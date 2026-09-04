Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Làm đẹp 04/09/2026 17:10

Nhờ sự kết hợp giữa chiết xuất tảo biển và nước biển sâu, sữa rửa mặt SR Clover từ Saras Beauty giúp hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, giảm lượng dầu thừa và củng cố độ ẩm cho làn da thường xuyên vận động ngoài trời.

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da - Ảnh 1

Thường xuyên tập luyện thể thao hay làm việc ngoài trời khiến làn da liên tục tiếp xúc với mồ hôi, bụi bẩn và ánh nắng gay gắt. Đây là những tác nhân hàng đầu tích tụ bã nhờn, gây bít tắc lỗ chân lông và khiến da trông xỉn màu. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc chuyên biệt cho lối sống hay vận động, thương hiệu mỹ phẩm Saras Beauty ra mắt dòng sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover.

Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu mang lại giải pháp làm sạch hiệu quả, dịu nhẹ và giữ lại độ ẩm tự nhiên cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da - Ảnh 2

Bảng thành phần từ đại dương và thiên nhiên

Điểm nổi bật của sữa rửa mặt SR Clover nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa các dưỡng chất có nguồn gốc tự nhiên, giúp làm sạch sâu mà vẫn an toàn cho da:

  • Chiết xuất Tảo biển (Undaria Pinnatifida Extract): Giàu polyphenol và flavonoid, hỗ trợ giữ nước, duy trì độ mềm mại và làm dịu vùng da nhạy cảm. Tảo biển cũng hỗ trợ loại bỏ các tạp chất ở lỗ chân lông, giúp da giữ được sự tươi sáng.

  • Chiết xuất rễ Cam thảo (Glycyrrhiza Glabra Root Extract): Nhờ chứa Glabridin và Licochalcone A, chiết xuất cam thảo giúp giảm mẩn đỏ, làm dịu da và hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, bã nhờn – rất phù hợp cho làn da dầu mụn.

  • Nước biển sâu (Sea Water): Khai thác ở độ sâu hơn 200m, nguồn nước biển tươi giàu khoáng chất giúp hỗ trợ làm sạch da tự nhiên và cải thiện tình trạng mụn.

  • Glycerin & Cân bằng pH: Glycerin hỗ trợ hút ẩm từ môi trường, củng cố hàng rào bảo vệ da. Kết hợp với thành phần Potassium Hydroxide giúp cân bằng độ pH thích hợp, nhờ đó sau khi sử dụng, làn da giữ được độ căng mịn mà không lo bị khô rát.

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da - Ảnh 3

Saras Beauty là thương hiệu mỹ phẩm được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, lấy cảm hứng từ chữ “Saras” trong tiếng Phạn nghĩa là “nước” – biểu tượng cho sự tinh khiết, mềm mại và nguồn sống tràn đầy. Với định hướng kết hợp giữa thiên nhiên và khoa học, Saras Beauty theo đuổi triết lý giúp mỗi cá nhân tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình thông qua các sản phẩm chất lượng cao, thiết thực và dễ tiếp cận. Đồng thời, thương hiệu cũng là cái tên quen thuộc đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao ngoài trời lớn tại Việt Nam.

𝐒𝐀𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌

Thương hiệu mỹ phẩm & nước hoa chính hãng

Showroom: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP. HCM

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Hệ thống cửa hàng chính hãng:

Shopee: https://shopee.vn/sarasbeauty.store

TikTok Shop: https://www.tiktok.com/@sarasbeautyvn

Website: https://sarasbeauty.vn

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Đôi khi, một thoáng hương vương lại cũng đủ sức đánh thức ký ức, vẽ nên không gian lộng lẫy như chốn hoàng gia. Được dành cho phái đẹp, Saras SR Exquisite mang đến quãng nghỉ tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả. Đó là hành trình trải nghiệm sự tinh tế, tôn vinh nét quyến rũ kiêu kỳ và thần thái sang trọng vượt thời gian.

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