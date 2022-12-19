Chuyên mục Làm đẹp: Mặt nạ yến mạch sữa tươi làm trắng da, sáng mịn

Yến mạch vốn nổi danh là loại thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho sức khoẻ con người, trong đó còn nổi bật với công dụng dưỡng da cho nhiều chị em. Nổi bật là mặt nạ yến mạch sữa tươi với công dụng tuyệt vời trong việc dưỡng da cho phụ nữ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

- Đầu tiên, trộn phần bột yến mạch và sữa tươi không đường đã chuẩn bị vào với nhau, khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

- Tiếp đó, tiến hành rửa mặt thật sạch để các lỗ chân lông giãn nở giúp cho việc hấp thu các chất dễ dàng hơn.

- Sau đó lau khô mặt và bắt đầu bôi hỗn hợp lên da. Mát-xa hỗn hợp cho đều khắp bề mặt trong 3 phút rồi để yên tầm 15-20 phút.

- Cuối cùng bạn rửa mặt sạch và thực hiện các bước dưỡng da bình thường.

- Chăm chỉ thực hiện từ 2-3 lần mỗi tuần sẽ giúp làn da có những biến chuyển tích cực.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với những nguyên liệu khác như yến mạch mật ong, yến mạch nước cốt chanh, yến mạch sữa chua không đường,…hiệu quả trắng da cũng vô cùng tuyệt vời đấy nhé!

Những tác dụng khác của mặt nạ yến mạch sữa tươi

Mặt nạ yến mạch sữa tươi còn được biết đến với công hiệu điều trị mụn hiệu quả!

Ngoài mặt nạ yến mạch sữa tươi basic bên trên, vẫn còn những sự kết hợp tuyệt vời nữa từ mà các chị em cần biết nhé:

- Mặt nạ yến mạch sữa tươi trị mụn: Chỉ bằng 2 thìa bột yến mạch cùng với 1 lòng đỏ trứng gà và một ít sữa tươi không đường đánh nhuyễn với nhau cho sánh mịn rồi thoa đều lên da. Để hỗn hợp trên da trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm, sau đó dùng nước mát sẽ có tác dụng se đầu mụn cũng như làm sạch mụn hiệu quả trên da.

- Mặt nạ yến mạch trị thâm: Dùng 2-3 thìa yến mạch cùng với 1 lòng trắng trứng gà, sữa chua không đường và 1 thìa dầu ô liu rồi trộn đều lên. Phết đều hỗn hợp lên mặt về để yên trong 20 phút. Tránh cười nói trong khi đắp mặt nạ, sẽ khiến da bị nhăn. Cuối cùng rửa mặt sạch bằng nước ấm và nước mát. Ngoài ra, hỗn hợp này cũng có thể áp dụng trên toàn thân để da trở nên trắng sáng hơn, các vết thâm sẽ mờ đi trông thấy đấy nhé.

- Ngoài ra, mặt nạ yến mạch mật ong, dầu oliu cùng với sữa tươi hay sữa chua không đường sẽ là loại dưỡng cấp ẩm sâu cực kỳ tốt cho da khô.

Những lưu ý khi dùng mặt nạ yến mạch sữa tươi

Bạn chỉ nên đắp mặt nạ yến mạch sữa tươi tối đa 2 lần/tuần thôi nhé!

- Bạn cần làm sạch da thật kĩ trước khi sử dụng mặt nạ để giúp cho dưỡng chất của mặt nạ yến mạch sữa tươi được thấm dễ dàng vào da.

- Vì các loại mặt nạ này đều làm từ những nguyên liệu tự nhiên, nên bạn cần kiên trì sử dụng để đạt được kết quả tốt nhất.

- Sau khi sử dụng bạn nên thoa kem chống nắng nếu ra ngoài để giúp cho dưỡng chất không thoát đi.

- Bạn hãy mua những nguyên liệu đắp mặt ở những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Bạn không nên đắp mặt quá nhiều khiến phản tác dụng, da sẽ khô hơn và lão hoá nhanh. Mỗi tuần chỉ nên đắp mặt nạ tối đa 2 lần thôi nhé.

- Ngoài việc sử dụng mặt nạ yến mạch, bạn cũng có thể ăn yến mặt như một loại dinh dưỡng giảm béo hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chị em cũng cần duy trì những mẹo nhỏ làm đẹp mỗi ngày dưới đây, để đảm bảo có một làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong nhé:

- Uống nhiều nước và bổ sung các loại rau củ quả tốt cho sức khỏe, làn da và vóc dáng.

Uống nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

- Xây dựng thói quen tập thể dục để có một thân hình săn chắc, gọn gàng.

- Đi ngủ đúng giờ và đủ giấc, không làm việc quá sức, không ăn nhiều vào buổi tối.

Ngủ đủ giấc để làn da và cơ thể bạn có đủ thời gian để tái tạo lại năng lượng!

- Bổ sung các loại thực phẩm chức năng cần thiết giúp đảm bảo sức khỏe và sắc đẹp.

- Luôn có tâm lý thoải mái, lối suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh để bạn thư thái, trẻ trung hơn.

- Dành cho bản thân những khoảng thời gian riêng sau một kỳ làm việc stress, căng thẳng hay bất cứ khi nào bạn cần làm mới bản thân.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về mặt nạ yến mạch sữa tươi, cũng như hướng dẫn áp dụng chi tiết loại mặt nạ thiên nhiên này cho các chị em. Hy vọng với những chia sẻ mới được đã cung cấp trong bài, sẽ phần nào giúp các chị em biết cách áp dụng một cách chính xác nhất, để thu được hiệu quả nhanh chóng là làn da sáng đẹp, căng tràn sức sống nhé! Chúc các chị em sớm thu được kết quả như ý!