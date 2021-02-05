Hướng dẫn cách làm sữa chua trà xanh, cực ngon

Chắc hẳn sự kết hợp món yaourt trà xanh sẽ mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà mọi nhà đều cần. Bên cạnh ủ sữa chua pha bằng sữa đặc truyền thống, có nhiều cách biến tấu như kết hợp với whipping cream để tạo được độ sánh dẻo đặc mịn như kem cho yaourt.

Cách làm sữa chua trà xanh có sự kết hợp từ nguyên liệu là bột matcha chứa dưỡng chất chống oxy hóa và đem đến lợi ích làm đẹp da tuyệt vời. Trong khi đó, yaourt cũng là thức tráng miệng hỗ trợ hệ tiêu hóa và có công dụng làm đẹp, dưỡng da mịn màng hiệu quả.

220 ml sữa tươi Vinamilk loại không đường (khoảng 1 bịch)

2 hộp sữa chua loại có đường (để làm sữa chua cái)

5 gram bột matcha nguyên chất

Cần sử dụng nguyên liệu nguyên chất, nhất là bột matcha

370 ml nước đun sôi

Dụng cụ: hũ thủy tinh nhỏ có nắp (đã tiệt trùng kĩ và phơi nắng cho khô), nồi, tô sạch, muỗng,…

Lưu ý: Để làm sữa chua vị trà xanh đặc dẻo và mịn ngon, cần chuẩn bị nguyên liệu nguyên chất, đặc biệt là bột matcha.

+ Cách làm:

- Nấu sữa đặc làm sữa chua vị trà xanh matcha

Cho bột matcha vào chén 70 ml nước đun sôi và khuấy đều. Khoảng 10 phút sau, bột lắng xuống dưới. Chắt lấy phần nước màu xanh hòa tan bên trên và đem loại bỏ phần bột lợn cợn dưới đáy chén.

Chắt lấy phần nước màu xanh hòa tan bên trên và đem loại bỏ phần bột lợn cợn dưới đáy chén

Tiến hành 2 lần cho bước lọc này để phần nước trà xanh thu được sánh mịn và không còn lợn cợn. Đổ phần sữa đặc vào một tô lớn, rót 300 ml nước đun sôi còn lại vào tô và khuấy đều tay để tan sữa. Cho sữa tươi vào lúc phần sữa này còn ấm, khuấy đều. Sau đó, cho nước trà xanh vào và khuấy đều với hỗn hợp sữa.

Mở nắp 2 hũ sữa chua cái và cho vào tô sữa. Khuấy đều tay cho hỗn hợp sánh mịn.

Mở nắp 2 hũ sữa chua cái và cho vào tô sữa. Khuấy đều tay cho hỗn hợp sánh mịn

- Làm sữa chua hũ:

Rót hỗn hợp sữa chua vào các hũ thủy tinh hoặc bịch/ túi nilon sạch để ủ sữa chua. Dùng thun buộc đầu cố định lại là xong.

Rót hỗn hợp sữa chua vào các hũ thủy tinh hoặc bịch/ túi nilon

- Ủ sữa chua trà xanh sánh mịn

Có thể ủ sữa chua theo những cách sau:

- Ủ bằng máy không bị tách nước

Dùng máy làm sữa chua để ủ sẽ giúp bạn rút ngắn được rất nhiều công đoạn, đặc biệt là thời gian ủ yaourt lên men. Rót hỗn hợp sữa chua vào các cốc/ hũ của máy và đậy kín nắp lại.

Xếp những cốc sữa chua này vào khay máy và đậy nắp, nhấn nút ủ. Chỉ cần ủ khoảng 6 đến 8 giờ là có thể dùng được. Với từng loại máy sử dụng mà bạn làm theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Ủ sữa chua trà xanh bằng nồi thường

Lần lượt xếp các hũ sữa chua vào nồi và chế và chế nước sôi hạ xuống 70 độ C vào nồi. Lượng nước ngập khoảng 2/3 hũ.

Phủ một tấm khăn lớn lên trên và đậy nắp nồi lại. Tiến hành ủ theo cách này sẽ mất 18 – 20 giờ để lên men yaourt tùy điều kiện thời tiết. Ủ sữa chua lên men vừa vị, xong bạn cho bảo quản trong tủ lạnh.

Ủ sữa chua trà xanh bằng nồi thường

- Ủ bằng nồi cơm điện

Lần lượt xếp những hũ/ túi sữa chua vào nồi cơm điện và chế nước sôi 70 độ C ngập 2/3 hũ. Đậy nắp lại và ủ ít nhất 15 tiếng.

Lần lượt xếp những hũ/ túi sữa chua vào nồi cơm điện

- Ủ bằng thùng xốp

Xếp các hũ sữa chua vào thùng xốp và chế nước vào như trên.

Ủ sữa chua trong thùng xốp với khoảng 18 đến 20 tiếng. Hoặc cũng có thể đẩy thời gian lên men bằng cách đem thùng xốp ra ngoài trời nắng.

