Mặt nạ yến mạch: Bí quyết cho làn da trắng sáng

Vậy để biết vì sao việc chăm sóc da bằng mặt nạ yến mạch lại được lòng nhiều chị em phụ nữ? Nó có tác dụng gì và cách làm mặt nạ này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lời giải đáp chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ở phương Tây, ngoài sử dụng yến mạch như một món ăn chính thì họ còn khéo léo đưa yến mạch vào việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Để biết tại sao nó lại được dùng để dưỡng da cho phái đẹp, chúng ta hãy cùng xem mặt nạ yến mạch có tác dụng gì nhé:

Mặt nạ bột yến mạch được làm chủ yếu từ yến mạch. Yến mạch được biết đến như một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất xơ và chất đạm. Trong yến mạch có chứa nhiều chất như vitamin B1, B2, B3, B6, E, canxi, mangan,..,rất tốt cho sức khỏe .

- Mặt nạ yến mạch tẩy tế bào chết: Trong bột yến mạch có chứa nhiều vitamin B có khả năng tẩy tế bào chết trên da mặt rất hiệu quả. Không chỉ vậy, chúng còn giúp làm sạch sâu và lấy đi các chất bã nhờn, xoa dịu tổn thương ở da mặt.

- Mặt nạ yến mạch trắng da: Như chúng ta đã biết, trong yến mạch có chứa nhiều khoáng chất cùng các loại vitamin giúp cải thiện tình trạng da đen, thâm do khói bụi, tia UV gây ra. Vì thế, nếu bạn chăm chỉ đắp mặt nạ bột yến mạch hằng ngày thì bạn sẽ nhanh chóng có một làn da đẹp như ý muốn đấy nhé.

Mặt nạ yến mạch giúp cải thiện làn da hiệu quả!

- Mặt nạ yến mạch trị mụn: Có thể nói mụn đầu đen, mụn ẩn là nỗi lo của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, chẳng cần phải lo lắng nữa, với mặt nạ yến mạch, những nỗi lo về mụn sẽ không còn nữa. Bởi yến mạch có tác dụng hút các vi khuẩn và dầu thừa trên da, làm cho lỗ chân lông se lại, ngăn nhiễm trùng và khả năng phòng ngừa mụn rất cao.

- Mặt nạ yến mạch trị thâm: Ngoài trắng da và trị mụn thì bột yến mạch là một trợ thủ đắc lực của chị em trong việc trị thâm nám. Nhờ các khoáng chất và vitamin có trong yến mạch có thể giúp bạn lấy lại làn da trắng sáng, rạng ngời.

- Mặt nạ yến mạch ngăn ngừa lão hóa da: Bột yến mạch có chứa nhiều chất selenium và saponin có hàm lượng rất cao nên có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da và lấy lại vẻ thanh xuân cho chị em phụ nữ.

Mặt nạ yến mạch ngăn ngừa lão hóa da!

Công thức làm mặt nạ yến mạch cho từng loại da

1. Cách làm mặt nạ yến mạch cho da dầu

Mặt nạ yến mạch cho da dầu đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 3 thìa bột yến mạch, 4 giọt chanh, 1 lòng trắng trứng và nước nóng.

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn cho bột yến mạch vào nước nóng và đợi cho đến khi bột nở hết.

- Sau đó bạn cho lòng trắng trứng và 4 giọt chanh vào bột yến mạch và khuấy đều hỗn hợp.

- Cuối cùng bạn đắp lên mặt và đợi khoảng 30 phút, rồi rửa mặt bằng nước sạch là được nhé.

Với công thức này, bạn sẽ loại bỏ được lượng dầu thừa trên da mặt và làm se lỗ chân lông. Chanh có tác dụng sát khuẩn, lòng trắng trứng có nhiều protein và axit béo sẽ giảm bớt lượng dầu nhờn, làm sáng làm da.

2. Cách làm mặt nạ yến mạch cho da nhờn

Mặt nạ yến mạch sữa tươi vô cùng thích hợp cho làn da nhờn!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 3 thìa bột yến mạch, 2 thìa sữa tươi không đường và nước nóng.

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn đổ 3 thìa bột yến mạch vào nước nóng và đợi đến khi bột nở hết.

- Tiếp đến, cho sữa tươi vào bột yến mạch và khuấy đều lên là có thể sử dụng được.

- Đắp mặt nạ trong 30 phút rồi rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Với công thức này, da mặt của bạn sẽ giảm nhờn và trở nên tươi sáng, mịn màng hơn.

3. Cách làm mặt nạ yến mạch cho da khô

Mặt nạ yến mạch hiệu quả cho da khô!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 3 thìa bột yến mạch, 1 thìa mật ong, 2 thìa sữa chua và 1 thìa dầu oliu.

Cách làm:

Đầu tiên, đổ bột yến mạch vào nước nóng và đợi cho đến khi bột nở hết.

Sau đó, bạn cho mật ong, sữa chua, dầu oliu vào yến mạch và khuấy đều là được.

Tiến hành đắp mặt nạ khoảng 25- 30 phút rồi rửa sạch lại với nước mát là đã xong rồi nhé!

Những lưu ý khi đắp mặt nạ yến mạch dưỡng da

Đến đây, chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng đắp mặt nạ yến mạch bao nhiêu lần 1 tuần thì có làn da sáng mịn? Mặc dù bột yến mạch rất tốt trong việc làm đẹp nhưng bạn cũng không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ quá nhiều lần trong một tuần nhé.

Khi đắp mặt nạ lên mặt thì da của bạn sẽ mỏng hơn lúc bình thường. Nó cần có thời gian để phục hồi và hấp thụ các chất dinh dưỡng. Do đó, việc bạn đắp mặt nạ nhiều lần sẽ gây kích ứng và tổn thương da, chỉ nên đắp mặt nạ khoảng từ 2 đến 3 lần trong một tuần là bạn sẽ sở hữu một làn da đẹp và không tì vết rồi.

Với những thông tin trên, chắc chắn bạn đã hiểu rõ về mặt nạ yến mạch rồi phải không nào? Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào làm đẹp từ bột yến mạch ngay từ hôm nay thôi nào! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng thu được làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết nhé!