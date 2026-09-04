Mở ô tô, tài xế giật mình phát hiện con trăn khổng lồ bất ngờ chui vào khoang động cơ xe

Sự việc xảy ra ở Campuchia. Chủ nhân chiếc Toyota Prius màu đỏ đang đỗ gần một nhà máy thì nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ phía đầu xe. Khi mở nắp ca-pô kiểm tra, mọi người không khỏi kinh hãi khi phát hiện một con trăn lớn đang nằm gọn bên trong khoang động cơ.
Video 17:00 04/09/2026

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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