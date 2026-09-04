Người phụ nữ mang theo túi màu đen rồi bỏ vào thùng rác, nhân viên vệ sinh đã báo cảnh sát khi phát hiện thứ bên trong

Vụ việc xảy ra tại một trang viên ở Várzea Grande, thuộc bang Mato Grosso của Brazil, vào 3h ngày 23/7. Một nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra thi thể bé gái bé gái bên trong khi đang phân loại rác và báo cho cảnh sát. Đứa bé vẫn còn dây rốn được bọc trong túi ni lông.

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