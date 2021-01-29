Cách làm bánh sữa chua thơm ngon tiết kiệm ngay tại nhà

Những miếng bánh sữa chua béo ngậy, mềm mịn, với phần nhân bánh mát lạnh tan chảy ngay đầu lưỡi đã khiến những fan đồ ngọt “đứng ngồi không yên”. Món bánh này có xuất xứ từ Đài Loan, chúng đã nhanh chóng đốn tim người thưởng thức không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn vì hình ảnh chiếc bánh trắng muốt nhỏ xinh cực kỳ hấp dẫn.

Thực chất, cách làm bánh sữa chua Đài Loan không quá khó thực hiện và nguyên liệu cũng rất dễ tìm. Độc giả có thể làm thành công ngay tại nhà với công thức mà chúng tôi hướng dẫn dưới đây.

Mặc dù vậy, khi được nhập khẩu về Việt Nam thì món bánh này lại không thể giữ được hương vị đạt chuẩn thơm ngon như ban đầu. Do đó, nhiều người đã tự tìm kiếm cho mình công thức để làm ra những chiếc bánh sữa chua thơm ngon ngay tại nhà.

- 9 miếng phô mai con bò cười

- 3 hộp sữa chua hoặc sữa chua tự làm tại nhà

- 200ml sữa đặc

- Dụng cụ: Túi bắt kem, cây cán bột

Cách làm bánh sữa chua:

- Bước 1:

Làm nhân sữa chua: Cho các nguyên liệu gồm 9 viên phô mai con bò cười, 300ml sữa đặc và 3 hộp sữa chua vào bát và tán mịn hỗn hợp.

Làm nhân sữa chua

Sau đó, cho hỗn hợp đã chuẩn bị ở trên vào túi bắt kem và để chúng trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút. Mọi người cũng có thể dùng sữa chua không đường thay cho sữa chua có đường.

Cho hỗn hợp đã chuẩn bị vào túi bắt kem

- Bước 2: Làm phần vỏ bánh

Tiếp theo, chuẩn bị cắt viền sandwich, hãy dùng một cây cán bột để cán mỏng bánh.

Sau khi cán xong, chúng ta quết sữa đặc hoặc sữa tươi quanh 3 mép bánh.

Dùng một cây cán bột để cán mỏng bánh

Sau đó, hãy gấp đôi bánh lại và dùng chiếc dĩa ấn cố định 2 mép bánh lại như hình, nhớ ấn đều cả 2 bên mặt. Sữa sẽ giúp 2 mép bánh dính lại với nhau tốt hơn.

Sữa giúp 2 mép bánh dính lại với nhau hơn

Nếu chúng ta bỏ qua bước này thì thành phẩm bánh sẽ không dẻo mịn và khi bơm hỗn hợp sữa chua phô mai vào, vỏ bánh sẽ không giữ được nhân bên trong.

- Bước 3: Cho phần nhân sữa chua vào bánh

Sau khi gấp và ấn mép bánh thành hình dạng chiếc túi, hãy bơm từ từ hỗn hợp sữa chua phô mai đã để đông lúc nãy vào bánh.

Bơm từ từ hỗn hợp sữa chua phô mai đã để đông lúc nãy vào bánh

Cuối cùng, dùng dĩa ấn cố định mép bánh còn lại là đã chiếc bánh sữa chua phô mai nhỏ xinh thơm ngon đã hoàn tất. Mọi người nhớ cắt lại các mép bánh cho đẹp mắt.

Dùng dĩa ấn cố định mép bánh còn lại là đã chiếc bánh sữa chua phô mai nhỏ xinh thơm ngon

Tùy vào nhu cầu cá nhân hoặc số lượng người ăn mà mọi người có thể tăng giảm số lượng các nguyên liệu làm bánh sandwich sữa chua. Loại bánh này cũng rất dễ bảo quản.

