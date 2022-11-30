Sử dụng bột yến mạch đúng cách sẽ đem lại những hiệu quả rõ rệt cho làn da của chị em, cụ thể là: giúp dưỡng da hồng hào, trắng sáng, mịn màng, giảm thâm và đặc biệt bột yến mạch tắm trắng cho toàn thân. Để biết thêm về những công thức tắm trắng cùng bột yến mạch , hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tắm trắng bằng yến mạch có hiệu quả tốt, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên. Bởi vì, trong yến mạch chứa nhiều hàm lượng chất xơ, axit amino, vitamin B, vitamin E và nhiều dưỡng chất khác. Sử dụng bột yến mạch sẽ làm giảm đi các kích ứng da như ngứa, mẩn đỏ, loại bỏ lớp tế bào da chết sạm màu khô sần bên ngoài, kích thích tái tạo tế bào mới, loại bỏ bụi bẩn đồng thời bổ sung độ ẩm cho da.

Chính vì vậy, không lý do gì mà bạn không tận dụng nguyên liệu này để làm đẹp cho làn da của mình, vừa tiết kiệm được thời gian và tiền bạc mà cách thực hiện lại còn siêu đơn giản tại nhà nữa nhé!

Cách tắm trắng bằng bột yến mạch hiệu quả tại nhà

Để tắm trắng bằng yến mạch đạt hiệu quả tốt nhất thì bạn nên kết hợp thêm với một số nguyên liệu khác như: sữa chua hoặc mật ong.

Dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện tắm trắng bằng yến mạch, sữa chua. Cách tắm trắng bằng yến mạch và mật ong cũng thực hiện tương tự.

Tắm trắng bằng bột yến mạch vừa hiệu quả lại tiết kiệm tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bột yến mạch.

Sữa chua không đường.

Nước ấm.

Bát.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Bạn lấy bột yến mạch trộn đều với nước ấm để chúng nở tự nhiên thành hỗn hợp sền sệt.

- Bước 2: Sau đó, cho thêm sữa chua vào trộn đều, như vậy bạn đã có được hỗn hợp tắm trắng hiệu quả rồi đó.

Cách sử dụng cho da mặt và toàn thân:

Dành cho da mặt

Bạn nên kiên trì áp dụng 2 lần/tuần để thu được hiệu quả tốt nhất!

Sau khi tẩy tế bào chết và rửa sạch da mặt thì bạn hãy thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên mặt, sau đó massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu vào da và khoảng 15 phút sau thì lột lớp mặt nạ này đi, rồi bôi kem dưỡng ẩm lên là được nhé.

Đây là cách dưỡng trắng da an toàn, hoàn toàn không gây kích ứng, nhanh chóng giúp bạn làm đẹp cho mặt mà không cần sử dụng đến các loại kem tiền triệu. Mỗi tuần bạn có thể thực hiện khoảng 2 lần để da mặt luôn trắng sáng mịn màng và đẹp tự nhiên.

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Dành cho toàn thân

Bạn nhớ rửa lại bằng nước ấm và bôi kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ nhé!

Sau khi làm ướt người, bạn thoa hỗn hợp đã trộn sẵn lên da và massage nhẹ nhàng theo chuyển động vòng tròn. Đặc biệt, axit lactic trong sữa chua khi kết hợp với bột yến mạch sẽ tạo nên chất keo kết dính các tế bào chết trên da và loại bỏ chúng hiệu quả.

Sau đó, bạn để trong khoảng 20 phút và tắm lại bằng nước ấm. Cuối cùng sau khi tắm sạch bằng nước thì bạn lau khô người và bôi kem dưỡng để giữ ẩm, làm mềm da và duy trì độ trắng sáng dài lâu.

Lưu ý: Tắm trắng bằng yến mạch muốn đạt được hiệu quả tốt và giữ trong thời gian dài thì bạn phải kiên trì áp dụng đều đặn, đồng thời cần có biện pháp bảo vệ da tránh khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, bạn không nên quá nóng vội, đừng vì muốn có kết quả nhanh kết hợp sử dụng kem trộn sẽ phá hoại cấu trúc da, gây tổn thương nặng nề, không cách nào có thể cứu chữa.

Những sai lầm hay mắc phải khi tắm trắng bằng bột yến mạch

Dùng phải bột yến mạch đã quá hạn sử dụng

Bột yến mạch dù rất tốt nhưng nó chỉ tốt khi còn hạn sử dụng và được sản xuất bởi một cơ sở uy tín. Do đó, khi sử dụng bột yến mạch, các chị em đừng để bị cuốn theo những nơi bán giá rẻ bất thường mà mua phải những mặt hàng yến mạch kém chất lượng, hết hạn sử dụng và không rõ nguồn nhé.

Không kiểm tra độ kích ứng của bột yến mạch với làn da

Cũng có rất nhiều trường hợp da bị kích ứng, mẩn đỏ, ngứa sau khi thoa hỗn hợp bột yến mạch lên da. Bởi cơ địa của họ bị dị ứng với bột yến mạch hoặc các nguyên liệu kết hợp nhưng họ không biết.

Do đó, để không mắc phải sai lầm này, bạn cần phải kiểm tra phản ứng của da trước khi thoa lên lên mặt hoặc da toàn thân. Bằng cách thoa hỗn hợp lên một vùng da nhỏ trên mu bàn tay để trong khoảng 20 phút nếu không có phản ứng bất thường thì có thể sử dụng cho da.

Chị em cần chú ý về hạn sử dụng, kiểm tra độ kích ứng và kiên trì khi áp dụng biện pháp tắm trắng này nhé

Không kiên trì thực hiện, bỏ ngang, nhảy cóc giữa chừng

Nhiều chị em rất muốn loại bỏ đi làn da không đều màu, ngăm đen để sở hữu làn da trắng sáng mịn màng. Nhưng khi áp dụng cách sử dụng bột yến mạch làm trắng da lại không kiên trì thực hiện đúng số lần mỗi tuần, mà lại “nhảy cóc” và bỏ ngang giữa chừng. Điều này không chỉ không mang lại hiệu quả mà còn tốn kém thời gian, công sức. Do đó hãy kiên trì thực hiện 2-3 lần mỗi tuần, làm đều đặn và đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Trên đây là tất tần tật thông tin chi tiết về cách tắm trắng bằng bột yến mạch, cũng như các lưu ý khi áp dụng mà chị em cần biết. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ có thêm một biện pháp làm đẹp da tại nhà, chỉ cần kiên trì áp dụng là chẳng mấy chốc sẽ sở hữu ngay làn da mịn màng, trắng sáng nhé! Chúc các chị em sớm thu được kết quả như ý!