Cách phối đồ đẹp hết nấc cho nàng ngực lép tự tin dạo phố!

Để làm tăng sức hấp dẫn cho vòng một hơn, bạn hãy chọn những dáng áo có chi tiết nhấn ở phần ngực để tạo điểm nhấn.

Dáng áo có chi tiết nhấn ở phần ngực làm tăng sức hấp dẫn cho vòng một hơn!

Ngoài hiệu quả che khuyết điểm cho những cô nàng ngực lép, thiết kế cổ rộng còn giúp tạo ra nét quyến rũ riêng của mình bằng khoe xương quai xanh hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn đừng quá tay với những thiết kế quá sâu rộng, kẻo làm lộ điểm yếu khoe phần ngực nhiều.

Áo cổ rộng khoe xương quai xanh!

Một gợi ý hay cho bạn đó là mix áo cổ V quần tây ống rộng. Đây là phong cách mix đồ lên ngôi năm 2022.

Áo cổ V mix quần tây ống rộng vừa thanh lịch lại khéo léo che khuyết điểm!

2. Váy khoét sâu cổ chữ V

Váy khoét sâu cổ chữ V!

Theo lời khuyên từ các chuyên gia thời trang, nàng ngực bé nên chọn chiếc váy khoét sâu cổ khi đi dự tiệc để quyến rũ hơn. Khe ngực lấp ló là nét đẹp khiến nhiều người cảm thấy tò mò hơn cả sự hiện diện của khuôn ngực đầy đặn.

3. Chọn những trang phục vừa vặn và có dáng suôn nhẹ

Trong dịp hè này, bạn có thể diện những thiết kế đặc trưng khoe vai, dáng suông hoặc phồng nhẹ để giúp nàng giúp che đi vòng một gầy nhỏ của mình.

Váy dáng suông cho nàng!

Những nàng có vòng 1 khiêm tốn thì nên tránh chọn những chiếc váy áo thùng thình khiến bạn bị lọt thỏm. Những thiết kế vừa vặn, dáng suôn luôn là lựa chọn an toàn, thông minh giúp nàng trông đầy đặn hơn.

Dáng áo và váy peplum thắt eo có thêm chi tiết eo bèo nhúm rất phù hợp với dáng người gầy và mỏng manh.

Váy peplum rất phù hợp với dáng người gầy và mỏng manh!

Khi diện những trang phục rộng rãi, bạn không nên để thả hay suông mà hãy chọn những thiết kế có độ phồng ở tay áo và thắt eo, nhằm tạo nét cho body của mình.

Chọn những thiết kế có độ phồng ở tay áo và thắt eo!

Tránh chọn những thiết kế rộng và ôm sát như chân váy ôm, chân váy kiểu bút chì.

Chân váy xòe hem floral cũng là một sự lựa chọn lý tưởng!

Nên chọn những chiếc váy xòe, chân váy xòe hem floral.

4. Trang phục tối giản, thanh lịch

Kiểu dáng giản đơn, thời thượng của trang phục phù hợp với nàng ngực lép!

Với những tranh phục tối giản thường hướng đến nét vẻ thanh lịch rất thời thượng nên sẽ không ưu tiên dành chỗ những cô gái có vòng 1 khủng.

5. Váy ngủ - slip dress

Váy slip dress

Váy ngủ slip dress là trang phục dành cho những cô nàng khiêm tốn vòng 1. Phần ngực quá phẳng khiến bạn tự ti và thấy mình thiếu đi nét quyến rũ của một người phụ nữ. Đừng ngại ngần diện một chiếc váy slip dress ra phố nhé.

Hoặc bạn cũng có thể diện áo 2 dây bèo mix quần jean rất quyến rũ.

Diện áo 2 dây phù hợp là trang phục cho những cô nàng khiêm tốn vòng 1

6. Váy hở lưng

Trang phục hở lưng vừa cá tính là sexy cho nàng!

Trang phục hở lưng là item không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng ngực nhỏ vì độ sang trọng và cuốn hút mà nó mang lại là không thể phủ nhận.