Bánh sandwich sữa chua rất dễ bảo quản

* Những lưu ý khi tự làm bánh sữa chua tại nhà:

Khi làm bánh sữa chua Đài Loan, mọi người nên thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn, cũng như cân liều lượng các nguyên liệu chính xác để có được hương vị bánh thơm ngon đúng chuẩn. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến một số lưu ý dưới đây:

- Khi chế biến phần nhân bánh, không nên để nhân bánh sôi trên bếp quá lâu hoặc dùng lửa quá lớn vì có thể làm thành phẩm bị tách nước.

- Nếu nhân bánh quá đặc, có thể cho thêm một chút sữa tươi, nếu hỗn hợp quá loãng nên cho thêm bột bắp. Tuy nhiên, lưu ý là nên khuấy thật đều tay để hỗn hợp đồng nhất, không bị vón cục.

Không nên để nhân bánh sôi trên bếp quá lâu hoặc dùng lửa quá lớn vì có thể làm thành phẩm bị tách nước

- Cách tốt nhất để bảo quản bánh sữa chua chính là cho các bánh đã làm xong vào ngăn mát tủ lạnh hoặc tủ đá. Trước khi cho vào tủ lạnh, hãy cho bánh vào túi zip hoặc túi zip. Vỏ bánh sandwich có thể bị khô cứng lại dưới tác động của nhiệt độ thấp nếu chúng ta không bảo quản kỹ. Hạn sử dụng bánh sữa chua có thể lên đến 3-6 tháng nếu lưu trữ đúng cách.

2. Cách tự làm sữa chua dẻo mịn tại nhà.

Nếu không thích sử dụng sữa chua mua bên ngoài, bạn có thể tự tay làm cho mình những hũ sữa chua dẻo mịn thơm ngon ngay tại nhà, vừa bảo quản tủ lạnh ăn tráng miệng giải nhiệt, vừa dùng làm bánh sữa chua Đài Loan.

Tự tay làm cho mình những hũ sữa chua dẻo mịn thơm ngon ngay tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 lít sữa tươi không đường

- 1 lon sữa đặc có đường

- 1 hũ sữa chua cái

- Dụng cụ làm sữa chua: rây lọc, thùng xốp, nồi, muỗng khuấy, hũ đựng sữa chua,...

Cách thực hiện:

Bước 1: Đun sữa

Đổ hết lon sữa đặc có đường vào trong nồi đã chuẩn bị. Đừng vứt bỏ lon là hãy để lại dùng làm lon đong sữa tươi. Cứ 1 lon sữa đặc thì cho 3 lon nước lọc hoặc 3 lon sữa tươi vào.

Tiếp theo, dùng muỗng hoặc vá gỗ khuấy đều cho sữa tan đều rồi đặt lên bếp đun đến khi sữa sủi bọt, nhiệt độ nên đạt khoảng 40 độ thì tắt bếp, không đun đến khi sôi.

Bước 2: Thêm sữa chua cái

Hãy để hỗn hợp sữa hạ nhiệt độ còn âm ấm thì cho sữa chua làm men cái đã chuẩn bị vào. Nên khuấy đều theo một chiều nhất định cho hỗn hợp tan đều.

Bước 3: Lọc hỗn hợp sữa chua

Tiếp theo, dùng một chiếc rây lọc để lọc hỗn hợp sữa chua đã chuẩn bị. Bước này sẽ giúp sữa chua sau khi ủ dẻo mịn, thơm ngon hơn. Ngoài ra, nếu sử dụng sữa chua uống làm men cái thì có thể bỏ qua bước này để giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Bước 4: Ủ sữa chua

Sau khi đã khuấy đều các nguyên liệu xong, rót sữa chua vào các lọ đã chuẩn bị, đậy kín nắp và đặt vào thùng xốp. Thêm nước nóng khoảng 60 độ C vào thùng sao cho nước đầy đến cổ hũ sữa chua, không nên đổ ngập hũ vì nước có thể tràn vào trong làm hỏng sữa chua. Cuối cùng, đậy nắp thùng xốp lại và để ở yên một vị trí không được di chuyển, nên ủ từ 6 – 8 tiếng.