Ủ sữa chua trong thùng xốp với khoảng 18 đến 20 tiếng

Ủ yaourt trà xanh bằng lò vi sóng/ lò nướng không bị tách nước

Tận dụng lò nướng/ lò vi song để ủ sữa chua lên men nhanh hơn. Làm nóng lò ở mức 200 độ C.Xếp đều các hũ sữa chua lên khay nướng và chế nước nóng 70 độ C lên khay cho ngập khoảng 1/3 hũ sữa chua. Khoảng 7 phút thì tắt bếp.

Sau khi tắt lò, cho khay sữa chua vào và đậy kín nắp lò lại. Cách ủ sữa chua này cần thời gian qua đêm để lên men và bảo quản.

Lưu ý: Thường xuyên kiểm tra nước trong khay còn không để châm thêm khi ủ. Không đủ nước sẽ khiến sữa chua sau khi ủ sẽ có hiện tượng tách nước.

2. Cách làm sữa chua trà xanh dẻo tại nhà bằng whipping cream

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Dùng whipping cream là cách để giúp sữa chua tăng thêm độ đặc và dẻo mịn. Công thức sữa chua ăn này có tỷ lệ các nguyên liệu là:

- Sữa tươi loại nguyên kem không đường: 1 lít

- Sữa đặc Ông Thọ: 1/3 lon

- Kem tươi whipping cream: 150 ml

- 1 muỗng canh bột matcha

- 100 gram sữa chua không đường (1 hũ)

Làm sữa chua trà xanh dẻo tại nhà bằng whipping cream

Cách làm yaourt trà xanh bằng whipping cream:

- Cho sữa tươi vào chén sành và đặt vào lò vi sóng quay cho nóng lên (không sôi), hoặc hấp cho ấm lên. Tiếp theo, cho thêm bột matcha vào chén sữa và khuấy đều cho tan hết.

- Lấy một tô lớn để tất cả cho phần sữa tươi còn lại cùng với sữa đặc, whipping cream vào. Kết hợp khuấy đều tay cho để sữa hòa quyện sánh đặc. Kế đến, cho sữa chua cái vào kết hợp chung.

- Cho sữa tươi pha bột matcha vào hỗn hợp whipping cream. Khuấy đều tay theo chiều kim đồng hồ và bắc lên bếp. Đun cho nóng lên đến khoảng 40 – 45 độ C là được. Tắt bếp và để sữa chua nguội.

Cho sữa tươi pha bột matcha vào hỗn hợp whipping cream, khuấy đều tay theo chiều kim đồng hồ và bắc lên bếp

- Rót sữa chua kem tươi này vào những hũ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Đậy nắp hũ yaourt lại và tiến hành ủ lên men. Sau 10 – 12 giờ, sữa chua kem tươi vị trà xanh cực dẻo mịn đã được hoàn thành.

Dùng whipping cream sẽ giúp sữa chua tăng thêm độ đặc và dẻo mịn

3. Cách làm thạch sữa chua trà xanh ngon mát lạnh tại nhà

Thạch sữa chua trà xanh là biến tấu của công thức làm thạch rau câu trà xanh thơm. Vị chua thơm của yaourt sẽ giúp món tráng miệng này thêm phần hấp dẫn hơn.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 200 ml nước lọc

- 50 gram đường trắng

- 5 gram bột rau câu con cá dẻo

- 5 gram bột trà xanh matcha

- 200 ml sữa chua (có đường hoặc không đường đều được)

- Khuôn đổ thạch rau câu

+ Cách làm:

Cách làm thạch yaourt trà xanh matcha mịn ngon tại nhà

- Đun sôi một nồi nước. Trộn đều đường trắng với bột rau câu, bột matcha trong chén nhỏ. Khi thấy nước sôi, bạn cho hỗn hợp bột matcha vào nồi và khuấy đều, tắt bếp.

- Đổ thêm sữa chua vào khi nước rau câu trà xanh còn nóng và khuấy đều tay. Dùng rây để lọc hỗn hợp lại và bỏ bớt phần lợn cợn.

- Khi hỗn hợp rau câu nguội bớt, cho vào khuôn và làm lạnh khoảng 1 – 2 tiếng. Khi đông sương lại, có thể lấy thành phẩm ra thưởng thức.

Khi hỗn hợp rau câu nguội bớt, cho vào khuôn và làm lạnh khoảng 1 – 2 tiếng và chờ cho đông sương lại, có thể lấy thành phẩm ra thưởng thức

Mặc dù cách làm sữa chua trà xanh hơi tốn thời gian nhưng chi phí nguyên liệu lại khá tiết kiệm. Bên cạnh đó, chúng ta có thể điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu theo sở thích của bản thân. Hãy thử tiến hành món ăn vặt thú vị này để cả gia đình cùng thưởng thức ngay.