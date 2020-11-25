Bật mí cách làm mứt đu đủ dẻo ai cũng khen ngon

Đối với cách làm mứt dẻo đu đủ vị truyền thống, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Cách làm mứt đu đủ dẻo thật ra không khó như bạn vẫn nghĩ. Chỉ cần nắm được những bí quyết dưới đây cộng thêm một chút thời gian rảnh, chỉ sau vài bước đơn giản bạn đã có ngay một món mứt cực hấp dẫn để thưởng thức và chiêu đãi bạn bè, khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngon.

- Đu đủ xanh: 1 quả (chọn quả đạt đủ độ già nhưng chưa chín mềm sẽ cho thành phẩm chuẩn nhất)

- Vanilla: 100ml

- Muối: 2 muỗng canh

- Nước vo gạo khoảng 3 chén

- Nước cốt chanh: 1 quả chanh vắt lấy nước

Sơ chế

Đu đủ mua về gọt phần vỏ và bỏ hạt, rửa sạch mủ đu đủ. Tiếp đến đem đu đủ thái thành từng sợi vừa ăn.

Bạn cần chuẩn bị một thau nước sạch, cho vào 1 – 2 muỗng muối và nước cốt chanh rồi bỏ đu đủ đã thái sợi vào ngâm trong thời gian khoảng 5 phút.

Các bước sơ chế làm mứt đu đủ dẻo

Sau khi ngâm đu đủ xong, bạn vớt ra rửa lại một lần nữa với nước cho kỹ để loại bỏ độ mặn do muối ngấm vào.

Đem đu đủ tiếp tục ngâm trong nước vo gạo trong thời gian khoảng 4 tiếng. Đây là cách giúp đu đủ giữ được độ giòn lâu hơn khi làm mứt.

Khi đã ngâm đu đủ xong, bạn có thể quan sát thấy lúc này đu đủ sẽ chuyển sang màu hơi trong, có độ dẻo không bị gãy, nhưng khi thử cắn vẫn giữ được độ giòn. Bạn vớt đu đủ ra để ráo, không cần phải rửa lại với nước.

Cách ướp đu đủ

- Bạn bắc một nồi nước lên bếp, đun sôi. Đợi khi nước trong nồi sôi bùng lên thì vắt nửa quả chanh vào nồi.

- Tiếp tục cho đu đủ vào luộc dưới lửa lớn trong thời gian 3 phút.

- Sau khi tắt bếp, bạn nhanh chóng vớt đu đủ ra ngâm vào thau nước đá. Đây là cách giúp đu đủ dẻo hơn sau khi sên.

- Ngâm đu đủ khoảng 15 phút thì vớt ra để ráo nước, sau đó bạn cho đường đã chuẩn bị sẵn vào thau đu đủ trộn đều.

- Có thể dùng màng bọc thực phẩm để bọc lại để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 tiếng cho đường ngấm đều vào đu đủ.

Cách sên đu đủ

- Sau khi ướp đu đủ xong, bạn chắt phần nước đường ướp đu đủ vào một cái chảo lớn.

- Đem chảo chứa đường bắc lên bếp, đun trên lửa lớn. Đợi đường sôi lên thì vặn lửa nhỏ lại rồi cho đu đủ vào đảo lên.

Cách làm mứt đu đủ dẻo vị truyền thống

- Khi sên đu đủ bạn cần đảo đều tay, cho đến khi thấy đường kéo sợi, hơi cứng lại thì tắt bếp, rắc thêm vanilla vào trộn đều.

- Đợi khi đu đủ nguội thì cho vào hũ thuỷ tinh để bảo quản và dùng dần.

Cách làm mứt đu đủ sên dứa

Cách làm mứt đu đủ dẻo sên với dứa là món ăn vừa lạ miệng vừa hấp dẫn, độ dẻo dẻo ngọt ngào của đu đủ kết hợp một chút chua thanh của quả dứa hoà quyện vào nhau đem đến một cảm giác rất tuyệt vời, khiến bạn chỉ muốn thưởng thức liên tục không ngừng.

Nguyên liệu

Đối với công thức cách làm mứt đu đủ sợi kết hợp cùng dứa, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Đu đủ xanh khoảng 300gram

- Dứa (thơm): 1/3 quả

- Đường cát trắng: 250gram (gia giảm tuỳ khẩu vị)

- Vôi: 1 thìa nhỏ

- Muối: Nửa thìa

- Nước cốt chanh: 1 trái vắt lấy nước

Sơ chế nguyên liệu

- Đu đủ mua về gọt bỏ phần vỏ và phần hạt, rửa sạch rồi thái dạng sợi vừa ăn tùy theo sở thích của bạn.

- Quả dứa gọt vỏ, rửa lại với nước rồi đem đi băm nhỏ.

- Chuẩn bị một cái thau sạch, đổ khoảng 2l nước rồi cho vôi vào hoà tan cùng nước. Đợi cho vôi lắng xuống đáy, bạn gạn lấy phần nước trong, tiếp tục hoà tan cùng nửa thìa muối rồi để sang một bên.

Sơ chế đu đủ như thế nào là đúng cách?

