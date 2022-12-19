Bí quyết làm đẹp với các loại mặt nạ chuối hiệu quả mà cực đơn giản

Đắp mặt nạ chuối là cách làm đẹp đơn giản và mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho làn da, mái tóc bạn. Nên kết hợp đắp mặt nạ chuối với thứ gì? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nhờ đó mà các loại mặt nạ chuối chín đều mang lại lợi ích cho da, đặc biệt là da khô, bị mụn và có nhiều nếp nhăn, bị lão hóa. Trong đó mặt nạ chuối mật ong mang đến nhiều hiệu quả cho làn da nhất.

Chuối được biết đến là loại trái cây tốt cho sức khỏe , rẻ và dễ tìm, dễ mua quanh năm. Không chỉ vậy, chuối còn giúp bổ sung dưỡng chất cho da hiệu quả và là nguyên liệu rất tuyệt vời cho quá trình làm đẹp. Chuối cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và một lượng lớn magiê, kali, sắt, kẽm, acid folic và protein. Tryptophan có trong chuối là một acid amin mang đến tác dụng hoàn hảo trong chăm sóc sắc đẹp. Chính vì thế, có thể nói chuối là loại quả chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da mặt, giúp làm đầy và căng mịn da như một loại botox tự nhiên.

Mặt nạ chuối mật ong có tác dụng gì?

Mật ong mang đến hiệu quả làm đẹp rất cao. Không chỉ có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm. mà còn chăm sóc làn da mềm mịn da và chống oxy hóa, giảm vết nhăn. Ngoài ra dùng mật ong còn là cách giúp trị mụn, làm sáng da và chống khô da, làm mờ vết thâm nám. Với làn da bị rám nắng, dùng mật ong là cách phục hồi và giúp hình thành các tế bào da mới.

Kết hợp chuối và mật ong mang lại hiệu quả rất tốt cho da!

Kết hợp chuối và mật ong là các bổ sung nhiều dưỡng chất rất tốt cho da. Trong loại mặt nạ này có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Có thể kể đến như:

Kali: bổ sung độ ẩm và mang lại vẻ mềm mịn cho da.

Lectin: Giúp chống lại sự xâm nhập của các loại khuẩn và tác nhân gây mụn.

Vitamin A: Làm mờ hiệu quả các vết thâm trên da. Đồng thời giúp giảm mụn đầu đen và sẹo mụn.

Vitamin B: giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, giúp da sáng và phòng tránh các dấu hiệu lão hóa.

Vitamin E: bảo vệ da khỏi các chất oxy hóa và cả tia UV và hạn chế sự hình thành nếp nhăn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1/2 quả chuối chín.

- 2 muỗng cà phê mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, nghiền nhuyễn trái chuối và cho mật ong vào trộn đều để tạo thành hỗn hợp dẻo.

- Kế đến, rửa mặt sạch cùng nước ấm hoặc xông hơi mặt để các lỗ chân lông giãn nở.

- Sau đó thoa hỗn hợp lên da và đắp từ 10-15 phút cho đến khi hỗn hợp khô lại.

- Cuối cùng bạn chỉ việc rửa sạch lại mặt với nước lạnh là đã xong rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Các loại mặt nạ chuối giúp làm đẹp hiệu quả

Ngoài công thức mặt nạ chuối và mật ong, bạn có thể áp dụng nhiều loại mặt nạ khác từ chuối. Cụ thể như sau:

- Lột mụn đầu đen

Dùng 1/2 trái chuối chín nghiền nhuyễn, trộn cùng 1 thìa mật ong và 2 thìa nước cốt chanh, chođến khi được hỗn hợp mịn thì đắp lên những vùng da có mụn đầu đen. Thư giãn với loại mặt nạ này trong vòng 20 phút sau đó rửa sạch với nước lạnh.

