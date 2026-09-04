Nhìn lên cột điện, người dân phát hiện con trăn khổng lồ đang bám vào cột điện trong khu dân cư

Con trăn dài 4 mét đã gây ra sự hoảng loạn khi nó quấn quanh dây điện ở Soi Luang Chit, Nakhon Ratchasima, Thái Lan, vào ngày 26/8. Người dân đã báo cho chính quyền địa phương trước khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường để bắt giữ con trăn khổng lồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhin-len-cot-dien-nguoi-dan-phat-hien-con-tran-khong-lo-dang-bam-vao-cot-dien-trong-khu-dan-cu-767928.html