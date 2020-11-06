Sá sùng khô nấu món gì? Ăn nhiều có tốt không?

Trước khi tìm hiểu sá sùng khô nấu món gì ngon, chúng ta hãy xem thử giá trị dinh dưỡng của sá sùng đối với sức khoẻ như thế nào nhé!

Sá sùng khô nấu món gì vừa ngon vừa bổ dưỡng? Cách chế biến ra sao? Ăn nhiều có tốt không? Hãy cùng tìm hiểu thêm về loại hải sản đặc biệt này nổi tiếng là món ngon dâng lên vua chúa thời xa xưa, với tất tần tật về công dụng cũng như những món ăn ngon chế biến từ sá sùng tốt cho sức khỏe để làm đa dạng thêm thực đơn của cả gia đình.

Sá sùng có nhiều tên gọi khác nhau như sâu biển, sâu cát, sâm đất, giun biển... khi trưởng thành, sá sùng có chiều dài khoảng từ 7 – 15 cm.

Nếu trước kia, sá sùng được xem như một loại hải sản quý để cống nạp cho vua chúa, thì ngày nay sá sùng lại được ví như “mì chính tự nhiên” bởi công dụng tuyệt vời mà món ăn này đem lại, không chỉ bởi mùi vị đặc trưng mà còn rất tốt trong việc bồi bổ sức khỏe.

Đây là loài hải sản có mặt nhiều ở các bãi biển pha lẫn bùn, được tìm thấy nhiều ở Quan Lạn, Minh Châu, một số tỉnh phía nam như Bạc Liêu, Bến Tre... Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là ở vùng biển Vân Đồn.

Thời gian khai thác sá sùng thường vào tháng 7, theo kinh nghiệm của ngư dân thì đây là thời điểm sá sùng đạt đến mùi vị ngon và bổ dưỡng nhất.

Sá sùng là loại hải sản chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khoẻ

Theo đông y, sá sùng có tính lạnh, vị mặn, có tác dụng tốt trong việc bồi dưỡng phần âm, cải thiện công năng của tỳ vị, giúp giải nhiệt cơ thể, mát phổi.

Sá sùng được dùng nhiều trong bài thuốc trị chứng bệnh sốt về chiều, ngực bứt rứt, người bồn chồn không yên, ra mồ hôi trộm, răng lợi bị sưng đau, tiểu đêm...

Theo nghiên cứu của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM, đã cho kết quả rằng trong sá sùng chứa hàm lượng đạm cao, bao gồm các acid amin cùng các khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Đặc biệt nhất, người ta còn tìm thấy trong sá sùng có đến 8 loại acid amin không thể thay thế vô cùng cần thiết cho cơ thể, được dùng chế biến thành món ăn bổ sung dưỡng chất cho người ốm.

Sá sùng khô nấu món gì?

Sá sùng nấu món gì? Đối với sá sùng khô là loại được chế biến bằng cách dùng sá sùng tươi rửa sạch rồi phơi khô để có thể sử dụng được lâu dài.

Mặc dù sá sùng khô sẽ không giữ được vị giòn sần sật như ban đầu nhưng hương vị đậm đà lại tăng lên gấp bội.

Vậy sá sùng khô làm món gì ngon thì dưới đây là câu trả lời những món ăn nổi bật từ sá sùng khô vạn người mê mà bạn có thể tham khảo như:

Sá sùng đảo giòn

Chế biến món ăn với sá sùng khô nổi bật nhất phải kể đến món sá sùng đảo giòn. Đây là món ăn đơn giản, dễ làm nhưng đem đến cảm giác vô cùng ngon miệng với cách thực hiện như sau:

Bước 1: Sá sùng khô sau khi mua về vặt bỏ hết vòi sạn, sau đó xóc qua để rơi hết cát.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, làm nóng chảo rồi đổ sá sùng vào rang đều tay cho đến khi sá sùng vàng thì tiếp tục trút ra rổ, xát thêm lần nữa để sạch cát.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho vào một ít dầu ăn. Đợi cho dầu trong chảo nóng lên thì nhanh tay cho sá sùng vào đảo đều cho đến khi sá sùng phồng lên, đồng thời ngả sang màu vàng cánh gián thì tắt bếp.

Sá sùng đảo giòn là món ăn dễ thực hiện nhưng cực ngon

Đối với món sá sùng đảo giòn, nên ăn khi còn nóng để cảm nhận được độ giòn bên ngoài, mềm bên trong, nhất là vị ngọt đậm, bùi bùi không lẫn đi đâu được. Đây cũng là một món ăn chơi được rất nhiều gia đình yêu thích.

Sá sùng nấu nước dùng phở

Đối với nước dùng phở, ngoài nước hầm xương là nguyên liệu chính giúp nước dùng ngọt thanh, thì ngày trước khi chưa có hạt nêm, mì chính, nhiều người còn thay thế bằng sá sùng để giúp nước dùng thêm đậm vị, lại an toàn cho sức khỏe.

