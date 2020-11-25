Cách bảo quản nước mía không bị đen lâu nhất có thể!

Mẹo vặt trong bếp 25/11/2020 14:47

Cách bảo quản nước mía không bị đen là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi lẽ đây là thức uống giải khát rất được ưa thích đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy làm thế nào để giữ nước mía không bị đen lâu nhất?

Cách bảo quản nước mía không bị đen chỉ bằng vài bước cực đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để thức uống yêu thích của mình vẫn giữ nguyên màu sắc hấp dẫn và càng an tâm hơn về chất lượng của nước mía.

Vậy làm như thế nào đây? Hãy tìm hiểu ngay những mẹo nhỏ về cách bảo quản nước mía dưới đây nhé!

  1. Công dụng của nước mía

Trước khi tìm hiểu cách bảo quản nước mía không bị đen, chúng ta hãy cùng xem uống nước mía đem lại lợi ích gì cho sức khoẻ và nên uống bao nhiêu là đủ nhé.

Có lẽ vẫn còn nhiều người chưa biết nước mía không chỉ là một loại thức uống xua tan cơn khát, sảng khoái tinh thần mà còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

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Tìm hiểu uống nước mía đem lại lợi ích gì đối với sức khoẻ?

Trong nước mía có thành phần dinh dưỡng chủ yếu là Saccarozơ. Bên cạnh đó còn chứa nhiều acid amin, carbohydrate. 

Đồng thời còn chứa nhiều loại acid amin thiết yếu, giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể như: Vitamin C, vitamin B1, B2, B6, cùng các loại muối vô cơ nổi bật như sắt, phospho, calci, các loại acid hữu cơ fumaric, axit citric, axit succinic... cũng có mặt trong thành phần dinh dưỡng của mía.

Về công dụng của mía theo đông y, mía có vị ngọt, tính mát, có tác dụng tốt trong việc giúp thanh lọc cơ thể, giáng khí, nhuận táo.

Không những vậy, đối với những ai thường xuyên bị ho khan ít đàm, kể cả bị chứng ho ra máu, sử dụng nước mía sẽ cải thiện được tình trạng rất tốt.

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Uống nước mía giúp thanh nhiệt cơ thể

Riêng đối với trường hợp người bệnh mất dịch do vị nhiệt, miệng luôn khô rát, lưỡi đỏ rêu ít hay những người thường xuyên bị nôn oẹ, miệng lúc nào cũng có cảm giác bị khô buồn bực, người đại tiện táo kết, bị ngộ độc rượu cũng có thể sử dụng nước mía giúp cải thiện tình trạng bệnh rất đáng kể.

Theo một số nghiên cứu, vì thành phần chủ yếu của mía là đường saccarozo, đem lại hiệu quả rất tốt trong việc ức chế các khối u ác tính thường gặp trong bệnh ung thư.

  1. Cách bảo quản cây mía tươi, giảm tình trạng nước mía đen sau khi ép

Cách bảo quản cây mía tươi để sử dụng được lâu, trước hết bạn cần phải chọn những cây mía vẫn còn tươi, nặng tay, không bị sâu.

Tiếp đến, không cạo vỏ quá lâu trước khi ép, chỉ nên cạo đến đâu sử dụng đến đó. Khi cạo vỏ mía để quá lâu sẽ khiến cho hai đầu mía dễ bị mốc, không đảm bảo sức khỏe.

Khi mía chưa cạo vỏ, để mía được tươi lâu, bạn nên đặt vào những nơi khô ráo thoáng mát. Có thể tưới nước vào thân mía khoảng 1 lần/ngày để tránh tình trạng khô héo.

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Cách bảo quản cây mía tươi lâu, không bị đen sau khi ép

Một cách khác là đặt mía ở nơi có đất ẩm sao cho phần gốc mía tiếp xúc trực tiếp với đất ướt sẽ bảo quản mía tươi lâu hơn.

  1. Cách bảo quản nước mía không bị đen theo phương pháp của hộ kinh doanh lớn

Cách bảo quản mía đã cạo vỏ, trước hết bạn cần chọn cây mía giữ được độ tươi mới, róc sạch phần vỏ bên ngoài.

Tiếp đến, cần tiệt trùng mía bằng hỗn hợp nước có pha 0,1 – 1% dung dịch có chứa hợp chất amoni. Nhờ vào chất này sẽ giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại bám vào thân mía trong quá trình trồng và thu hoạch.

Sau đó, để loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn, tạp chất có trong mía, cần rửa mía thêm một lần nữa với dung dung dịch có hoà lẫn 50 – 200 ppm Clo.

Công đoạn kế tiếp là dùng máy ép mía để ép lấy nước. Sau khi ép sẽ thu được khoảng 90% nước mía.

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Cách bảo quản nước mía không bị đen theo cách của hộ kinh doanh lớn

Cách bảo quản nước mía được lâu, vẫn giữ được màu xanh là nhờ vào mẹo cho dung dịch acid ascorbic vào phần trên của nước mía. Nhờ vào phương pháp này sẽ giúp cho nước mía vẫn giữ được màu sắc như ban đầu. 