Với loại mặt nạ này, việc dùng chuối sẽ giúp hỗ trợ điều trị tình trạng da bị mụn đầu đen. Lý do bởi trong loại quả này có chứa chất chống ôxy hóa nên khôi phục làn da đã bị tổn thương hiệu quả. Chỉ cần bạn kiên trì đắp loại mặt nạ này đều đặn 2 lần 1 tuần sẽ đạt được hiệu quả cao nhất nhé.

- Da trắng hồng tự nhiên

Áp dụng công thức mặt nạ chuối trắng da: 1 trái chuối chín nghiền nhuyễn + 1 lòng đỏ trứng gà +1 thìa dầu oliu. Đánh tan hỗn hợp cho thật mịn, nhuyễn rồi đắp lên vùng mặt, cổ. Thư giãn sau khoảng 15 phút để cho các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Sau đó rửa sạch mặt với nước mát kết hợp vỗ nhẹ mặt cho đến khi da mặt được khô ráo hoàn toàn là được.

Công thức mặt nạ chuối giúp da trắng hồng tự nhiên!



Đây là loại mặt nạ giúp cung cấp nhiều vitamin E và C, cũng như giúp chống lại quá trình oxy hóa, giúp da trắng mịn hiệu quả.

- Trị mụn trứng cá

Bạn có thể đắp mặt nạ chuối trị mụn với công thức như sau: Nghiền nhuyễn 1 trái chuối chín, trộn cùng 1 thìa bột yến mạch và 2 thìa sữa tươi. Sau đó, bạn rửa mặt thật sạch, rồi thoa mặt nạ này lên da, thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Đây là hỗn hợp mặt nạ không chỉ giúp đánh bay những nốt mụn trứng cá mà còn có khả năng kháng khuẩn, làm mềm mịn da, thu nhỏ lỗ chân lông.

- Chăm sóc da dầu

Công thức mặt nạ chuối cho da dầu, bóng nhờn gồm: Chuối chín nghiền nhuyễn + nước cốt chanh + lòng trắng trứng gà.

Công thức mặt nạ chuối cho da dầu, bóng nhờn!

Cách thực hiện:

Bước 1: Nghiền kỹ 1/2 trái chuối chín, sau đó cho thêm 1 lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh. Đánh tan tất cả các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp này trên da và thư giãn trong khoảng 15 phút. Ddể đạt hiệu quả cao hơn, bạn có thể thêm vào vài giọt tinh dầu. Khi dùng mặt nạ sẽ có hương thơm rất dễ chịu.

Bước 3: Rửa sạch mặt lại với nước lạnh là hoàn tất.

- Dưỡng ẩm cho da

Chuối chứa hàm lượng kali cao cùng nước giúp giữ ẩm cho làn da khô hiệu quả. Do đó, mặt nạ chuối dưỡng ẩm và chăm sóc làn da mềm mại và mịn màng hơn. Với làn da bị khô và bong tróc việc áp dụng mặt nạ chuối cấp ẩm sẽ giúp khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, kết hợp với sữa chua là loại mặt nạ giúp tẩy tế bào chết tuyệt vời và làm bong các bã nhờn dư thừa trên bề mặt da. Ngoài ra, đây cũng là loại mặt nạ chuối làm da trắng ngần, sáng tự nhiên vì chứa độ ẩm, vitamin C và E, Kali.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 thìa sữa tươi không đường

- 1/4 quả chuối

Cách thực hiện mặt nạ chuối sữa tươi như sau:

Mặt nạ chuối kết hợp sữa chua dưỡng ẩm cho da!

Bước 1: Dằm nhuyễn hoặc xay nhuyễn chuối nếu như trong nhà có máy xay sinh tố.

Bước 2: Trộn đều chuối với sữa tươi.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và thư giãn trong 15-20 phút. Đợi cho đến khi mặt khô thì rửa sạch lại với nước ấm.

- Trị nám da

Trong chuối có chứa rất giàu các dưỡng chất tốt và các khoáng chất thiết yếu, giúp giảm sự hình thành sắc tố melanin – nguyên nhân hàng đầu gây ra nám da.

