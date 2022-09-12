Cách làm cá chép nướng muối ớt giòn ngon hấp dẫn, cay cay tê tê, ăn là mê!

Cá chép hay còn được nhiều người biết đến với tên khoa học là Cyprinus carpio hay Lý Ngư trong cách gọi của y học cổ truyền, là một loại cá dầu nước ngọt rất phổ biến và thuộc họ Cyprinidae.

Cá chép vốn là một trong những loại cá đồng chắc thịt, ngon thơm, rất được ưa chuộng trong nền ẩm thực Việt. Tại các bữa tiệc tụ tập, hay những bữa ăn gia đình, hẳn không ít lần bạn đã bắt gặp những món ngon, đặc sắc với muôn kiểu chế biến từ cá chép như: lẩu riêu cá chép , cá chép hấp sả , cá chép chiên nước mắm ,... nhưng khiến người thưởng thức lưu luyến nhớ mãi không quên nhất, có lẽ chính là món cá chép nướng muối ớt - món cá nướng giòn ngon, kích thích vị giác, khiến thực khách nào cũng mê mẩn! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cá chép nướng muối ớt mang hương vị ăn là ghiền này nhé!

Cụ thể, cá chép rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là phốt pho và vitamin B12 - những chất mà cơ thể cần để thực hiện chức năng hoạt động, cũng như hàm lượng cao các acid béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa.

Nổi bật với hình dáng thân to đều, thịt cá rất chắc và thơm béo, không bị nát như nhiều loại cá thông thường khác. Không chỉ được ưa chuộng ở hương vị chất lượng, thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của cá chép còn khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa đấy.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ cá chép có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tim mạch, chống viêm hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, điều trị các bệnh mãn tính và suy hô hấp, giúp xương và răng chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ giấc ngủ và tối ưu hóa nội tiết tố,....

Một món cá vừa ngon-rẻ-bổ mà lại còn có hương vị khó cưỡng như này, các chị em nhất định phải thêm ngay vào thực đơn bữa ăn gia đình nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cá chép nướng muối ớt giòn ngon, cay cay hấp dẫn này nhé!

Cách làm món cá chép nướng muối ớt giòn cay đậm vị, chuẩn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đầy kích thích vị giác cho món cá chép nướng muối ớt!

Cá chép 2 kg (2 con)

Tỏi 1 củ

Ớt tươi 6 quả

Ớt bột 1 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Sa tế 2 muỗng canh

Muối/đường 1 ít

Các bước tiến hành làm cá chép nướng muối ớt siêu đơn giản, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế cá chép

Công đoạn làm sạch và khử mùi tanh của cá chép!

- Đầu tiên, cá chép mua về, bạn đem mổ bụng cá lấy hết phần nội tạng bên trong, rồi đem rửa sạch với nước.

- Tiếp đó, bạn dùng muối chà xát lên thân cá để khử tanh, rồi dùng dao cạo sạch vảy và nhớt, sau đó đem rửa lại lần nữa qua nước cho sạch và để ráo nước.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng dao khứa lên 2 mặt cá nhiều đường chéo để giúp cá thấm gia vị hơn khi ướp, là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi đấy.

Bước 2: Ướp cá chép



Ướp gia vị trong và ngoài cho cá chép!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lần lượt cho vào chén phần tỏi băm nhuyễn, ớt băm nhỏ, 1 muỗng canh ớt bột, 2 muỗng cà phê muối, 5 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh dầu ăn và 2 muỗng canh sa tế, sau đó tiến hành trộn đều cho hỗn hợp gia vị quyện vào nhau.

- Kế đến, bạn tiến hành đeo găng tay ni lông và dùng tay thoa đều hỗn hợp gia vị vừa trộn lên hai mặt cá chép mới được làm sạch và cho phần gia vị còn lại vào bụng cá như hình.

- Sau cùng, bạn chỉ việc ướp cá trong khoảng 30 phút để cá thấm gia vị là được nhé.

Bước 3:Nướng cá

Nướng cá trên than hồng trong khoảng 30 phút!

Đến đây thì bạn chỉ cần nhóm than cho cháy, rồi tiến hành đặt lên bếp 1 cái vỉ và nướng phần cá chép đã ướp trong khoảng 30 phút, trong quá trình nướng, bạn nhớ trở đều 2 mặt để cá chín đều nhé.

Thành phẩm

Cá chép nướng muối ớt thơm ngon nức mũi, ăn là ghiền!

Món cá chép nướng muối ớt nóng hổi, giòn ngon với màu vàng rụm hấp dẫn cùng hương thơm gia vị đầy kích thích cơn thèm ăn của thực khách. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt cá chắc ngon, xen lẫn chút vị khói đặc biệt và được tẩm ướp gia vị đậm đà, mang hương vị cay tê nơi đầu lưỡi, chấm cùng nước mắm chua ngọt nữa thì đúng chuẩn đánh thức vị giác, ăn mãi cũng không biết chán!

Mẹo chọn cá chép tươi ngon, chất lượng

Đối với cá tươi sống

- Bạn nên chọn những con cá chép có thân dài dài và dày mình thay vì những con bụng to có nhiều mỡ. Đồng thời, có đôi mắt trong veo, thấy rõ được phần con ngươi bên trong, vảy cá nhìn đều, tươi sáng, không xuất hiện vết thâm hay nhìn quá xơ xác, đây là dấu hiệu cho thấy cá chép tươi ngon và có phần thịt chắc, chất lượng.

- Ngoài ra, bạn nên chọn cá chép sông, phát triển trong môi trường tự nhiên hơn là cá chép được nuôi trong ao, hồ thì phần thịt và hương vị sẽ đậm đà, chắc ngon hơn.

Đối với cá làm sẵn

- Với cá chép đã được làm sẵn, cách an toàn nhất là chỉ nên chọn những con cá làm sẵn vẫn còn phần đầu, bởi bạn có thể quan sát phần đầu cá, nếu phần đầu vẫn còn đọng máu tươi thì đó chính là cá vừa được sơ chế.

- Tránh chọn những con cá làm sẵn có phần thịt mềm nhũn và chuyển sang màu xanh sẫm hoặc màu nâu, mắt cá màu trắng đục. Thịt của những con cá này đã không còn tươi và có thể đã bị ôi thiu.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món cá chép nướng muối ớt tại nhà. Với món cá nướng tươi ngon, đầy kích thích vị giác như này, các chị em chọn làm món nhâm nhi, quây quần bên gia đình cuối tuần này thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!