Tài sản lớn nhất của cha mẹ chính là con cái, đừng để cha mẹ già đi một mình!

Khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ nhận ra rằng: tài sản quý giá nhất của cha mẹ là không gì khác là các con. Hãy nhớ lại hành trình trưởng thành của mình đều có bóng dáng của cha mẹ, thế nên hãy sắp xếp thời gian, lắng nghe, thấu hiểu và thể hiện tình yêu của mình dành cho đấng sinh thành mỗi ngày nhé!

Còn những người làm con chúng ta thì sao? Chúng ta có thể dành thời gian cho công việc, cho đam mê, cho cuộc sống riêng và quên rằng quỹ thời gian dành cho cha mẹ mình là điều thật sự cần được ưu tiên: mình càng trưởng thành – cha mẹ càng già đi, và tuyệt đối, đừng để cha mẹ già đi một mình.

Ở đó, cha mẹ tất tả chạy ra chợ tìm mua con gà thả vườn hay bó rau tươi để mẹ nấu những món con thích ăn nhất và cả nhà có thể gắp thức ăn cho nhau như những ngày con còn nhỏ. Thật vậy, nếu bạn báo sẽ về nhà vào chiều mai, thì từ đêm hôm trước cha mẹ đã vui vẻ đợi chờ, bận rộn chào đón bạn về rồi.

Càng trưởng thành thì càng muốn về nhà – câu nói này thật sự không sai. Nơi ngày xưa bạn muốn rời khỏi nhanh nhất để khám phá thế giới giờ lại chính là nơi bình yên và an toàn nhất để trở về. Bạn sẽ nhận ra rằng dù lớn chừng này rồi thì khi về quê bạn vẫn là một đứa trẻ, được cha mẹ chăm từng bữa cơm, giấc ngủ. Mà không chỉ bạn mong được về nhà đâu, cha mẹ còn ngóng trông bạn nhiều hơn nữa. Khoản tiền bạn chuyển về nhà mỗi tháng với cha mẹ không quý bằng một bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau.

Lúc đó bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc cảm giác “mong lần nào con về mọi người vẫn sẽ luôn ở đó” và may mắn vì vẫn luôn có một nơi “trú ẩn” an toàn, luôn bảo vệ và coi bạn như báu vật. Quả vậy, nhận lại và cho đi những gì không quan trọng, miễn còn được gặp cha mẹ thì nhà còn là nơi để về, đúng không nào?

Gắn kết dễ dàng trong thời đại số

Chỉ dăm ba phút thấy nhau qua màn hình mỗi ngày, cũng giúp cha mẹ bạn vơi đi nỗi nhớ!

Những tiến bộ công nghệ hiện nay cùng với sức mạnh của mạng xã hội sẽ giúp chúng ta đến gần với cha mẹ hơn là ta nghĩ. Nếu không có thời gian thăm nom cha mẹ ở xa thì những cuộc gọi video sẽ giúp nối kết tình thân mỗi ngày. Nhưng bạn sử dụng dễ dàng không có nghĩa là cha mẹ cũng thành thạo. Hãy dành thời gian hướng dẫn cha mẹ sử dụng thiết bị thông minh, cách gọi điện video hay nhắn tin thoại, đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và đôi khi bạn sẽ cần thêm thời gian để giúp cha mẹ chọn lọc thông tin trên mạng xã hội đấy!

Đừng mất kiên nhẫn vì đã hướng dẫn nhiều lần nhưng cha mẹ vẫn “học trước quên sau”. Bạn ơi, những lúc như thế hãy hít một hơi thật sâu, nhớ lại khi ta còn nhỏ, từng là một đứa trẻ tò mò luôn miệng hỏi “vì sao”, “như thế nào”, cha mẹ đã kiên nhẫn giải thích cho ta. Nếu có thể, bạn hãy chuẩn bị những mẩu giấy nhớ nho nhỏ ghi tóm tắt hướng dẫn sử dụng dán ở nơi dễ thấy, để cha mẹ an tâm “thực hành” những khi không có mặt bạn nhé.

Người già như trẻ nhỏ, hãy kiên nhẫn hơn và quan tâm nhiều hơn bạn nhé, chỉ dăm ba câu, vài ba phút trò chuyện mỗi ngày cũng giúp cha mẹ bạn vui vẻ cả ngày, bớt cô đơn mỗi ngày đấy.

