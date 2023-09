Cách làm chè dừa non hoa đậu biếc thơm béo, giòn dai sần sật, già trẻ lớn bé đều thích mê!

Hoa đậu biếc và dừa non luôn thuộc top những nguyên liệu cho các món ăn vặt thơm ngon, đầy màu sắc được giới trẻ yêu thích. Nhưng bạn đã từng nghĩ qua về sự kết hợp của 2 loại nguyên liệu này chưa? Nếu chưa thì hương vị của món chè dừa non hoa đậu biếc sắp được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ dưới đây sẽ làm bạn ngon đến bật ngửa, ngỡ ngàng đấy nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay cách làm món chè dừa non hoa đậu biếc đẹp-ngon-hấp dẫn, ai ăn cũng mê này thôi nào!

Cách làm chè dừa non hoa đậu biếc chuẩn đẹp - ngon như ngoài tiệm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món chè dừa non hoa đậu biếc thơm béo!

Cơm dừa non 500 gr

Hoa đậu biếc khô 5 gr

Củ năng 200 gr

Bột năng 150 gr

Bánh lọt 100 gr

Nước cốt dừa 300 ml

Sữa tươi 100 ml

Sữa đặc 150 ml

Đường thốt nốt 100 gr

Gừng 5 gr

Đậu phộng rang 10 gr

Củ dền 1 quả (loại nhỏ)

Các bước tiến hành làm món dừa non hoa đậu biếc giòn ngon, béo ngậy, ăn là ghiền

Bước 1: Làm cơm dừa hoa đậu biếc

Công đoạn lên màu và luộc cùi dừa non!

- Đầu tiên, bạn bắc nồi lên bếp và cho lần lượt 5gr hoa đậu biếc khô cùng 500ml nước vào nồi và tiến hành đun sôi khoảng 2 - 3 phút trên lửa vừa cho hoa ra màu, sau đó bạn chỉ cần để nguội rồi lọc lấy phần nước nhé.