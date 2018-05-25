Bật mí cách làm trà sữa thái đỏ ngon chuẩn vị uống cực đã

Vào bếp 25/05/2018 11:52

Trà sữa thái đỏ là một thức uống giải khát tuyệt vời cho mùa hè, cách làm thì cực kỳ dễ tại sao chị em chúng mình không thử tự làm để đãi người thân, bạn bè hay đem mời khách khi tới chơi nhà?

Trà thái đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan. Nếu như bạn từng tới Thái Lan, sẽ không lạ gì với những gian hàng trà sữa đỏ với những gói trà đỏ đặc trưng của Thái được bán rất nhiều trên ga tàu, trong các trung tâm thương mại.

Cách làm trà sữa thái đỏ rất dễ, chỉ cần biết cách pha trà đỏ và phải chuẩn bị nguyên liệu bắt buộc, đó là gói trà đỏ của Thái Lan. Gói trà này hiện nay được bán khá nhiều trong chợ cũng như các siêu thị tại Việt Nam, bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng với giá thành vô cùng rẻ và số lượng nhiều, đủ để pha trà sữa đỏ thái lan cả mấy tháng hè.

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Gói trà thái đỏ có thể dễ dàng tìm mua ở các siêu thị, cửa hàng tạp hóa - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị để pha trà sữa thái đỏ

Ở nhiều nơi, họ không pha trà mà dùng bột để pha trà thái đỏ. Tuy nhiên, để pha trà sữa thái đỏ có hương vị giống nhất với những gì bạn được uống tại Thái Lan thì nên sử dụng gói trà truyền thống và pha trà thái bằng sữa tươi để đảm bảo độ ngậy, thơm tự nhiên.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- Gói trà thái đỏ truyền thống của Thái Lan

- Sữa tươi

- Sữa đặc

- Bột kem béo hoặc kem béo dạng lỏng

- Đường kính

- Nước sôi

- Rây lọc hoặc khăn cotton để vắt trà

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Pha trà thái đỏ rất dễ, ai cũng có thể làm được - Ảnh: Internet

Cách làm trà sữa thái đỏ

Cách pha trà sữa thái đỏ ngon chuẩn vị không hề khó. Bạn chỉ mất thời gian hãm trà hơi lâu một chút, dưới đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Lấy khoảng 5 thìa cà phê trà thái đỏ ra cốc hoặc ra ấm pha trà, rót vào đó 500ml nước sôi rồi đậy kín nắp 20 phút để hãm trà

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Trà thái đỏ có màu đỏ tự nhiên rất hấp dẫn - Ảnh: Internet

Bước 2: Lọc trà qua rây hoặc dùng khăn cotton vắt để loại bỏ bã trà

Bước 3: Đổ vào trà vừa pha 2 thìa sữa đặc, 1 thìa đường kính trắng, 2 thìa cà phê bột kem béo hoặc 2 thìa kem béo dạng lỏng, khuấy đều. Cuối cùng, đổ thêm vào 200ml sữa tươi, thêm đá là có thể dùng ngay

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Trà sữa đỏ Thái Lan là thức uống cực kỳ ngon, mát trong ngày hè - Ảnh: Internet

Bột kem béo giúp cho trà sữa thái đỏ có những hương vị chuẩn với những gì chúng ta được uống ở Thái Lan, trà thái đỏ có vị béo ngậy của sữa và thơm mùi trà. Tuy không hot và được giới trẻ ưa chuộng như trà xanh Thái Lan, nhưng trà thái đỏ mới là loại trà truyền thống mang hương vị cổ điển của Thái Lan. Bạn sẽ thấy hương vị của loại trà này rất đậm đà và có thể hơi chát một chút.

Trà thái đỏ chỉ cần uống với đá viên, hoặc bạn có thể tự làm một chút thạch để uống kèm từ chính nước trà đỏ đã ngâm. Trà sữa thái đỏ uống cùng với trân châu cũng rất ngon và được cả người lớn cũng như các bạn nhỏ yêu thích. Chúc các bạn thành công!

Cách làm trà sữa Thái mát lạnh, đơn giản ngay tại nhà

Cách làm trà sữa Thái mát lạnh, đơn giản ngay tại nhà

Với cách làm trà sữa Thái dưới đây đảm bảo cả nhà bạn sẽ có thức uống mát lạnh ngày hè.

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