Lưng trần là một trong những vũ khí giúp phái đẹp khoe khéo làn da trắng mịn cùng những đường cong ngọt ngào của cơ thể mà không gây phản cảm. Không khó để hiểu vì sao những thiết kế hở lưng lại là lựa chọn hàng đầu cho cô nàng có vòng 1 khiêm tốn và trở thành câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi: ngực nhỏ nên mặc gì?

7. Trang phục baby doll

Baby doll - mẫu thiết kế hoàn hảo cho các nàng có vòng 1 khiêm tốn!

Kiểu dáng trang phục baby doll thì khỏi phải bàn cãi nhiều! Với tính chất xòe rộng của áo, em baby doll này không chịu thua bất kỳ mẫu đầm, áo nào trong việc che mọi khuyết điểm cơ thể, từ ngực nhỏ, eo to đến mông “lép kẹp”.

Các nàng có thế phối áo baby doll với chân váy ôm dài tới gối hoặc quần short, trông rất dễ thương mà không kém phần cá tính, cuốn hút nữa đấy! Bên cạnh áo baby doll, váy baby doll cũng là chiếc váy cho người ngực lép vô cùng phù hợp và giúp nàng che đi khuyết điểm rất tự nhiên.

8. Phong cách menswear

Menswear cá tính và thu hút tầm nhìn!

Còn phong cách nào phù hợp để biết ngực nhỏ mặc gì đẹp nữa không? Còn chứ, đó chính là phong cách menswear. Phong cách nam tính này vô cùng phù hợp và sinh ra như dành riêng cho nàng “2 lưng”, thậm chí các nàng ngực to muốn diện style này còn phải bó ngực lại nữa. Vì thế nên các nàng ngực lép hãy tự tin khi chọn phong cách menswear nhé.

Tự tin lấy khuyết điểm để làm ưu điểm cho bản thân với phong cách Menswear xem nào, vô cùng cá tính luôn, chắc chắn bạn sẽ thu hút sự chú ý của người khác mà không nhất thiết phải có một vòng 1 gợi cảm.

Những lưu ý khi phối đồ cho nàng ngực lép

- Tránh mặc áo bó sát: Nếu mục tiêu của bạn là hướng sự chú ý ra khỏi ngực, thì hãy tránh xa các loại áo ôm sát vào cơ thể bạn.

- Tránh mặc những trang phục tối màu: Chúng ta đều biết rằng màu sáng mở rộng và màu tối co lại. Nhiều phụ nữ có vòng ngực nhỏ mặc áo màu đen để cố gắng làm cho vòng ngực của họ ít bị chú ý hơn. Tuy nhiên, điều đó không thực sự giúp khắc phục được nhược điểm này. Mặt khác, khi bạn mặc màu sáng hơn, chúng có tác dụng mở rộng, do đó sẽ giúp tôn lên vòng một của bạn hơn đấy.

- Tránh áo Corset: áo Corset là một trong những thiết kế nữ tính nhất từng được phát minh. Tuy nhiên, những chiếc áo này trông đẹp hơn ở những phụ nữ có vòng ngực đầy đặn bởi vì nó hỗ trợ cho bộ ngực lớn. Đối với bạn gái có vòng một nhỏ, một chiếc áo corset chỉ làm cho mọi người thấy rõ hơn khuyết điểm vòng 1 khiêm tốn của bạn.

- Tránh áo cổ lọ thấp: Các loại áo cổ thấp nói chung là một thảm họa đối với phụ nữ ngực lép. Vì chúng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý vào bộ ngực của bạn.

Trên đây là tất cả các tip phối đồ cho nàng ngực lép và có thân hình cò hương. Đừng quá lo lắng về body của mình. Chỉ với một chút tinh ý, khéo léo khi chọn trang phục là bạn đã có biến ngay khuyết điểm này thành nét hấp dẫn của mình rồi đấy! Chúc các chị em luôn tự tin, xinh đẹp dạo phố nhé!