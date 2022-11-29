Kiểu hôn nhân nào khiến người ta cảm thấy buộc phải ly hôn?

Tâm sự gia đình 29/11/2022 09:44

Chỉ một chuyện nhỏ thật nhỏ nhưng cũng có thể khiến "giọt nước tràn ly" nếu đi kèm với sự vô tâm và không biết cách thấu hiểu, cảm thông cho nhau.

Vào mùa đông, nhà vệ sinh trong nhà chúng tôi sẽ được trang bị đệm lót vì quá lạnh, được làm bằng vải bố. Bố tôi bảo tôi và mẹ đi xong phải nâng miếng đệm lên.

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 "Giọt nước tràn ly" chỉ từ ý thức nhỏ sau mỗi lần đi vệ sinh!

Nói cách khác, mỗi lần bố đi wc đều phải nâng lên nên cảm thấy rất phiền.

Lần nào mẹ tôi đi xong cũng nâng lên, nhưng lúc ấy tôi còn nhỏ nên chẳng hề để tâm đến những lời ấy. Cho đến một thời gian sau, tôi không nhấc miếng đệm lên. Cùng ngày hôm đó bố đi vệ sinh cũng chẳng thèm nâng miếng đệm lên, mà tiểu hết tất cả lên miếng đệm, bởi vì hơn một nửa phía trước của miếng đệm ướt đẫm một cách rõ ràng. Lúc đó không ai ngờ bố lại làm chuyện như vậy, mẹ hỏi bố có làm đổ nước lên đó không mà sao không chịu thay thì bố dửng dưng nói rằng đó là do bố đi tiểu vào đó, đương nhiên không thể thay, vì để cho mẹ con tôi phải nhớ thật kỹ.

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 Mọi việc lớn nhỏ đều từ tay mẹ, nhưng bố tôi lại là người thiếu đi ý thức và sự thấu hiểu!

Ở nhà mẹ làm tất cả việc nhà, tiền cũng là mẹ kiếm, chuyện của tôi cũng chỉ có mẹ quan tâm. Vì chuyện này mà trái tim mẹ băng giá nên đã dẫn đến chuyện ly hôn.

Sau đó, mỗi khi tôi đến nhà ai, nếu nhà người đó có bồn cầu ngồi, tôi sẽ có thói quen nhấc đệm ngồi lên sau khi đi vệ sinh.

Cho đến một lần, một vài người trong chúng tôi ăn tối tại nhà một anh bạn, sau khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh bạn cũng chính là người mời chúng tôi đến nhà ăn tối, anh đi wc sau khi tôi vừa bước ra, đã bí mật kéo tôi sang một bên và hỏi tôi đi vệ sinh không hạ miếng đệm xuống ngồi hả, lúc ấy tôi ngạc nhiên một lúc rồi nói: Đương nhiên là có hạ xuống rồi, nhưng đi xong lại nâng lên.

Anh cười nói không cần nâng lên, vì mỗi khi anh và bố đi vệ sinh xong sẽ hạ miếng đệm xuống, nếu không sẽ rất bất tiện cho mẹ khi đi vệ sinh.

Lúc ấy đột nhiên tôi bật khóc, thật khổ thân mẹ tôi.

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 Chỉ một sự so sánh nho nhỏ cũng khiến tôi càng thương cảm cho số phận đáng thương của mẹ mình!

Người ta vẫn nói "hôn nhân như một ván cược", thật vậy, nếu may mắn, bạn sẽ gặp được nhưng người có sự đồng điệu về tâm hồn, một người biết sẻ chia cùng người bạn đời của mình, còn ngược lại, bạn cũng có thể sẽ gặp phải thêm "một kẻ dở hơi, một ông tướng bà tướng" nữa trong nhà.

Nhưng ở đời, chẳng có biện pháp nào "test" nhanh về nhân phẩm và tâm hồn của một người cả, nên điều chúng ta có thể làm, là chầm chậm, kiên nhẫn tìm hiểu, quan sát và thận trọng về quyết định mở cửa trái tim, đưa một người đồng hành trên đường đời của mình. "Chậm nhưng chắc" còn hơn nhanh chóng, chóng vánh mà ân hận và buồn phiền về sau. Chuyện hệ trọng đời mình, chẳng ai sống thay mình để hiểu được hết chuyện đang diễn ra, nên bạn hãy cứ từ từ và chỉ bắt đầu khi cảm thấy chắc chắn nhất, khi trái tim cảm thấy đây chính là người thích hợp với mình. Tháng ngày dài đằng đẵng về sau, sẽ chẳng còn cô độc nữa nếu chúng ta may mắn tìm được "ngưới thực sự thuộc về mình.

Hy vọng các chị em sẽ tìm được một nửa kia hiểu mình, phù hợp và luôn thấu hiểu, yêu chiều mình nhé. Chúc các chị em có một đời sống hôn nhân thành bình yên và viên mãn, mỗi ngày đều đong đầy yêu thương!

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