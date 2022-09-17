Cách làm chè dừa non hoa đậu biếc thơm béo, giòn dai sần sật, già trẻ lớn bé đều thích mê!

- Đầu tiên, bạn bắc nồi lên bếp và cho lần lượt 5gr hoa đậu biếc khô cùng 500ml nước vào nồi và tiến hành đun sôi khoảng 2 - 3 phút trên lửa vừa cho hoa ra màu, sau đó bạn chỉ cần để nguội rồi lọc lấy phần nước nhé.

Hoa đậu biếc và dừa non luôn thuộc top những nguyên liệu cho các món ăn vặt thơm ngon, đầy màu sắc được giới trẻ yêu thích. Nhưng bạn đã từng nghĩ qua về sự kết hợp của 2 loại nguyên liệu này chưa? Nếu chưa thì hương vị của món chè dừa non hoa đậu biếc sắp được chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ làm bạn ngon đến bật ngửa, ngỡ ngàng đấy nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay cách làm món chè dừa non hoa đậu biếc đẹp-ngon-hấp dẫn, ai ăn cũng mê này thôi nào!

- Tiếp đó, bạn cho cơm dừa vừa được thái sợi ra tô, rồi đổ nước hoa đậu biếc vào ngâm khoảng 2 tiếng cho cơm dừa thấm màu.

- Còn cơm dừa non thì bạn đem thái thành những sợi dày khoảng 2cm như hình.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm 100gr bột năng vào tô cơm dừa và trộn đều. Cuối cùng, bạn chỉ cần mang cơm dừa đi luộc cho đến khi cơm dừa nổi lên trên thì vớt ra, rồi đem ngâm cơm dừa với nước pha chút đường là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Làm củ năng

Vào áo màu và luộc củ năng!

- Với củ năng mua về, bạn đem rửa sạch, gọt vỏ, rồi thái thành hạt lựu là được.

- Còn củ dền thì bạn gọt vỏ, rồi mang đi luộc trong khoảng 10 phút cho ra nước.

- Kế đến, bạn đổ 300ml nước luộc củ dền vào tô củ năng đã cắt lựu như hình, rồi tiến hành trộn đều và ngâm trong vòng 1 tiếng cho củ năng thấm màu.

- Sau đó, bạn vào áo củ năng với 50gr bột năng, rồi cũng mang đi luộc cho đến khi hạt củ năng nổi lên trên mặt thì vớt ra và đem ngâm với nước đường là được nhé.

Bước 3: Làm sương sáo

Các bước chế biến đơn giản cho món thạch sương sáo!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ việc bắc nồi lên bếp và cho lần lượt các nguyên liệu là 700ml nước, 30gr bột sương sáo, 50gr đường vào.

- Tiến hành khuấy đều tất cả nguyên liệu trên lửa vừa cho đến khi hỗn hợp tan ra và đặc lại là đạt.

- Sau cùng, khi sương sáo đã nguội bớt, bạn chỉ cần cắt thành hạt lựu như hình là đã xong khâu làm sương sáo rồi nhé.

Bước 4: Nấu nước sữa dừa và nước đường

Quy trình nấu sữa dừa và nước đường đậm đà hương vị!

- Ở công đoạn chế biến cuối cùng này, bạn chỉ cần bắc nồi lên bếp, rồi lần lượt đổ 300ml nước cốt dừa, 100ml sữa tươi, 150ml sữa đặc vào, sau đó dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp.

- Kế đó là công đoạn nấu nước đường ăn kèm, bạn cho các nguyên liệu là 100gr đường thốt nốt, 100ml nước lọc và 5gr gừng cắt lát vào nồi nhỏ. Sau đó bắc nồi lên bếp và tiến hành nấu nước đường trên lửa vừa, nhớ khuấy đều tay cho đường tan ra là có thể tắt bếp nhé.

Bước 5: Hoàn thành

Tạo hình hoàn hảo cho món chè dừa non hoa đậu biếc hấp dẫn!

- Đến đây thì bạn cần cho đá bào ra tô, rồi cho tiếp các nguyên liệu đã chuẩn bị là sương sáo, củ năng, cơm dừa hoa đậu biết vào tô.

- Sau đó, bạn múc khoảng 1 - 2 muỗng canh nước đường vào tô chè, rồi đổ sữa dừa vào.

- Sau cùng, bạn chỉ việc rắc thêm một ít đậu phộng lên trên mặt nữa là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Chè dừa non hoa đậu biếc chuẩn đẹp ngon với hương vị ngọt béo hấp dẫn!

Món chè dừa non hoa đậu biếc vô cùng hút mắt người nhìn với visual tràn đầy màu sắc hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy từ sữa dừa cùng với cơm dừa, hạt củ năng giòn sần sật, xen lẫn chút hương thơm thoang thoảng từ hoa đậu biếc, chuẩn một món chè “đẹp - ngon - hấp dẫn” như ngoài tiệm. Món này làm chọn làm món tráng miệng hay món quà vặt nhâm nhi giữa ngày thì đúng là chuẩn ngon khó cưỡng nhé!

Lưu ý về bảo quản chè và mẹo chọn mua dừa non ngọt ngon

- Bạn nên bảo quản chè trong tủ lạnh với nhiệt từ 10 - 15 độ C và nên sử dụng trong ngày vì nước dừa rất dễ bị hư nhé.

- Còn về vấn đề chọn dừa non chất lượng, bạn nên chọn loại dừa bánh tẻ - là loại dừa không quá già hay quá non, có cơm dừa dày và khi ăn có vị thơm, bùi, mềm, và có màu trắng ngần đẹp mắt. Đồng thời, vỏ dừa màu hơi nhạt, xanh đều, không bị loang lổ và lớp vỏ mềm.

Trên đây là công thức làm món chè dừa non hoa đậu biếc chuẩn đẹp - ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Với món chè đẹp từ màu sắc, hình thức, cho đến hương vị béo ngậy, đọng lại nơi đầu lưỡi, đảm bảo nếm thử là mê ngay! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ món chè ăn là ghiền này nhé!