- Để làm tăng độ dẻo và cứng của đu đủ sau khi hoàn thành món mứt, bạn cần ngâm đu đủ vào thau nước vôi trong thời gian là 2 tiếng. Trong trường hợp không có vôi, bạn có thể thay thế bằng cách ngâm nước phèn chua hoặc nước cốt chanh đều được.

- Sau khi ngâm xong, bạn vớt đu đủ ra rửa lại với nước sạch cho bay hết mùi vôi rồi để ráo bớt nước.

Cách sên mứt đu đủ với dứa

Bắc một cái nồi lên bếp, cho nước cùng một ít muối vào khuấy tan. Đợi khi nước trong nồi sôi thì cho đu đủ vào luộc trong thời gian khoảng 5 – 7 phút, rồi vớt ra ngâm vào một chậu nước đá để giữ độ giòn.

Ngâm đu đủ vào nước đá cần đợi trong thời gian khoảng 10 – 15 phút rồi vớt ra, xả lại một lần nữa với nước sạch, sau đó để ráo.

Hướng dẫn chi tiết cách sên đu đủ kết hợp cùng dứa

Bạn chuẩn bị một cái chảo chống dính, cho đu đủ, dứa, đường và 100ml nước vào cùng rồi trộn đều hỗn hợp, sau đó để yên cho đường tan hết.

Tiếp đến, bạn bắc chảo lên bếp, sên dưới lửa nhỏ. Trong thời gian sên bạn liên tục đảo đều hỗn hợp để tránh bị khét dính ở đáy chảo.

Khi thấy đường bắt đầu sánh lại, bạn cho nước cốt chanh đã chuẩn bị sẵn vào đảo đều cho đến khi mứt đạt được độ dẻo thì tắt bếp.

Đợi đến khi mứt nguội thì cho mứt vào lọ thuỷ tinh sẽ giúp bảo quản được lâu hơn.

Cách làm mứt đu đủ với gừng

Thông thường, chúng ta nghe nhiều đến mứt gừng, mứt đu đủ, nhưng mứt gừng kết hợp cùng đu đủ thì chắc khiến nhiều người thấy lạ.

Nhưng thật ra đây sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời, thay đổi khẩu vị quen thuộc với một chút cay nồng của gừng cùng độ ngọt dẻo của đu đủ khiến ai cũng sẽ mê mẩn.

Nguyên liệu

Để làm món mứt đu đủ với gừng, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

- Đu đủ xanh: 300gram

- Gừng non: 250gram

- Đường cát trắng: 400gram

- Nước cốt chanh: 2 quả chanh vắt lấy nước

- Phèn chua: 1 thìa cà phê

- Vanilla dạng nước: 1 thìa cà phê, hoặc 1 ống vani dạng bột

- Muối: 1 thìa nhỏ

- Đậu phộng rang

Sơ chế nguyên liệu

- Gừng sau khi mua về, bạn gọt sạch vỏ rồi đem rửa với nước, cắt thành từng lát mỏng hoặc dạng sợi nhỏ.

- Đu đủ gọt bỏ phần vỏ và ruột, đem rửa sạch rồi bào thành sợi với kích thước tùy theo sở thích.

Đu đủ cắt sợi tuỳ theo sở thích

- Để giảm bớt độ cay nồng của gừng, bạn cho gừng đã cắt sợi vào thau, bóp gừng chung với muối.

- Tiếp đến xả lại bằng nước lạnh, vắt cho ráo bớt nước. Bạn làm tương tự với đu đủ đã cắt sợi.

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Cách sên mứt đu đủ với gừng

Cách làm mứt đu đủ dẻo với gừng, ở bước thực hiện, sau khi đợi đu đủ ráo bớt nước, bạn đem đu đủ, gừng ướp cùng đường và nước cốt chanh, phơi nắng trong vòng 15 phút để đường có thể tan và ngấm đều vào gừng và đu đủ.

Tiếp đến, bắc chảo chống dính lên bếp, đem hỗn hợp đu đủ đổ vào chảo, để lửa nhỏ và liên tục đảo đều tay để phần đáy chảo không bị cháy dính lại.

Khi thấy đường không còn rít và kéo thành sợi thì món mứt đã hoàn thành. Lúc này bạn có thể tắt bếp và thêm vanilla, đậu phộng rang vào trộn đều.

Mứt gừng đu đủ lạ miệng, hấp dẫn

Đối với món đu đủ dẻo sên gừng không khó làm, đồng thời cách bảo quản cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một lọ thuỷ tinh sạch để đựng mứt.

Nếu bạn muốn bảo quản được lâu hơn, có thể áp dụng cách đem trụng hũ thuỷ tinh qua nước sôi rồi phơi dưới nắng gắt cho thật ráo sẽ giúp mứt lâu hư hơn.

Bên cạnh đó, bạn có thể đóng gói thành từng túi nhỏ cho mỗi lần sử dụng hoặc có máy hút chân không thì việc bảo quản sẽ càng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hy vọng với những chia sẻ về cách làm mứt đu đủ dẻo đơn giản nhất vị truyền thống và kết hợp cùng dứa, gừng vô cùng lạ miệng nhưng không kém phần hấp dẫn, đã giúp bạn có thêm gợi ý về cách làm nhanh và ngon nhất để bắt tay vào thực hiện chiêu đãi cả nhà. Chúc bạn thành công với món ăn này!