxy hoá tự nhiên giúp hạn chế tình trạng da xỉn màu, giúp cho da bạn sáng rạng rỡ hơn.

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Mặt nạ nha đam giúp trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nha đam chống lão hoá

Mặt nạ nha đam giúp chống lão hoá da, nâng cơ giúp da luôn săn chắc và giảm nếp nhăn hiệu quả. Đây cũng là bí quyết giữ ẩm và cấp nước cho làn da của bạn.

Nha đam còn có tác dụng tẩy tế bào chết, tạo điều kiện thuận lợi để tái tạo lớp mới, nhìn sẽ rạng rỡ, tươi trẻ hơn.

Chia sẻ một vài tips làm đẹp

  • Bạn nên uống nhiều nước để giúp cơ thể khoẻ mạnh cũng như làn da đẹp hơn.
  • Thay đổi thói quen sinh hoạt: Đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa, hạn chế dầu mỡ và tinh bột, ăn nhiều hoa quả và các loại đồ ăn tốt cho cơ thể.
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Ăn nhiều hoa quả để da đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Tập thể dục nhằm nâng cao sức khoẻ và có một vóc dáng đẹp hơn.
  • Chăm chỉ đắp mặt nạ nha đam để làn da căng bóng, tự nhiên, rạng rỡ.
  • Suy nghĩ tích cực, không làm việc quá sức, chăm sóc đời sống tinh thần cho bản thân.
  • Tạo những thú vui nho nhỏ, bất ngờ trong cuộc sống, tự cho mình thời gian và cơ hội thăm thú và du lịch nhiều nơi, giải toả stress căng thẳng trong cuộc sống.

Trên đây là những chia sẻ về phương pháp làm đẹp sử dụng mặt nạ nha đam tươi cũng như một vài tips làm đẹp và cân bằng trong cuộc sống. Hy vọng những điều này sẽ có ích để bạn vui vẻ và yêu đời hơn. Chúc các cô gái luôn rạng rỡ, tự tin là chính mình!

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Chắc chắn mặt nạ yến mạch sữa tươi là một trong những mặt nạ dưỡng da được yêu thích của nhiều bạn nữ.

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