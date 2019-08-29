Bất ngờ với tác dụng của kiwi – loại quả bắt nguồn từ New Zealand

- Chống lão hóa: làm chậm quá trình lão hóa phải nói đến tác dụng của kiwi , chất chống oxy hóa trong kiwi cao hơn cả nho đỏ và dâu, giúp chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra, ngăn ngừa các biểu hiện của lão hóa da.

Kiwi là loại quả có màu xanh và lông tơ sần, có loại kiwi màu vàng, kiwi bao tử và bạc hà mèo nhưng được phổ biến hơn cả vẫn là loại màu xanh quen thuộc bạn đang thấy bày bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Không ai ngờ rằng phía sau lớp vỏ nhám nhám kia ở bên trong lại đẹp như thế, một màu xanh mát và những hạt li ti rất thẩm mỹ. Chưa dừng lại ở đó, điều khiến người ta mê mẩn nó là thành phần dinh dưỡng có trong loại quả này. Kiwi không những có tác dụng đối với sức khỏe , làn da mà còn cực kỳ tốt đối với các mẹ mang thai và trẻ nhỏ. Hãy cùng Phụ nữ gia đình khám phá bí mật của quả kiwi nhé!

- Bật tone trắng da: công nghệ làm đẹp hiện nay sử dụng kiwi để cải thiện lỗ chân lông, làm sạch tế bào da, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của da, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn và tạo điều kiện cho da hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất, giúp làn da bật tone trắng nhanh hơn.

- Săn chắc da: lượng vitamin dồi dào trong kiwi giúp sản sinh ra collagen xóa mờ nếp nhăn, cải thiện làn da săn chắc hơn, chiết xuất từ loại quả này cũng được đưa vào mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa khá nhiều.

- Làm mịn màng da: hàm lượng dinh dưỡng có trong kiwi còn hiệu quả trong việc làm ẩm da, chống lại tia cực tím, phòng chống ung thư da, vitamin E của kiwi hỗ trợ cho các tế bào làm làn da trở nên mịn màng, tươi sáng.

- Chống tàn nhang: axit chứa trong quả kiwi giúp giảm thiểu các điểm da tối, các sắc tố gây tàn nhang, loại bỏ vết nám. Đồng thời cải thiện các mô da khô làm da căng tràn sức sống. Tác dụng của kiwi đối với da tương đối nhiều.

Tác dụng của kiwi với trẻ em

Tác dụng của kiwi với trẻ em

Nhiều bà mẹ khá lo lắng khi cho trẻ em ăn quả kiwi bởi các hạt nhỏ li ti bên trong có khả năng gây ngạt thở cũng rất dễ dị ứng. Vì vậy, các mẹ chỉ nên cho bé trên 8 tháng tuổi sử dụng để đảm bảo an toàn cũng như gạt bỏ các hạt nhỏ trong loại trái cây này khi chế biến. Nhiều bà mẹ yêu thích các tác dụng của kiwi với trẻ em, vì vậy, xin giới thiệu đến các chị em 2 công thức chế biến khá ngon và bổ dưỡng dành cho bé.

Salad kiwi:

Chuẩn bị:

- 1/2 trái chuối đã được bóc vỏ và thái hạt lựu

- 1 trái kiwi đã được gọt vỏ và thái hạt lựu

- 1 quả lê đã được gọt vỏ và thái hạt lựu

Thực hiện:

-Trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô, thêm mayonnaise hoặc sốt dinh dưỡng dành cho bé với liều lượng phù hợp với khẩu vị của bé. Ngoài ra bạn cũng có thể xay nhuyễn bằng máy sinh tố kèm sữa tươi như một loại thức uống cho bé dễ dùng.

Sữa chua kiwi

Chuẩn bị:

- 1 trái kiwi đã gọt vỏ và thái hạt lựu

- 1 hộp sữa chua.

Cách làm sữa chua kiwi

Thực hiện:

- Kiwi thái hạt lựu, tiếp đó cho sữa chua vào, trộn đều sữa chua và hạt lựu vào nhau và dùng cho bé ăn tráng miệng sau bữa ăn chính.

- Ngoài ra bạn có thể biến tấu cho thêm loại trái cây khác cho hấp dẫn như xoài, bơ, táo hoặc xay sinh tố.

Tác dụng của kiwi đối với bà bầu

- Tốt cho hệ tiêu hóa: phụ nữ mang thai thường xuyên bị táo bón quấy rối vì thế việc bổ sug chất xơ, vitamin, muối khoáng cho cơ thể là cần thiết. Kiwi là một loại thực phẩm chứa đủ các dưỡng chất đó hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa.

