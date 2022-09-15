Cách làm tôm rang muối hong kong giòn ngon, đậm vị và chuẩn đưa cơm tại nhà!

Tôm là một trong số rất ít các loại thực phẩm mà vừa ít năng lượng lại vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng tuyệt vời. Đặc biệt, nguồn protein và canxi có trong tôm quả thật là vượt trội không đùa được đâu nhé.

Tôm vốn là một trong những nguyên liệu “bình dân” giàu dinh dưỡng và rất được ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình tại nước ta. Tùy vào cách chế biến của người đầu bếp, mà mỗi món ngon từ tôm lại mang đến những hương vị đặc sắc riêng, nổi bật phải kể đến các món như: lẩu tôm , tôm cuộn khoai tây , tôm sốt bơ tỏi ,....đặc biệt là món tôm rang muối hong kong - một trong những món giòn ngon, siêu hấp dẫn, khiến thực khách nào nếm thử một lần là nhớ mãi không quên. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món tôm rang muối nổi danh của hong kong này nhé!

Bên cạnh đó, tôm còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin hữu ích khác như: Phốt pho, đồng, kẽm, sắt, magie, canxi, kali, mangan, iot, axit béo omega-6 và omega-3 dồi dào,...

Cụ thể, theo các nghiên cứu, trong 100 gram tôm nấu chín có chứa:

Đặc biệt, trong 100g tôm sẽ cung cấp cho cơ thể bạn hơn 1/3 lượng selen cần cho một ngày. Hợp chất selen này giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ và đào thải các chất kim loại nặng ra khỏi cơ thể chúng ta. Từ đó giúp ngăn ngừa và ngăn chặn những tế bào ung thư phát triển.

Không chỉ có vậy, nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội này, việc bổ sung tôm vào thực đơn hàng tuần sẽ mang đến cho bạn những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi.

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt.

Với hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu tuyệt vời này nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến móm tôm rang muối hong kong chuẩn ngon, siêu bắt vị này thôi nào!

Cách làm tôm rang muối hong kong giòn ngon, hấp dẫn, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đầy hương vị cho món tôm rang muối hong kong!

500g tôm sú

100g bột năng

Muối hồng kông: 2g bột tỏi, 2g ngũ vị hương, 3g ớt bột, 20g tôm khô, 20g hạt điều, 5g muối, 5g đường, 2g tiêu đen

Hỗn hợp bột chiên xù: 100g bột chiên xù, 50g tỏi phi, 20g mè rang

Nguyên liệu khác: hành lá, gừng băm, ớt băm

Các bước tiến hành làm tôm rang muối hong kong chuẩn đẹp ngon như ngoài nhà hàng tại nhà

Bước 1: Làm muối Hồng Kông

Công đoạn pha trộn loại muối hong kong thơm ngon, đậm đà hương vị!

- Đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp và chờ cho chảo nóng thì cho hết chỗ tôm khô và hạt điều đã chuẩn bị vào rang, cho đến khi tôm và hạt điều vàng thơm thì tắt bếp, sau đó để nguội rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn ra là được..

- Tiếp đến, bạn lần lượt cho các nguyên liệu là bột tỏi, bột ngũ vị hương, ớt bột, đường, muối, tiêu đen vào hỗn hợp tôm hạt điều vừa xay.

- Tiến hành trộn thật đều để các nguyên liệu quyện vào nhau là đã hoàn tất phần muối đầy đủ cả hương thơm lẫn hương vị rồi nhé.

Bước 2: Làm hỗn hợp bột chiên xù

Trộn hỗn hợp bột chiên xù!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chảo dầu và chờ đến khi dầu nóng thì cho hết số tỏi băm vào phi thơm rồi vớt ra đĩa.

- Kế đến, cũng trên chiếc chảo đó, bạn tiếp tục cho bột xù vào chiên với dầu tròn khoảng 1 phút, chú ý đảo đều và nhanh tay rồi để bột không bị cháy.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho mè, tỏi phi vào chén bột xù rồi trộn đều lên là đã có ngay hỗn hợp chiên xù hấp dẫn rồi nhé.

Bước 3: Chế biến tôm

Các bước làm sạch, vào áo bột và chiên tôm!

- Với tôm mua, bạn đem rửa sạch rồi cắt đầu, cắt chân và chỉ giữ lại phần đuôi.

- Tiếp đến, bạn cũng dùng kéo để lấy chỉ đen ở lưng tôm ra.

- Sau đó, bạn đem áo tôm qua bột năng rồi bỏ vào chảo dầu để chiên.

- Tiến hành chiên nhanh tay trong khoảng 30 giây rồi áo thêm một lớp bột nữa để chiên lần 2. Cứ thực hiện tương tự như vậy cho tới khi hết tôm nhé.

Bước 4: Làm tôm rang muối hong kong

Quy trình làm tôm rang muối hong kong chuẩn thơm ngon, hấp dẫn!

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho các nguyên liệu là gừng băm, ớt băm và hành lá vào chảo phi thơm.

- Đợi đến khi các nguyên liệu đã vàng thơm lên, thì bạn cho tôm, muối hồng kông và hỗn hợp bột chiên xù đã chuẩn bị ở những bước trên vào.

- Sau cùng chỉ cần đảo đều tay trong khoảng 3 phút để các nguyên liệu thấm đều vào tôm là có thể tắt bếp và đem ra thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Tôm rang muối hong kong giòn ngon với hương thơm nức mũi, ăn là ghiền!

Món tôm rang muối hong kong thơm ngon nức mũi với visual giòn ngon hấp dẫn, nhìn là mê ngay. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được những con tôm tươi ngon với phần vỏ giòn tan và phần thịt tôm ngọt mềm hấp dẫn, hòa quyện cùng với sự đậm đà và hương thơm đặc trưng của các nguyên liệu gia vị của Trung Hoa, đảm bảo kích thích vị giác, thử thôi là ghiền ngay đấy!

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Trên đây là công thức làm món tôm rang muối hong kong chuẩn giòn ngon, đậm đà hương vị, hấp dẫn như hương vị nhà hàng Trung tại nhà. Với món ngon đầy kích thích vị giác và cách chế biến không quá phức tạp như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!