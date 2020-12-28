Công thức làm bánh yến mạch sữa chua đơn giản nhất

Bánh yến mạch sữa chua là món ăn không chỉ hấp dẫn bởi độ mềm béo tan ra trong khoang miệng, mà còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của mọi người.

Bánh yến mạch sữa chua giàu chất xơ và protein từ yến mạch, bên cạnh đó còn ngọt vị chuối tự nhiên và là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể, rất tốt cho sức khoẻ và hệ tiêu hoá cho cả trẻ nhỏ lẫn người trưởng thành.

Nhưng liệu công thức thực hiện món bánh này có khó không? Cần chuẩn bị nguyên liệu gì, thực hiện trong bao lâu? Nếu bạn đang tìm kiếm công thức đơn giản cho món bánh yến mạch sữa chua hãy lưu ngay bí quyết dưới đây nhé!

Hướng dẫn cách làm bánh yến mạch sữa chua đơn giản

Nguyên liệu

Về công thức bánh chuối yến mạch sữa chua cũng không quá phức tạp, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- 3 quả chuối

- 3 muỗng canh hạnh nhân thái lát

- 300gr bột yến mạch.

- 1,5 muỗng cà phê bột nở làm bánh (baking powder).

- 60 ml dầu oliu.

- 60 ml mật ong nguyên chất.

- 1 muỗng cà phê bột quế.

- 2 quả trứng gà.

- 110gram sữa chua không đường (nên chọn sữa chua Hy Lạp sẽ ngon hơn).

- 1,5 muỗng cà phê hạt chia.

- 1 muỗng cà phê vanilla dạng nước (hoặc thay thế bằng vani ống)

Mẹo chọn chuối ngon

Đối với cách làm bánh yến mạch sữa chua bí quyết giúp món bánh ngon đó chính là bạn phải chọn được những quả chuối tươi ngon, chín tự nhiên. Bạn có thể chọn chuối già, chuối xiêm sẽ giúp bánh ngon, ngọt hơn.

Tránh chọn những quả chuối có vỏ ngoài đen dập nát, những chỗ bị thâm đen hãy nhũn sẽ làm mất độ ngọt và hương vị của món bánh yến mạch sữa chua.

Bên cạnh đó, cách phân biệt chuối chín tự nhiên thì trong một nải chuối sẽ chín không đều, có quả xanh quả vàng.

Đối với chuối chín bằng thuốc sẽ khiến cả nải chuối chín đều đồng màu, màu sắc hơi nhợt nhạt. Đây là một trong những yếu tố giúp bạn chọn được chuối an toàn cho gia đình.

Mẹo chọn chuối ngon làm bánh chuối yến mạch sữa chua

Một bí quyết khác để chọn được chuối ngon, bạn quan sát bề ngoài vỏ chuối có những chấm màu đen nhỏ theo cách gọi dân gian là trứng cuốc. Những quả chuối này khi chín sẽ có mùi thơm nhẹ đặc trưng khiến thành phẩm của bạn hấp dẫn hơn.

Những quả chuối chín tự nhiên sẽ chín đều từ quả chuối đến cả thân và cuống của nải chuối.

Trong trường hợp quả chuối chín vàng ruộm trông rất hấp dẫn, nhưng bạn nhìn phần ngọn của quả chuối và phần cuống vẫn còn màu xanh thì có thể những quả chuối này bị chín ép hay nhúng thuốc không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, nếu không có kinh nghiệm chọn chuối, bạn nên đến những nơi bán uy tín như siêu thị để đảm bảo nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cách thực hiện món bánh yến mạch sữa chua

Nghiền chuối: Bạn đem chuối lột bỏ vỏ, sau đó bỏ vào tô rồi dùng nĩa hoặc muỗng để nghiền nát chuối ra.

Đánh hỗn hợp trứng: Bạn đập 2 quả trứng vào trong một cái tô lớn, rồi cho thêm 60 ml mật ong, 60ml dầu oliu, 1 muỗng cà phê vanilla dạng nước rồi dùng máy đánh trứng đánh tan hỗn hợp.

Nếu không có máy đánh trứng, bạn có thể thay thế bằng dụng cụ đánh trứng cầm tay và đánh thật đều để hỗn hợp tan mịn.

Hướng dẫn chi tiết cách làm bánh yến mạch sữa chua

Trộn bột: Bạn dùng một cái thau lớn rồi cho 300 gram bột yến mạch, 1 muỗng cà phê bột quế, 1,5 muỗng cà phê bột baking powder trộn đều lên.

Tiếp đến, bạn chuẩn bị một cái rây rồi từ từ rây phần bột này vào trong thau trứng, vừa rây vừa dùng muỗng trộn đều. Cho đến khi rây hết, bạn có thể dùng que đánh trứng để trộn kỹ hỗn hợp này lại một lần nữa. Nếu dùng máy đánh trứng trộn thì bột sẽ đều và mịn hơn.

Cuối cùng, bạn cho thêm 110g sữa chua và chuối đã nghiền nát cùng với 1,5 muỗng cà phê hạt chia vào rồi trộn đều một lần nữa cho đến khi nhìn thấy hỗn hợp bánh đã mịn đều thì ngừng lại.