Thay mẹ cha chu toàn kế hoạch chăm sóc sức khỏe

Chẳng gì quan trọng bằng sức khỏe của cha mẹ!

"Nuôi con trăm tuổi lo đến 99 năm". Với nhiều bậc phụ huynh, nỗi lo lớn nhất khi con trưởng thành là mãi chưa lập gia đình, chưa có bạn đời đồng hành qua những bão giông của cuộc đời. Nếu mãi chưa thể cho cha mẹ một nàng dâu hay chàng rể thì cũng đừng lo lắng quá nhé. Hãy giải thích cho cha mẹ hiểu quan trọng là cả nhà được mạnh khỏe, bên nhau mỗi năm sang đã hạnh phúc lắm rồi.

Họ cứ mải bận tâm về cuộc sống và sức khỏe của bạn mà quên đi đời sống của chính mình. Vì vậy, bạn đừng quên thay cha mẹ quan tâm về sức khỏe của họ nhé, hãy thường xuyên đưa cha mẹ đi thăm khám định kỳ, xây dựng chế độ ăn hợp lý cho cha mẹ và đừng quên thăm hỏi mỗi ngày để nhanh chóng biết được tình hình sức khỏe của cha mẹ nhé. Thật vậy, sức khỏe của người già như “ngọn lửa trước gió”, hãy cẩn thận để tâm mỗi ngày nhé!

Đưa cha mẹ đi ngắm nhìn thế giới, tại sao không?

Hãy cùng nhau ngắm nhìn những điều tươi đẹp, mới lạ của cuộc sống!

Có khi nào bạn tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa đi du lịch cùng cha mẹ? Nếu chưa đủ tiền xây nhà to cho cha mẹ thì bạn hoàn toàn có thể làm những điều trong khả năng của mình như sắp xếp mỗi năm một chuyến du lịch cùng cả nhà. Những chuyến đi ngắn lẫn dài ngày sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong “hành trình già đi” của cha mẹ. Cũng như chúng ta, cha mẹ cũng cần được đi đây đi đó, thay đổi môi trường và tìm hiểu thêm những điều thú vị.

Tuy nhiên, đừng quên lưu ý trở ngại chủ yếu khi lên kế hoạch đi du lịch cùng phụ huynh chính là sự “lỗi nhịp” giữa hai thế hệ. Bạn còn trẻ khỏe nên thường thích những địa điểm xa xôi độc lạ, trong khi cha mẹ sức khỏe không còn ở độ thanh xuân sẽ khó lòng bắt kịp. Để giải quyết trở ngại này, bạn có thể tìm kiếm các tour “du lịch chậm”: địa điểm đẹp lạ, không khó di chuyển, thời tiết dễ chịu, thời gian chuyến đi thong thả và đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi tình yêu đủ lớn, chắc chắn bạn có thể lên kế hoạch chuyến đi hoàn hảo để cả nhà có thời gian đáng nhớ bên nhau.

Thật vậy, thế giới này rộng lớn và đẹp đẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều, tuy không thể đi hết, nhưng những địa điểm gần gần thì hoàn toàn có thể mà. Đừng để cha mẹ bạn chỉ mãi biết “từ nhà xuống bếp, từ nhà ra ngõ”, hãy để những tháng ngày tuổi già của cha mẹ thêm niềm vui, tiếp xúc và quan sát được những điều mới mẻ, mà họ đã bỏ lỡ khi mải lo cơm áo, chăm lo cho bạn lớn lên và trưởng thành tốt đẹp như vầy nhé!

Tóm lại, con cái chính là tài sản quý báu nhất của cha mẹ, với đời sống ngày càng phát triển như hiện nay, chẳng quá khó khăn để chúng ta có thể dễ dàng quan tâm đến cha mẹ của chúng ta bằng cách trực tiếp hay qua các phương tiện online. Vì vậy, đừng để cha mẹ già đi một mình nhé! Chúc các chị em sẽ được trải qua những quãng thời gian ấm áp, hạnh phúc mỗi ngày cùng cha mẹ của mình nhé!