Sá sùng nấu phở giúp nước dùng ngọt thanh

Sá sùng khô nấu phở với cách làm khá đơn giản, sá sùng mua về, bạn rang nhanh trên chảo nóng đến khi có màu vàng đậm kèm mùi thơm thì ngừng lại. Rồi cắt sá sùng thành từng đoạn nhỏ.

Tiếp đến, cho sá sùng vào một cái rỗ có mắt nhỏ, ngâm trong một thau nước, dùng tay để vò nhanh sá sùng giúp lượng cát và đất bám vào thân sá sùng sẽ rơi ra và lắng xuống thau nước. Bạn làm nhiều lần cho đến khi sạch cát thì xả nhanh một lần nữa dưới vòi nước.

Sau khi làm sạch thì khi nấu nước hầm xương bạn cho cùng lúc xương hầm và sá sùng ninh cùng một lúc đến khi ra hết nước ngọt thì sẽ thu được lượng nước dùng ngon đậm vị để kết hợp cùng bánh phở và thưởng thức một món ăn ngon tuyệt cùng cả nhà.

Sá sùng nướng

Tương tự như những loại hải sản khô khác, một cách chế biến thông dụng đối với sá sùng khô tiết kiệm thời gian đó chính là món sá sùng nướng.

Mặc dù cách này khá đơn giản, nhưng lại là món ăn khoái khẩu đã cơn ghiền của nhiều người bởi vị ngọt đặc trưng khó có loại hải sản nào so sánh kịp.

Sá sùng nướng chấm muối ớt chanh ngon tuyệt vời

Đối với món sá sùng nướng, bạn chỉ cần thực hiện như hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn dùng một cái nồi sắt nhỏ, đổ một ít cồn nướng vào nồi (không nên cho quá nhiều cồn sẽ làm cho sá sùng bị mềm mất đi hương vị đặc trưng và không tốt cho sức khỏe). Tiếp đến, cho sá sùng vào nồi trộn đều tay để cồn bám vào sá sùng.

Bước 2: Châm lửa để nướng sá sùng. Trong lúc nướng, bạn dùng đũa đảo đều tay giúp sá sùng chín hẳn và đốt cháy hết phần cồn thừa.

Sá sùng nướng có thể ăn kèm với một chút muối ớt chanh sẽ vô cùng tuyệt vời bởi hương vị quyện lại tan ra trong khoang miệng vô cùng hấp dẫn.

Sá sùng khô nấu cháo

Sá sùng khô làm món gì ngon? Câu trả lời đó chính là sá sùng khô nấu cháo. Đây là món ăn không chỉ hấp dẫn về màu sắc lẫn mùi vị mà còn vô cùng bổ dưỡng.

Đặc biệt, sá sùng nấu cháo rất có lợi cho trẻ nhỏ và cho phụ nữ đang trong giai đoạn cho con bú, giúp lợi sữa, cung cấp dưỡng chất tốt cho sự phát triển của bé.

Món cháo sá sùng cũng không quá phức tạp, thời gian thực hiện nhanh chóng là bạn đã có ngay một tô cháo nóng hổi thơm ngon để thưởng thức nếu áp dụng cách làm sau đây:

Nguyên liệu

Hướng dẫn cách nấu cháo sá sùng

- 25gr sá sùng khô

- 100gr gạo tẻ.

- Rau xanh (có thể sử dụng rau cải hoặc rau dền tùy sở thích)

- Nước mắm

Cách làm

Bước 1: Sá sùng khô sau khi mua về thì làm sạch, rồi bỏ lên chảo nóng rang lên cho đến khi có mùi thơm và chuyển sang màu vàng thì ngừng lại.

Bước 2: Đem sá sùng đã rang giã nhỏ thành bột. Hoặc để tiết kiệm thời gian bạn có thể bỏ vào cối xay nhuyễn. Đối với người lớn, bạn có thể cắt nhỏ sá sùng hoặc để nguyên con tùy theo sở thích.

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Cháo sá sùng giàu giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể

Bước 3: Gạo tẻ vo sạch rồi cho vào nồi cùng một lượng nước vừa phải ninh cho đến khi hạt gạo bung mềm. Trong quá trình ninh nhớ đảo đều để tránh khét đáy nồi.

Bước 4: Rau xanh rửa sạch thái nhỏ, đợi khi cháo chín thì cho rau xanh cùng sá sùng vào cùng lúc, nêm thêm nước mắm cho vừa ăn. Múc cháo ra tô và thêm một ít tiêu để món ăn thơm hơn.

Sá sùng khô nấu món gì? Hy vọng với những chia sẻ về các món ăn nổi bật, dễ làm nhưng không kém phần hấp dẫn được chế biến từ sá sùng khô đã giúp bạn có thêm ý tưởng về món ăn ngon từ sá sùng giàu dinh dưỡng thêm vào thực đơn để chiêu đãi cả nhà.