Sữa chua cung cấp hàm lượng cao axit lactic, giúp chăm sóc làn da sáng mịn. Công thức mặt nạ chuối sữa chua giúp tăng hiệu quả làm đẹp da hiệu quả.

Mặt nạ chuối trị nám vô cùng hiệu quả!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- ½ quả chuối chín

- 2 thìa sữa chua không đường

Cách thực hiện:

- Nghiền nhuyễn chuối chín.

- Dùng 2 thìa chuối chín đã được nghiền nhuyễn trộn chung với 2 thìa sữa chua không đường hoặc đem xay nhuyễn.

- Làm sạch da bằng sữa rửa mặt.

- Đắp hỗn hợp này lên mặt và thư giãn trong vòng 15 phút và rửa sạch lại.

- Kiên trì dùng mặt nạ chuối và sữa tươi không đường thường xuyên 2 lần/tuần sẽ giúp bạn nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của làn da.

- Làm trắng răng

Vỏ chuối có chứa dưỡng chất giúp làm trắng răng, đánh bay mảng bám trên răng hiệu quả. So với những sản phẩm làm trắng răng công nghiệp chứa nhiều chất mài mòn, trong vỏ chuối có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nên làm trắng răng với vỏ chuối có độ an toàn cao hơn.

- Chăm sóc tóc

Mặt nạ chuối chăm sóc tóc vô cùng đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Chuối có đặc tính giữ ẩm tự nhiên, chứa giàu khoáng chất và vitamin (vitamin E, C, B và A) giúp phục hồi tóc bị hư tổn. Đồng thời, chuối rất giàu kali và các loại dầu tự nhiên giúp tóc mềm và khỏe hơn. Một số cách chăm sóc tóc với chuối có thể kể đến như:

- Phục hồi tóc khô, bị hư tổn: Áp dụng công thức: Chuối chín + bơ + nước cốt dừa. Trộn đều và xay nhuyễn hỗn hợp. Ủ hỗn hợp này trên tóc khoảng hai mươi phút, sau đó gội sạch tóc với nước sạch.

- Hỗ trợ điều trị rụng tóc: Xay nhuyễn chuối chín với sữa chua để tạo thành hỗn hợp đặc sánh. Sau đó cho hỗn hợp tiếp xúc với da đầu và ủ sau thời gian ngắn. Cuối cùng, bạn rửa sạch lại với nước lạnh và gội đầu như bình thường.

- Chăm sóc tóc khô: Xay nhuyễn chuối chín đã nghiền nhuyễn với mật ong. Dùng hỗn hợp này ủ tóc khi tóc vẫn còn đang ướt. Sau đó, bạn rửa sạch và gội đầu lại.

3. Một số lưu ý khi làm đẹp bằng cách đắp mặt nạ chuối

- Không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ chuối vì sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực tới làn da. Da mặt dễ trở nên bóng nhẫy, thậm chí có thể gây ra nhiều dị ứng như nổi mụn, mọng đỏ, da mất khả năng đề kháng. Mặt nạ chuối có bắt nắng không? Da sẽ yếu, mỏng đi, nhạy cảm với ánh sáng hơn, dễ xỉn màu nếu không dùng đúng cách.

- Tốt nhất, bạn chỉ nên đắp mặt nạ chuối khoảng 2 lần/tuần.

- Chọn chuối chín tự nhiên, nên chọn trái chuối chín già, tốt nhất là chuối tiêu.

- Đắp khoảng 10 - 15 phút, không nên đắp quá lâu sẽ gây tổn thương da.

Trên đây là hướng dẫn cách đắp mặt nạ chuối dễ nhớ với những bước thực hiện cực kỳ đơn giản tại nhà. Hi vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ chọn được cho mình một vài công thức “ruột” với chuối và thử nghiệm thành công nhé!