Cách đổ khuôn, nướng bánh

Bật lò nướng để lửa trên dưới ở nhiệt độ là 175 độ C trong thời gian khoảng 15 – 20 phút để cho lò ổn định. Đây cũng là thời gian để cho bột nghỉ trước khi nướng.

Bạn chuẩn bị một khuôn nướng bánh, sau đó dùng một chút dầu ăn phết đều khắp khuôn để chống dính. Cách làm này sẽ giúp dễ lấy bánh ra khỏi khuôn sau khi nướng.

Cách làm bánh yến mạch sữa chua bằng lò nướng

Bạn đổ bột đầy khoảng 2/3 khuôn. Lưu ý không đổ đầy khuôn. Vì bạn cần phải chừa khoảng trống để cho bột nở, tránh trường hợp bánh tràn ra bên ngoài. Cuối cùng rắc thêm một ít hạnh nhân phủ lên bề mặt bánh để trang trí.

Đợi khi lò nóng đủ thời gian, bạn cho bánh vào lò với nhiệt độ 175 độ C trong thời gian 35 phút để bánh chín đều. Sau đó lấy bánh ra lò đợi nguội hẳn rồi mới cắt bánh.

Mẹo giúp bánh chín đều

Để chống dính khuôn, giúp dễ lấy bánh và thành trông đẹp mắt hơn bạn có thể dùng bơ mỏng để phết khắp lòng khuôn, sau đó dùng bột rắc lên một lớp mỏng, rồi úp ngược để phần bột thừa rơi ra ngoài.

Ngoài hạnh nhân, bạn có thể thay thế bằng các loại hạt yêu thích khác như hạt điều, hạt dẻ hoặc mix các loại hạt theo sở thích.

Để kiểm tra xem bánh đã chín chưa, ngoài việc canh thời gian lò nướng, bạn có thể dùng que nhọn để đâm thử vào lòng bánh. Nếu bánh đã chín thì que rút ra sẽ khô ráo, không bị dính bột ướt.

Trong trường hợp, nếu bề mặt bánh chín vàng nhưng bên trong bánh vẫn chưa chín, thì bạn có thể hạ nhiệt độ xuống còn mức 160 độ C để trong thời gian khoảng 5 – 10 phút nữa rồi lấy bánh ra.

Đối với món bánh mì chuối yến mạch sữa chua là món bánh giàu dinh dưỡng có thể ăn kèm với bơ hoặc sữa đặc cũng rất ngon.

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Cách làm bánh yến mạch sữa chua bằng nồi cơm điện

Trong trường hợp bạn không có lò nướng, cũng đừng lo không làm được bánh yến mạch sữa chua vì với công thức bánh chuối yến mạch sữa chua bằng nồi cơm điện dưới đây cũng hấp dẫn không kém gì so với làm bằng lò nướng.

Nguyên liệu

- 7 trái chuối chín

- 2 quả trứng gà

- 200gr bột yến mạch (trong trường hợp bạn không có bột yến mạch có thể thay thế bằng 200gr bột mì đa dụng + 5 gram bột nở)

- 60ml dầu oliu

- 60 ml mật ong nguyên chất

- Vanilla hoặc bột quế

- 110gram sữa chua không đường

Cách thực hiện

Về cách thực hiện món bánh chuối yến mạch sữa chua bằng nồi cơm điện, bạn thực hiện tương tự cách làm bằng lò nướng với cách làm như sau:

Bạn lấy 5 quả chuối lột vỏ rồi cho vào thau nghiền nhuyễn.

Đập trứng gà bỏ vào thau rồi dùng máy đánh trứng hoặc dụng cụ đánh trứng cầm tay đánh tan.

Nghiền nát chuối để làm bánh yến mạch sữa chua

Cho hỗn hợp bao gồm yến mạch hoặc bột mì, sữa chua, mật ong, dầu ăn đã chuẩn bị trước vào thau khuấy đều.

Nếu có vanila và bột quế sẽ giúp món bánh thơm ngon hơn.

Cách nướng bánh bằng nồi cơm điện

Bạn chuẩn bị nồi cơm điện, sau đó bôi một lớp dầu quanh phần đáy và thành nồi.

Cắt 2 quả chuối còn lại thành lát mỏng rồi xếp kín mặt đáy nồi. Tiếp đến, đổ hỗn hợp bột đã trộn vào. Cuối cùng rải thêm một lớp chuối lên bề mặt.

Cắm điện và chọn chế độ “cook” trong thời gian 20 phút. Đợi đến khi bánh chín thơm thì nhấc ra ngoài để nguội một lát.

Cách nướng bánh chuối yến mạch sữa chua bằng nồi cơm điện

Dùng muỗng cạy để lật ngược phần bánh lại, rồi nướng thêm trong vòng 10 phút với chế độ “cook”. Sau khi hoàn thành, bạn lấy bánh ra ngoài, đợi nguội là có thể thưởng thức.

Bánh yến mạch sữa chua, mới đầu nghe có vẻ phức tạp, nhưng sau khi tìm hiểu công thức tại bài viết này thật không quá khó như tưởng tượng đúng không nào. Chúc bạn thực hiện món bánh này thành công!