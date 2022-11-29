Một người bình thường, tiếp tục sống có ý nghĩa gì ?

Tôi thường rất ít nói trước mặt người khác, khiến người ta nghĩ tôi là kiểu người không giỏi ăn nói. Tôi độc lập, phần nào của mình thì tự mình nỗ lực hoàn thành. Không hề chủ động nhờ người khác phái giúp đỡ, cũng ít khi bộc lộ bản thân, luôn mờ nhạt giữa đám đông.

Tôi không có ngoại hình đẹp, cũng không thể có điều kiện để tiêu xài phung phí, từ nhỏ đến lớn luôn là kiểu người bình thường .

Nói chuyện với người khác luôn rất nhẹ nhàng, tự mình gánh chuyện buồn, nghe nhạc thâu đêm, ngủ dậy vẫn là một ngày mới. Vào ban đêm đèn đuốc sáng rỡ, tôi buồn chán ngắm vì sao cùng ánh trăng chiếu rọi, mỗi ngày đều lặp lại như thế.

Tin nhắn trong group chat, các loại đàm luận,...khiến tôi cảm thấy rằng mình làm không đủ tốt, lớn lên không được đẹp. Nội tâm rất mẫn cảm, đôi khi người khác nói một câu vô tâm, có thể khiến tôi buồn bực cả ngày.

Mỗi khi có người hỏi, vì sao tôi không yêu đương, tôi luôn lấy lý do phiền toái mà trả lời cho xong chuyện. Lại có người hỏi tôi có từng thích ai chưa, tôi cũng qua loa tỏ vẻ phủ định.

Một người bạn nói với tôi rằng có lẽ tôi chưa gặp được người mà tôi thật lòng thích, nhưng tôi không cách nào nói cho họ biết rằng thật ra tôi đã từng gặp rồi, nhưng gặp gỡ quá sớm, khi tôi còn chưa kịp hiểu rõ ràng, thì đã đánh mất họ.

Bởi sự non nứt và ngốc nghếch của tuổi trẻ, tôi đã dễ dàng để người đặc biệt rời đi!

Trong những tháng ngày buồn tẻ hơn 20 năm trời, đã không thể trở thành ánh trăng của chính mình, lại chẳng làm nên trò trống gì, chẳng thể làm kinh diễm năm tháng của một ai. Tôi bình thường như vậy, tiếp tục sống thì có ý nghĩa gì?

Tôi thích sự lạnh lùng trong xương tủy, trời sinh tính tình im lặng, nhưng lại cao ngạo, và làm theo trái tim mình.

Bóng dáng dưới chân tôi chưa bao giờ bắt chước một ai, cũng chưa từng giận hờn ai sau khi mưa gió giăng khắp phố phường.

Tôi khao khát một cuộc sống tốt đẹp, chính là ý nghĩa sống của tôi.

Tôi muốn nỗ lực, kiếm chút tiền, sau khi kinh tế độc lập, thì đi làm những chuyện mà mình muốn.

Ra biển để ngắm hoàng hôn, cảm nhận gió biển phả vào mặt, tạm quên đi mọi muộn phiền, hoàng hôn như lòng đỏ trứng vịt muối vậy.

Nhưng tôi lại yêu tích cách cao ngạo, luôn làm theo trái tim mình!

Đến thảo nguyên cưỡi ngựa, ngắm hoa dại bị gió thổi bay, trâu cừu chạy nhảy, thảo nguyên giống mưa rơi xối xả. Cây cỏ quay cuồng, khi bạn dẫm lên sẽ có tiếng kêu rắc rắc và nhẹ nhàng.

Đi du lịch đến những ngôi làng xa xôi. Buổi tối gió rất nhẹ, bầu trời lộ ra mây trắng, trên cây cầu đá cổ kính trong thị trấn, chú chó lớn đang thong thả dạo bước trên con đường lớn dưới ánh hoàng hôn.

Tôi cũng muốn sáng tác về ánh trăng của quê nhà, bù đắp những gì còn nợ với gia đình, xin lỗi vì quá khứ thiếu hiểu biết và tha thứ cho người nhà vì những thiếu sót trong cuộc sống này.

Lúc ấy bầu trời rất xanh và rất gần, hoàng hôn rực sáng phía chân trời, thôn xóm tỏa ra những vòng khói trắng xóa. Tôi và cô gái đứng dưới gốc cây cổ thụ phủ đầy hạt dẻ, nhẹ nhàng chạm gõ mùa thu.

Bây giờ tôi muốn gặp một người có thể chia sẻ cảm xúc với tôi. Ngắm nhìn ánh trăng khẽ leo lên ngọn cây, bắt lấy chút may mắn trong những ngày bình thường, trong lòng gieo trồng một đóa hoa trời sinh, còn thơm hơn tất cả các loại rượu hảo hạng.

Bình thường nhưng không tầm thường!

Có người hỏi một người bình thường, sống có ý nghĩa gì?

Thật ra, cuộc sống dù có hảo hạng, hào nhoáng đến đâu thì cuối cùng cũng quy về củi, gạo, dầu, muối cùng với bụi đất mà thôi, tôi biết ơn bản thân mình đã sống một cuộc đời khiêm tốn và tầm thường.

Có người nói cuộc sống mệt mỏi lắm, thật ra tôi cũng chẳng trải qua chuyện gì quá cực khổ. Cuộc đời này tôi may mắn vì được gia đình yêu thương và bạn bè quan tâm, phần lớn nguyên nhân khiến tôi không hạnh phúc là do tôi đã tự phóng đại bản thân, và vì một vài chuyện thất bại khiến tôi suy sụp mà thôi.

Sẽ luôn có rất nhiều niềm vui bình thường trong cuộc sống để bạn tận hưởng.

Ví dụ những món ăn ngon bạn ăn hàng ngày và những clip thú vị mà bạn chia sẻ với bạn bè của mình.

Sau khi giặt xong những bộ quần áo chất chồng, nhận được lời khen từ những người xa lạ.

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hãy đi xuống lầu cho những chú mèo hoang nhỏ ăn và để chúng lăn lộn trong vòng tay bạn.

Cuộc sống được tạo nên từ những mảnh ghép rải rác, đôi khi thật điên rồ, đôi khi thật nhẹ nhõm và thoải mái.

Nếu bạn sẵn sàng sử dụng những cảm xúc tinh tế nhất để trải nghiệm những điều bình thường và tầm thường được bọc trong khói lửa, bạn sẽ từ từ thu hoạch được những mềm mại và cảm động.

Nếu đôi khi cảm thấy không vui, có thể chỉ là chúng ta đã đem trọng tâm đặt sai vị trí rồi, đừng duy trì một việc quá lâu.

Cuộc sống vốn dĩ đã buồn khổ, nhưng gió sẽ nổi lên khi bạn chạy...