Công thức ước lượng khoảng từ 100 – 500mg acid ascorbic/100 lít dung dịch. Đồng thời cần phải cho thêm vào dung dịch acid có thể là citric, malic, tartaric hoặc phosphoric để giảm giảm đi độ pH của nước mía thấp hơn 5 và 1.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay thế bằng hỗn hợp dung dịch cơ bản có thể sử dụng là phosphate, kali citrate... sau đó cần đợi khoảng 1 giờ giúp cho nước mía ổn định lại, đồng thời dung dịch lắng xuống.

Giai đoạn cuối cùng là cần lọc nước mía thông qua hệ thống 5 túi lọc để có thể loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn mà mắt thường không nhìn thấy. Cách bảo quản nước mía không bị đen đối với các cơ sở lớn là nhờ vào hệ thống chứa nhiều tảo cát để dẫn nước mía vào ống lọc và lọc sạch tạp chất hoàn toàn.

  1. Bảo quản nước mía với cơ sở nhỏ

Đối với những công đoạn trên tương đối phức tạp, thường được sử dụng cho những cơ sở sản xuất số lượng lớn nước mía. Nhưng còn những hộ kinh doanh nhỏ thì khi sử dụng máy ép nước mía, để bảo quản nước mía được lâu cần đảm bảo những tiêu chí sau:

- Máy ép nước mía phải đảm bảo được độ an toàn.

- Máy ép nước mía cần vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày và thường xuyên sau mỗi lần sử dụng.

- Không nên sử dụng những cây mía hỏng, khô héo.

- Không sử dụng thêm chất bảo quản trong quá trình ép mía.

- Để tăng thêm hương vị thơm ngon có thể ép cùng với quất hoặc một lát thơm.

Nước mía sau khi ép xong, chỉ nên sử dụng trong thời gian là 24 giờ để đảm bảo hương vị và hạn chế được những vitamin bị mất đi. Nếu để lâu quá mía sẽ dễ bị hỏng và thay đổi mùi vị.

  1. Bảo quản nước mía tại nhà

Vì nước mía là loại thức uống giải khát nhanh chóng, nên rất được ưa chuộng trong những ngày thời tiết oi bức.

Nhiều người có thói quen mua nước mía về dùng dần, nhưng lại hay gặp tình trạng nước mía bị đen và lo lắng rằng sau khi ép thì nước mía có thể sử dụng trong thời gian bao lâu?

Cách bảo quản nước mía qua đêm tại nhà đơn giản nhất là cho vào tủ lạnh dùng dần. Tuy nhiên, cách bảo quản trong tủ lạnh chỉ nên tối đa khoảng 1 buổi trong này để đảm bảo chất lượng. Sau thời gian nửa buổi thì mía sẽ giảm đi hương vị vốn có của nó. 

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Bảo quản nước mía tại nhà như thế nào?

Bên cạnh đó, nước mía có tính hàn kèm theo hàm lượng đường khá cao, nên khi chúng ta bảo quản trong tủ lạnh làm rút ngắn lại thời gian sử dụng, nhanh hư hơn, tăng nguy cơ nhiễm các loại ký sinh trùng. 

Vì vậy khi bảo quản trong tủ lạnh, bạn nên lưu ý đậy kín nắp chai, túi đựng nước mía để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài.

Tốt hơn hết, nếu ép nước mía uống tại nhà, chỉ nên ép với lượng vừa đủ trong một lần sử dụng và không nên cạo vỏ mía quá sớm sẽ khiến cho mía rất dễ bị thâm đen và tăng nguy cơ các loại vi khuẩn bám trên bề mặt mía.

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  1. Lưu ý gì khi uống nước mía

Mặc dù nước mía đem lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với lại thức uống này khi sử dụng bạn cũng nên chú ý những vấn đề sau:

Nước mía chứa nhiều vị ngọt, có tính mát, giúp thanh lọc cơ thể nhưng không nên quá lạm dụng. Vì mía có nhiều đường dễ gây tăng lượng đường trong máu, bạn chỉ nên uống khoảng 200ml nước mía 3 lần/ tuần.

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Chỉ nên uống nước mía ở mức hợp lý để tốt cho sức khoẻ

Bên cạnh đường, thành phần của mía còn chứa tính axit nhẹ, nên hạn chế uống nước mía vào lúc đói.

Thời điểm tốt nhất để uống nước mía, đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao là ngay khi ép xong.

Không nên để nước mía quá một ngày và khi có những dấu hiệu như có vị chua, nước mía chuyển sang màu đen.

Trên đây là những cách bảo quản nước mía không bị đen với nhiều phương pháp được áp dụng cho cả những hộ kinh doanh lớn lẫn ở gia đình. Tuy nhiên, đối với thức uống nào cũng vậy, chúng ta không nên để quá lâu mới sử dụng để đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao nhất tốt cho sức khỏe.

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