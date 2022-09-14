Cách làm sữa chua hoa đậu biếc chuẩn đẹp - ngon - hút mắt như ngoài tiệm!

Hoa đậu biếc (tên khoa học: Clitoria ternatean) còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc, đây là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

Hoa đậu biếc đã từng bước khuấy đảo giới ăn vặt với những món ngon siêu đẹp mắt như: trà chanh hoa đậu biếc , trà sữa hoa đậu biếc , chè dừa non hoa đậu biếc ,....nhưng nổi bật nhất và được nhiều bạn trẻ ưa thích nhất, có lẽ là món sữa chua hoa đậu biếc - loại sữa chua thơm béo, đẹp xinh với hương vị tươi mát, ăn mãi cũng không chán. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món sữa chua hoa đậu biếc nổi danh này nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia sức khỏe , việc sử dụng hoa đậu biếc sẽ mang lại những lợi ích không ngờ về sức khỏe như : Làm đẹp da, tóc, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân nhờ vào thành phần chứa anthocyanin - giúp ngăn ngừa tích tụ chất béo, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường thị lực, giảm lo âu, tốt cho tim mạch và hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường,…

Loại hoa này được nhiều người ưa chuộng, vì có thể tạo nên những món thức uống lạ mang nhiều màu sắc hấp dẫn: xanh biếc, tim tím, hồng hồng… ở các quán trà sữa. Nhưng không chỉ có công dụng nâng tầm thẩm mỹ cho các món ăn, hoa đậu biếc còn mang lại rất nhiều tác dụng hữu ích mà ít người biết tới.

Đặc biệt, hoạt chất trong bông biếc tím có chứa nucleotide, este, có công dụng cung cấp chất chống oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do gây hại, từ đó ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư nữa đấy.

Quả là ngỡ ngàng phải không nào?! Với nhiều công dụng hữu ích như này, chị em đừng bỏ qua loại hoa vừa đẹp vừa nhiều lợi ích này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món sữa chua hoa đậu biếc thơm ngon, đẹp mắt, ăn mãi cũng không ngán này thôi nào!

Cách làm sữa chua hoa đậu biếc tươi ngon, ngọt mát, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, chất lượng cho món sữa chua hoa đậu biếc!

Hoa đậu biếc khô 10 cái

Sữa tươi 220 ml (dùng sữa tươi không đường hay có đường đều được)

Sữa chua cái 100 gr (dùng sữa chua không đường hay có đường đều được)

Sữa đặc 190 gr

Nước 210 ml

Các bước tiến hành làm sữa chua hoa đậu biếc chuẩn đẹp-ngon như ngoài tiệm

Bước 1: Nấu nước hoa đậu biếc

Công đoạn lọc lấy nước màu từ hoa đậu biếc khô!

- Đầu tiên, bạn bắc nồi lên bếp và cho khoảng 210ml nước cùng 10 - 15 hoa đậu biếc khô vào nồi (bạn có thể tăng hoặc giảm bớt lượng hoa, vì càng cho nhiều hoa thì thành phẩm sẽ càng có màu xanh đậm hơn).

- Sai đó tiến hành vừa khuấy vừa đun cho đến khi nước có màu xanh tím đậm thì đổ nước ra tô sạch, rồi dùng rây để lọc bỏ xác và cặn hoa nhé.

Bước 2: Pha hỗn hợp sữa chua

Pha hỗn hợp sữa chua hoa đậu biếc chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn cho 190gr sữa đặc vào nước hoa đậu biếc mới lọc được, rồi tiến hành khuấy đều để hỗn hợp hòa quyện.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho tiếp 220ml sữa tươi vào tô và lại tiến hành khuấy đều.

- Lúc này, nếu hỗn hợp còn ấm thì bạn có thể cho tiếp 100gr sữa chua cái vào chung, trường hợp nếu hỗn hợp đã nguội thì bạn nên bắc lên bếp đun một lúc, cho đến khi hỗn hợp hơi ấm thì mới cho sữa chua vào tô.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc tiếp tục khuấy đều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và hỗn hợp không còn lợn cợn nữa là đạt nhé.

Bước 3: Đổ khuôn và ủ sữa chua

Tiến hành ủ sữa chua từ 6-8 tiếng!

- Trước hết, bạn đổ hỗn hợp sữa chua tạo thành ở bước trên vào từng hũ thủy tinh đã được trụng sơ qua nước sôi (nếu không có hũ thủy tinh thì bạn có thể dùng bịch nilon), sau đó đậy nắp kín lại và xếp vào thùng xốp như hình.

- Kế đến, bạn tiến hành pha 1 chén nước sôi cùng 2 chén nước lạnh, rồi từ từ đổ nước vào thùng xốp cho đến khi lượng nước dâng lên khoảng 2/3 chiều cao hũ sữa chua.

- Sau cùng, bạn chỉ cần đậy kín nắp thùng xốp lại và để ủ trong vòng 6 - 8 tiếng là đã hoàn thành rồi đấy. Cũng ở giai đoạn này, nếu thời tiết lạnh thì bạn có thể ủ lâu hơn để sữa chua lên men tốt hơn, còn nếu trời có nắng thì bạn có thể đem thùng xốp ra phơi nắng và rút ngắn thời gian ủ nhé.

Thành phẩm

Sữa chua hoa đậu biếc chuẩn đẹp-thơm-ngon, thực khách nào cũng thích mê!

Sữa chua hoa đậu biếc nổi bật với màu sắc xanh tím nhạt vô cùng độc đáo và bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được kết cấu mềm mịn, tươi mát, cùng vị chua thanh của sữa lên men, hòa quyện hài hòa cùng với vị ngọt béo đặc trưng của sữa đặc và sữa tươi. Vừa tươi mát lại còn thơm béo hấp dẫn, đảm bảo già trẻ lớn đều thích mê nhé!

Mẹo chọn mua hoa đậu biếc sấy khô

- Bạn nên chọn hoa được đóng gói kín trong bao bì và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Tránh chọn khi thấy hoa bị ngả màu, bị ẩm ướt hoặc quá hạn sử dụng, để tránh gây ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm và chính sức khỏe của bạn.

Trên đây là công thức làm sữa chua hoa đậu biếc chuẩn ngọt thơm, tươi mát, ăn là ghiền tại nhà. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm cùng các bước chế biến đơn giản, là bạn đã có ngay cho mình và gia đình món sữa chua bổ dưỡng, chuẩn đẹp-ngon chắc khác gì ngoài tiệm tại nhà. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công!