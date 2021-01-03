Cách làm sữa chua hạt đác thơm ngon tại nhà

Hạt đác là một loại hạt có màu trắng đục, dẻo mềm, ăn bùi bùi, béo béo, giòn giòn khá ngon. Có nhiều cách để chế biến các món ăn với loại hạt này như: rim đường, ăn kèm với các loại chè, nấu với nước dừa để ăn với đá,… Trong đó, món hạt đác riêng ăn với sữa chua đang được nhiều người yêu mến, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Với cách làm sữa chua hạt đác đơn giản tại nhà, bạn sẽ có thêm một món ăn tráng miệng thơm ngon, bổ dưỡng cho các thành viên trong gia đình thưởng thức. Hạt đác dẻo dai, sữa chua mềm mịn, tan ngay trong miệng khiến người ăn chỉ muốn ăn mãi chẳng dừng lại được.

Tên tiếng anh của cây đác là Arenga pinnata, thuộc họ cọ, chiều cao thân là 20m, lá dài 6-12m, rộng 1,5m. Loại cây này có xuất xứ từ các vùng nhiệt đới Châu Á, trong đó có ở Việt Nam. Hạt đác có màu trắng đục, dẻo mềm. Khi ăn có vị bùi, béo, giòn giòn, dai dai. Một số ít người còn bị nhầm lẫn hạt đác với hạt thốt nốt nhưng thực ra chúng là 2 loại hạt hoàn toàn khác nhau.

Ít người biết rằng loại hạt này có chứa nhiều chất xơ, canxi và carbohydrates. Trong 100g hạt đác chứa đến 91mg canxi giúp xương và răng chắc khỏe. Hạt đác thường được dùng nhiều trong pha chế và chế biến thức ăn bởi chúng có vị dai dai, dẻo dẻo rất thơm, tạo cảm giác lạ miệng cho thực khách.

2. Cách làm sữa chua hạt đác ngon

Với hướng dẫn làm sữa chua hạt đác dưới đây, bạn sẽ thấy rằng cách thực hiện không hề khó tí nào. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Sữa chua hạt đác

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 700ml sữa tươi không đường

- 1 hũ sữa chua không đường

- 150g sữa đặc

- 150g hạt đác. Nên chọn các loại hạt không quá già (hạt đác già sẽ bị cứng)

- 100g đường cát

Cách làm hạt đác rim sữa chua:

Bước 1: Sữa tươi mang đi đun nóng, tiếp đến cho sữa đặc vào khuấy đều cho tan. Đợi đến khi sữa nóng và hơi sủi bọt thì tắt bếp. Để nguội còn khoảng 50 – 60 độ C thì đổ thêm sữa chua vào, khuấy đều tay.

Sữa tươi mang đi đun nóng, tiếp đến cho sữa đặc vào khuấy đều cho tan

- Bước 2: Hạt đác bóc vỏ sẵn, mang đi rửa sạch. Đun sôi 300ml nước cùng 100g đường, cho hạt đác vào rim khoảng 10 – 20 phút đến khi thấm vị. Đổ vào một chiếc hộp sạch, đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Hạt đác bóc vỏ sẵn, mang đi rửa sạch

Bước 3: Cho sữa chua vào hũ và đậy kín nắp. Đặt vào chiếc thùng ủ và đậy kín nắp, để qua đêm hoặc ít nhất là 8 tiếng cho sữa chua lên men thật ngon.

- Bước 4: Lấy sữa chua ra khỏi thùng ủ, cho vào ngăn mát tủ lạnh từ 2 – 4 tiếng. Đến khi ăn, cho hạt đác vào chung và thưởng thức.

Hạt đác rim sữa chua

Lưu ý khi chế biến món sữa chua hạt đác

- Hạt đác khi sơ chế nên lưu ý phải rửa thật kỹ để hạt hết nhớt. Nếu hạt đác còn nhớt thì sẽ rất dễ bị hư hỏng.

- Nếu không may mua phải hạt đác tươi bị cứng thì tốt nhất nên để trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 1 ngày, sau đó mang ra rã đông, điều này sẽ làm cho hạt đác mềm hơn.

- Muốn bảo quản hạt đác bạn có thể dùng nước để ngâm. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để giúp hạt được trắng, sạch, sạch và không còn bị cứng.

- Khi thưởng thức sữa chua hạt đác, bạn có thể cho vào thêm các loại trái cây sẽ làm món ăn thơm ngon, bổ dưỡng hơn rất nhiều.

Các loại trái cây có thể ăn kèm với sữa chua hạt đác

Bạn có thể dùng kết hợp sữa chua hạt đác với các loại trái cây như: nho Mỹ, kiwi hoặc chanh dây, giúp mang lại hương vị chua ngọt tự nhiên. Nếu ăn kèm vú sữa, nhãn hoặc mít thì món sữa chua hạt đác lại có hương vị ngon và ngọt.

