Cách làm mứt dâu tây dẻo ngon như ngoài hàng quán

Đừng vội nản lòng, ngay tại bài viết này sẽ chia sẻ cách làm mứt dâu tây dẻo cực đơn giản, dù thực hiện lần đầu nhưng thành quả ai cũng phải tấm tắc khen ngon.

Bạn đang loay hoay không biết làm thế nào để thực hiện món mứt dâu tây nguyên trái khi có quá nhiều công thức khá phức tạp, nhất là đối với những người không chuyên.

Dâu tây được trồng nhiều ở vùng có khí hậu mát mẻ, ở Việt Nam nhắc tới dâu tây ngon nhất phải kể đến Đà Lạt, nơi có quả dâu tây căng mọng, vỏ bóng cùng hương vị chua chua ngọt ngọt vô cùng hấp dẫn.

Trước khi tìm hiểu cách làm mứt dâu tây dẻo , chúng ta cùng điểm qua những công dụng của dâu tây đối với sức khoẻ như thế nào nhé!

Dâu tây đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Trong dâu tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đẹp da, chống lại oxy hóa.

Thêm một công dụng được nhiều cô gái cực kỳ yêu thích đó là dâu tây còn chứa những hợp chất giúp đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu ăn với lượng thích hợp.

Bên cạnh đó, những công dụng nổi bật khác của dâu tây phải kể đến như tăng cường trí nhớ, giảm viêm, tốt cho hệ tim mạch, chống lão hóa, ngừa ung thư...

Theo đông y, dâu tây có tính mát, vị chua ngọt giúp bồi bổ cơ thể, giải độc, mát máu, cải thiện tình trạng chán ăn, suy nhược thiếu máu, bảo vệ mắt, tăng cường chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá.

Ngoài việc ăn trực tiếp thì dâu tây còn được dùng làm sinh tố, trang trí các món bánh, ăn tráng miệng... Nhưng nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị mới lạ hơn, đồng thời có thể bảo quản dâu được lâu hơn dùng dần thì công thức làm mứt dâu tây được chia sẻ dưới đây sẽ là một gợi ý tuyệt vời.

Cách làm mứt dâu tây dẻo

Nguyên liệu

Trong cách làm mứt dâu tây dẻo, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Dâu tây: 1kg

- Đường: 600gr (có thể tăng lượng đường lên nếu bạn thích vị ngọt nhiều hơn)

- Nước cốt chanh: 1 quả vắt lấy nước

- Vani dạng nước: 30ml (Nếu không có bạn thay thế bằng vani dạng ống)

Cách sơ chế nguyên liệu

- Dâu tây bạn đem rửa sạch với nước, bỏ phần cuống xanh.

- Dâu bạn có thể cắt làm đôi hoặc để nguyên trái tuỳ sở thích.

Hướng dẫn cách sơ chế dâu tây làm mứt

- Tiếp tục ngâm dâu tây với nước muối pha loãng trong thời gian khoảng từ 15 – 20 phút, rồi rửa lại với nước, vớt ra cho ráo.

- Dùng chanh vắt lấy nước cốt.

Cách ướp mứt dâu

Bạn trộn phần dâu tây và đường đã chuẩn bị sẵn với thao tác nhẹ nhàng. Đối với đường, bạn có thể gia giảm để có được vị mứt theo sở thích.

Dùng màng thực phẩm bọc phần dâu và đường lại, để yên trong thời gian 4 – 5 tiếng cho đường ngấm hoàn toàn vào dâu.

Sên mứt dâu

Bạn chọn một cái chảo hoặc nồi có đáy dày, trút phần dâu ướp đường vào, bắc lên bếp đun trên lửa vừa. Đợi khi hỗn hợp sôi thì vặn sang lửa nhỏ.

Nhẹ nhàng đảo đều phần dâu tây để không bị nát. Tiếp theo cho thêm một ít nước cốt chanh vào đun thêm khoảng từ 5 – 8 phút thì tắt bếp.

Bạn để yên cho hỗn hợp này nguội bớt rồi lại tiếp tục đun bắc lên bếp đun sôi tương tự như lần thứ nhất. Ở công đoạn này cần thực hiện lặp lại khoảng từ 4 – 6 lần cho đến khi thấy hỗn hợp sánh lại là được.

Hướng dẫn chi tiết cách sên mứt dâu tây dẻo

Trong lần sên cuối cùng, bạn cho thêm vani vào đảo đều để tăng hương vị cho món mứt thêm phần hấp dẫn.

Mứt dâu tây sau khi sên xong, bạn để nguội rồi cho vào hũ thuỷ tinh bảo quản. Đối với cách làm mứt dâu tây dẻo này, thành phẩm không chỉ có màu sắc bắt mắt, hương thơm nhẹ của dâu tây, vị chua ngọt hoà tan trên đầu lưỡi cùng độ dẻo dẻo của dâu rất thú vị.

Bạn có thể ăn kèm chung với các loại bánh mì, bánh quy, dùng làm nhân các loại bánh hay dầm chung với đá bào đều rất ngon.