- Tăng sức đề kháng: với hàm lượng vitamin C sẵn có trong quả kiwi giúp tăng sức đề kháng cho mẹ và bảo vệ hệ gen giúp bảo vệ RNA và DNA của thai nhi. Tác dụng của kiwi với bà bầu thì không còn gì để nghi ngờ nữa.

- Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh: lượng folate có trong kiwi giúp kích thích sự hình thành và phân chia tế bào của thai nhi, đồng thời giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh như nứt đốt sống ở thai nhi, sẩy thai…

Tác dụng của kiwi đối với bà bầu

- Tốt cho hệ tim mạch: nhờ nguồn Kali dồi dào trong quả kiwi mà nó có khả năng giảm cholesterol, giảm huyết áp và ngăn ngừa các biến chứng bất ngờ như đột quỵ, xơ vữa động mạch.

- Phát triển thị giác cho thai nhi: hoạt chất folate và omega 3 có trong kiwi giúp bé có thị lực tốt ngay khi từ trong bụng mẹ.

- Tăng trưởng các mô liên kết: thành phần của loại quả này chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và collagen có chức năng đàn hồi tạo ra các mô liên kết trong cơ thể.

- Hạn chế bị rạn da ở người mẹ: chất dinh dưỡng từ trái kiwi sản sinh ra collagen giúp tăng cường độ đàn hồi của da, giảm nguy cơ rạn da ở phụ nữ mang thai.

- Phòng chống ung thư: kiwi còn có một công dụng hiệu quả khác là phòng chống và ngăn ngừa ung thư phát triển vì tính oxy hóa cao của chúng giúp đẩy lùi các gốc tự do và phá vỡ cấu trúc tế bào ung thư.

Tác dụng của kiwi với sức khỏe

Tác dụng của kiwi vói sức khỏe

- Bảo vệ ADN: Một nghiên cứu đã chứng minh, sự kết hợp của các chất chống oxy hóa trong kiwi giúp bảo vệ ADN khỏi quá trình oxy hóá, hỗ trợ ngăn chặn tế bào ung thư.

- Đối với hệ tiêu hóa: giúp phân hủy protein, cân bằng hệ tiêu hóa vì trong thành phần kiwi chưa actinidain và enzim và hàm lượng chất xơ trong kiwi giúp giảm táo bón, tốt cho đường ruột.

- Điều chỉnh huyết áp: trái kiwi giúp cân bằng electron trong cơ thể nhờ vào cơ chế làm trung hòa natri. Tác dụng của kiwi với sức khỏe rất tốt cho người trung niên và người già trong điều trị bệnh này.

- Giảm cân: kiwi có khả năng giảm cân cho người dùng nhờ vào chỉ số glycemic thấp và hàm lượng chất xơ cao để giữ được lượng insulin không tăng đột ngột.

- Cân bằng kiềm: Kiwi đứng đầu danh sách trái cây chứa kiềm. Điều này có nghĩa là nó chứa lượng khoáng chất dồi dào để thay thế những thực phẩm có vị chua quá mức.

- Ngăn ngừa bệnh tim: kiwi làm giảm nguy cơ đông máu đến 19% và giảm chất béo đến 16%. Thay vì dùng aspirin để giảm chứng đông máu nhưng lại có tác dụng phụ thì cách chữa trị tự nhiên nhất là ăn quả kiwi mỗi ngày vừa an toàn vừa hiệu quả.

- Trị tiểu đường: kiwi giữ cho lượng đường trong máu không tăng đột ngột và là loại trái cây thích hợp cho các bệnh nhân bị tiểu đường.

- Chống thoái hóa hoàng điểm: thoái hóa hoàng điểm trong mắt sẽ gây ra bệnh quáng gà ở người già, ăn 3 trái kiwi mỗi ngày sẽ làm giảm dấu hiệu mắc bệnh đến 35%. Hàm lượng cao lutein và zeaxanthin trong kiwi cũng là hóa chất tự nhiên được tìm thấy trong mắt người.

Kiwi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cho cơ thể

Bên cạnh các loại trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, bưởi và các loại trái cây khác như nho, dâu chứa hàm lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe thì kiwi là một loại trái cây được ưa chuộng trên toàn thế giới bởi những lợi ích mà nó mang lại khá nhiều. Tuy nhiên, chị em nên đưa vào cơ thể liều lượng kiwi cân bằng trong bữa ăn và hằng ngày để tác dụng của kiwi mang lại hiệu quả tốt nhất. Có rất nhiều cách chế biến loại quả này ngoài ăn trực tiếp như làm salad trộn, kết hợp cùng sữa chua, xay sinh tố, làm bánh, mứt và biến tấu lạ miệng bằng cách phối cùng mật ong, socola, chanh, bột yến mạch…