Dùng kết hợp sữa chua hạt đác với các loại trái cây như: nho Mỹ, kiwi hoặc chanh dây

Sữa chua béo thơm hòa quyện với vị bùi, béo, giòn giòn của hạt đác chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai thưởng thức đều phải mê mẩn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng thêm chanh dây vào để thành món sữa chua hạt đác chanh dây, giúp tăng hương vị chua ngon tự nhiên cho món ăn vặt.

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3. Cách làm hạt đác rim dứa ăn cùng sữa chua

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Hạt đác tươi: 1 ký (Nên chọn loại tươi, có màu trắng đục nhẹ, hạt mềm không quá già)

- Đường cát trắng hoặc đường phèn: 250gr

- Dứa: nửa quả

Cách làm hạt đác rim dứa:

- Bước 1: Hạt đác mang đi rửa sạch vài lần đến khi hết mùi.

- Bước 2: Bắt 1 nồi nước lên bếp và nấu sôi. Chần hạt đác và chờ cho đến khi nước sôi lại, sau 3 – 5 phút thì tắt bếp để giảm bớt nhớt và mùi khó chịu.

- Bước 3: Rửa sạch số hạt đác với nước mát 1 lần nữa.

- Bước 4: Gọt vỏ và mắt dứa, rửa sạch và chần sơ qua nước sôi rồi cắt nhỏ.

- Bước 5: Trộn hạt đác với dứa và đường, không thêm nước, sau đó cho vào nồi và đun cùng với lửa vừa cho đường tan hết, chú ý là không cần cho thêm nước nữa vì hạt đác tươi ngậm nhiều nước. hãy sên cho đến khi hạt đác có màu trong, đồng thời nước đường sánh là được.

Hạt đác rim dứa ăn cùng sữa chua

Lưu ý: Tốt nhất nên chọn hạt đác non vừa, không nên quá già để khi rim lên ăn sẽ mềm dẻo. Hạt đác già rim đường sẽ bị dai, cứng. Khi nước đường sánh thì tắt bếp. Nếu rim quá kĩ thì hạt đác cũng sẽ bị dai và rất khó ăn.

4. Cách làm hạt đác rim trà xanh ăn cùng sữa chua

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Sơ chế hạt đác: Sau khi mua về, bạn mang hạt đác đi rửa vài lần với nước. Cho vào nồi nước sôi và trụng sơ trong 2-3 phút rồi rửa sạch.

- Ướp hạt đác rim trà xanh: Đổ tất cả hạt đác ra 1 chiếc thau, sau đó cho bột trà xanh cùng với đường vào trộn đều và ướp trong vòng 3 giờ để đường thấm vào hạt đác và màu của bột trà xanh thấm sâu vào hạt đác.

Hạt đác rim trà xanh

- Cách thực hiện: Sau khi ngâm hỗn hợp hạt đác trà xanh 3 giờ thì đổ ra chảo và cho lên bếp để rim. Ban đầu bạn có thể để lửa to, sau đó hỗn hợp sôi lên thì vặn nhỏ lửa lại. Rim đến khi hạt đác chuyển màu từ đục sang trong, nước đường keo lại là được, bạn không nên rim quá lâu vì trà xanh có thể bị cứng, mất chất dinh dưỡng.

Công thức làm sữa chua dẻo thơm

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Sữa tươi không đường: 1 lit

- Sữa đặc: 200ml – 250ml

- Sữa chua không đường để làm men: 100ml (1 hộp)

Cách thực hiện:

- Để sữa chua không đường ra ngoài ở nhiệt độ phòng trước từ 1-2 giờ.

- Chú ý tiệt trùng tất cả các dụng cụ (tráng qua nước sôi) kể cả thùng ủ, sau đó lau khô lại cho sạch. Đây cũng là bước quan trọng quyết định đến thành công của mẻ sữa chua.

- Cho sữa đặc vào đun nóng cùng với sữa tươi, khuấy liên tục để sữa đặc tan đều rồi tắt bếp.

- Hãy để hỗn hợp sữa nguội bớt, còn âm ấm thì cho sữa chua không đường vào khuấy đều nhẹ nhàng cho đến khi hỗn hợp đồng nhất là được.

- Đặt từng hũ sữa chua vào thùng xốp để ủ (lúc này tuyệt đối không nên di chuyển thùng mạnh). Nấu một nồi nước sôi, để nguội bớt trong 5-10 phút rồi đổ từ từ vào thùng, ngập 2/3 hũ là được. Đậy kín nắp thùng lại và ủ từ 6-8 tiếng là được. Cuối cùng mang sữa chua ra cho vào ngăn đông hoặc ngăn mát tủ lạnh, chờ lạnh và thưởng thức cùng với hạt đác.

Mang sữa chua ra chờ lạnh và thưởng thức cùng với hạt đác

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp đã giúp mọi người biết được cách làm sữa chua hạt đác thơm ngon tại nhà. Các bà nội trợ hãy bắt tay vào bếp chế biến món ăn tráng miệng này, chắc chắn cả gia đình bạn sẽ rất thích chúng!