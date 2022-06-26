Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà !

Vào bếp 26/06/2022 21:09

“Trà chanh” là một phần trong nét văn hóa trò chuyện của giới trẻ thế hệ gen Z ngày nay. Bên cạnh vị trà chanh thanh mát, giải nhiệt truyền thống thì thức uống “Trà chanh hoa đậu biếc” với visual ấn tượng cũng đang rất được lòng giới trẻ. Hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món thức uống “đốn tim” các bạn trẻ này nhé !

Công dụng đặc biệt của Hoa đậu biếc

Đậu biếc còn được gọi là Đậu hoa tím, Bông biếc, là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 1
 Hoa đậu biếc thường có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng

Theo các chuyên gia sức khỏe, việc sử dụng hoa đậu biếc mang lại những lợi ích về sức khỏe mà bạn không ngờ tới như : Làm đẹp da, tóc, chống lão hóa, béo phì, ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường miễn dịch, tằng cường thị lực, tốt cho tim mạch, hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường, giảm lo âu,…Với nhiều công dụng hữu ích như này, chị em đừng bỏ qua loại hoa vừa đẹp vừa nhiều lợi ích này nhé.

Cách pha Trà chanh hoa đậu biếc ngọt thơm, thanh mát tại nhà

Nguyên liệu làm Trà chanh hoa đậu biếc 

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 2
Nguyên liệu cho thức uống giải nhiệt - Trà chanh hoa đậu biếc 
  • Trà túi lọc : 1 gói 
  • Chanh : 2 quả 
  • Hoa đậu biếc khô : 2 gr 
  • Đường : 100 gr 
  • Đá viên : 1 ít

Các bước tiến hành pha chế ly Trà chanh hoa đậu biếc ngọt mát, xinh tươi

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 3
Công đoạn sơ chế đơn giản 

- Chanh rửa sạch, 1 quả đem vắt lấy cốt, bỏ hạt, quả còn lại thái thành từng lát mỏng đều nhau, dùng để thêm phần bắt mắt cho thành phẩm.

Chuẩn bị một bát nước sôi và cho 2gr hoa đậu biết khô vào ngâm trong khoảng 10 phút, sau đó giữ lấy phần nước cốt và bỏ phần xác hoa đi.

Bước 2 : Ngâm trà

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 4
Nên ngâm trà từ từ cho nước ấm thay vì đun trà trực tiếp trên bếp 

Đầu tiên bạn chuẩn bị 500ml nước sôi và cho gói trà túi lọc vào ngâm trong khoảng 5-10 phút, khi nước trà chuyển qua màu vàng đậm thì vớt túi trà ra.

Bước 3 : Nấu nước đường

Ở công đoạn này, bạn cho 300ml nước lọc và 100gr đường vào đun sôi, khi hỗn hợp trên bắt đầu sôi thì bạn giảm xuống lửa vừa rồi tiếp tục nấu cho đến khi nước đường sánh lại thì có thể tắt bếp.

Bước 4 : Pha trà chanh hoa đậu biếc

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 5
Công đoạn tỉ mỉ cho một visual ấn tượng 

Đầu tiên, bạn lần lượt cho vào ly theo tỷ lệ sau : 100ml nước cốt trà, 50ml nước đường nấu và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, sau đó khuấy nhẹ và cho ssas viên vào.

- Cuối cùng bạn đổ thêm 20ml nước hoa đậu biếc lên trên và trang trí thêm vài lát chanh mỏng là đã có ngay một ly Trà chanh hoa đậu biếc chua ngọt, đẹp sang như ngoài tiệm.

Thành phẩm

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 6
 

Chỉ với vài bước đơn giản cùng các nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có ngay cho mình 1 ly Trà chanh hoa đậu biếc với 2 tone màu vàng tím tách bạch ấn tượng, cùng hương vị chua ngọt, xen lẫn chút chát, xứng đáng là lựa chọn số 1 để thanh nhiệt mùa nóng này.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

- Cách chọn mua chanh tươi ngon

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 7
 Chanh mọng nước, tươi mới
  • Nên chọn những quả có kích thước vừa phải, vỏ mỏng và căng mọng. Khi sờ lên bỏ chanh có cảm giác mịn, không sần sùi.
  • Chanh mọng nước sẽ có cảm giác cầm nặng tay, bấm nhẹ vào vỏ thấy có tinh dầu tiết ra, mùi thơm dễ chịu. Nếu chanh có mùi hắc thì rất dễ là loại đã bị phun thuốc.
  • Không nên chọn những quả có màu vàng xỉn, vỏ sần sùi, bị đốm đen, bị sâu hay bị thối.

- Cách chọn mua hoa đậu biếc chất lượng

Cách pha trà chanh hoa đậu biếc thơm mát, đẹp hút mắt tại nhà ! - Ảnh 8
 Bạn có thể dùng hoa đậu biếc tươi hoặc khô 
  • Bạn có thể dùng hoa đậu biếc tươi hoặc khô cho món thức uống Trà chanh hoa đậu biếc này.
  • Đối với hoa đậu biếc tươi, bạn nên chọn những bông hoa tươi, cánh hoa nguyên vẹn và không bị dập nát.
  • Đối với hoa đậu biếc sấy khô, nên chọn hoa được đóng gói kín trong bao bì và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh chọn khi thấy hoa bị ngả màu, bị ẩm ướt hoặc quá hạn sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm và chính sức khỏe của bạn.

Trên đây là bí quyết pha chế món Trà chanh hoa đậu biếc mát lạnh đơn giản tại nhà cho các chị em. Với tiết trời nóng nực như này, được cầm trên tay ly Trà chanh hoa đậu biếc thanh nhiệt, thơm mát thì còn gì bằng ?!! Chúc các chị em trổ tài thành công với thức uống “mỹ vị” này được giúp các thành viên trong gia đình giải nhiệt mùa nóng nhé !!!

Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm

Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm

Món trân châu hoa đậu biếc có màu xanh vô cùng đẹp mắt đang rất được giới trẻ ưa thích. Nhìn có vẻ khó nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tay làm .

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