Cách làm mứt dâu tây sấy dẻo

Nguyên liệu

- Dâu tây: 1kg

- Đường: 600 – 700gr (có thể điều chỉnh theo khẩu vị và dựa vào độ chua của quả dâu tây)

- Muối

Cách làm mứt dâu tây sấy dẻo như thế nào?

Sơ chế nguyên liệu

Dâu tây mua về, bạn rửa thật nhẹ nhàng để tránh dập phần quả. Tiếp tục loại bỏ phần cuống xanh rồi ngâm dâu trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút, rồi rửa lại với nước.

Bạn vớt dâu tây ra rổ, dội qua một lần thật nhanh với nước sôi rồi để yên cho ráo nước.

Cách ướp dâu tây

Trong hướng dẫn làm mứt dâu tây dẻo, bạn áp dụng theo công thức cứ 1kg dâu thì cần khoảng 600gr đường. Có thể gia giảm để có được vị chua của dâu nhiều hơn hoặc vị ngọt hợp với khẩu vị của bạn.

Bạn cho dâu tây vào thau sạch, rồi đổ đường cát trắng vào phần dâu xóc đều để cho dâu thấm đường.

Ươp dâu tây với đường trong thời gian khoảng 4 - 5 tiếng

Hoặc một cách khác, bạn có thể trải một lớp dâu rồi đến một lớp đường lên bề mặt. Nhưng không nên dùng vật cứng để trộn hỗn hợp này sẽ khiến dâu rất dễ bị nát.

Sau khi trộn đều, bạn đậy kín phần dâu và đường lại, để ở nơi thoáng mát trong thời gian khoảng từ 4 – 5 tiếng để đường có thể ngấm đều vào trong dâu thì khi phần sên mức sẽ ngon hơn. Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể để hỗn hợp này qua đêm.

Cách sên mứt dâu đúng chuẩn

Ở bước sên mứt dâu, bạn cần chuẩn bị một cái chảo hoặc nồi có đáy dày rồi bắc lên bếp, cho hỗn hợp dâu đã thấm đều đường vào nồi, đun trên lửa vừa.

Vì phần hỗn hợp này rất nhanh sôi, nên bạn cần chú ý để vặn lửa nhỏ ở mức thấp nhất ngay khi thấy phần đường sôi mạnh lên.

Bạn tiếp tục để hỗn hợp này đun trên lửa nhỏ cho đến khi thấy dầu bắt đầu mềm và phần nước đường trong nồi chuyển sang màu hồng.

Cách sên dâu tây đúng chuẩn

Bạn cần tiếp tục đun hỗn hợp này trong thời gian khoảng 30 phút thì tắt bếp. Nhẹ nhàng vớt phần dâu tây ra để riêng một bên. Tuy nhiên, phần nước đường thì vẫn giữ lại tiếp tục đun trên lửa nhỏ cho đến khi thấy nước đường đặc lại.

Sau đó, bạn tiếp tục đổ ngược phần dâu vào nồi, rim trên lửa nhỏ. Đến khi thấy đường trong nổi ngả sang màu nâu sẫm thì lúc này công đoạn sên mức đã hoàn tất.

Sấy dâu

Bạn bật lò nướng ở nhiệt độ 100 độ C, cho phần dâu đã sên xong xếp đều vào khay rồi cho vào lò sấy trong thời gian khoảng 2 tiếng.

Cho đến khi quan sát thấy dâu đã khô hẳn thì có thể lấy ra. Cần canh thời gian để tránh tình trạng mức dâu bị khô quá mức, mất đi độ dẻo.

Đợi khi mứt dâu đã sấy nguội hẳn, lúc này bạn có thể cho vào hũ thuỷ tinh để dùng dần.

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Những lưu ý khi làm mứt dâu tây

Trong cách làm mứt dâu tây sấy dẻo thì một yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của thành phẩm và đem lại cảm giác ngon miệng hơn đó là bạn cần chọn được quả dâu ngon.

Cách chọn cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn những quả to, chín mọng, đều màu, không bị dập nát, nên chọn những quả còn cuống xanh thì sẽ tươi hơn.

Nếu dâu tây ngon thì không chỉ đảm bảo chất lượng của món mứt mà còn có thể kéo dài thời gian bảo quản được lâu hơn, màu sắc dâu đẹp mắt cũng đem lại cảm giác hấp dẫn hơn.

Khi sên mứt, bạn không nên dùng đũa hay thìa để khuấy mạnh, thay vào đó có thể dùng tay để lắc nồi sẽ giúp quả dâu thấm đều đường hơn.

Để bảo quản dâu được lâu hơn, bạn nên chú ý vệ sinh hũ thuỷ tinh sạch sẽ, có thể phơi dưới nắng gắt. Dâu cho vào hũ cần đậy kín nắp để nơi thoáng mát, hoặc có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm mứt dâu tây dẻo với hai công thức đơn giản cho người mới bắt đầu vẫn có thể thực hiện thành công, hy vọng sẽ giúp bạn thực hiện món mứt này một cách dễ dàng nhất để chiêu đãi những người thân yêu cùng thưởng thức.