Ủ sữa chua

Bước 5: Thành phẩm sữa chua

Sau khi đã ủ đủ thời gian như trên, hãy lấy sữa chua ra và dùng khăn lau khô từng hũ rồi mang chúng bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thêm 2 – 4 giờ đồng hồ là có thể dùng được ngay. Nếu dùng làm bánh sữa chua thì sử dụng nguyên liệu ngay sau khi ủ xong mà không cần bỏ vào tủ lạnh.

* Những lưu ý khi ủ sữa chua:

- Có thể dùng sữa chua ăn hoặc sữa chua uống làm men cái đều được. Sữa chua ăn trước khi làm nên bảo quản ở nhiệt độ phòng.

- Dụng cụ làm sữa chua cần được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng bằng nước sôi trước khi dùng để đảm bảo chất lượng thành phẩm.

- Không nên đun sôi sữa vì sẽ làm thất thoát chất dinh dưỡng có trong sữa.

- Nước ủ sữa chua cần được điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng 40 – 50 độ C. Nếu quá cao, vi khuẩn lên men sẽ chết còn khi nhiệt độ quá thấp, lợi khuẩn sẽ không đủ điều kiện lên men.

Có thể ủ sữa chua bằng nhiều loại dụng cụ tùy thích như: thùng xốp, máy làm sữa chua hoặc nồi cơm điện.

3. Cách làm bánh sữa chua theo kiểu pháp.

Một công thức làm bánh sữa chua khá độc đáo đến từ Pháp. Ở Pháp, nó được gọi là "Gâteau au Yaourt" và thường là loại bánh đầu tiên mà trẻ em Pháp học cách làm.

Chuẩn bị nguyên liệu.

1 hộp sữa chua nguyên chất.

1/2 hộp sữa chua dầu thực vật.

2 quả trứng.

1/2 hộp sữa chua đường trắng.

1 thìa cà phê chiết xuất vani.

3/4 hộp đựng sữa chua bột mì đa dụng.

½ thìa cà phê bột nở 1 nhúm muối

Hướng dẫn cách làm.

Danh sách kiểm tra hướng dẫn.

Bước 1:

Làm nóng lò ở 350 độ F (175 độ C).

Bôi mỡ chảo bánh giò tròn 9 inch.

Bước 2:

Đổ sữa chua vào bát trộn.

Đong dầu, sử dụng hộp đựng sữa chua và thêm vào sữa chua. Để qua một bên.

Bước 3:

Thêm trứng, đường và chiết xuất vani vào hỗn hợp sữa chua

Đánh đều cho đến khi kết hợp hoàn toàn. Thêm bột mì, bột nở và muối. Khuấy đều. Đổ vào khuôn bánh đã chuẩn bị sẵn và dàn đều mặt trên.

Bước 4:

Nướng trong lò đã được làm nóng trước cho đến khi một chiếc tăm cắm vào giữa sạch ra, trong vòng 25 đến 30 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể bổ sung thêm bột cafe, nho khô, ca cao nếu thích

4. Lợi ích của sữa chua đối với sức khỏe

Sữa chua là loại thực phẩm giàu lợi khuẩn, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Các loại lợi khuẩn này sẽ hỗ trợ điều hòa hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Sữa chua là loại thực phẩm giàu lợi khuẩn, rất tốt cho hệ tiêu hóa

Sữa chua cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm, bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, Vitamin C cùng với chất chống oxy hóa có trong sữa chua còn có tác dụng giúp làm đẹp da, giảm sạm nám, ngăn ngừa lão hóa. Sữa chua được làm sữa động vật nên sẽ cung cấp dồi dào canxi, chất đạm, vitamin A, B, C và rất nhiều khoáng chất khoáng thiết yếu. Khi kết hợp sữa chua với các loại trái cây, rau xanh sẽ càng tăng thêm lợi ích sức khỏe.

Hy vọng với hướng dẫn cách làm bánh sữa chua Đài Loan như trên đã giúp bạn có thêm một công thức món ăn siêu chất, siêu hot để chiêu đãi gia đình, bạn bè. Bánh sữa chua có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe, tuy nhiên bạn không nên ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân do trong nguyên liệu có chứa phô mai, bánh mì.