Bí quyết làm rong biển cháy tỏi đơn giản nhưng cực hấp dẫn

Rong biển cháy tỏi là món ăn vặt “thần thánh” làm say đắm bao con tim. Nhưng cứ mãi oder hoài cũng tốn khá nhiều chi phí, lại không biết có đảm bảo cho sức khoẻ hay không. Vậy tại sao bạn lại không đích thân ra tay làm rong biển cháy tỏi ngay tại nhà chứ?

Theo nhiều nghiên cứu, hàm lượng sinh tố A tìm thấy trong rong biển cao gấp khoảng từ 2 – 3 lần so với cà rốt. Không những vậy, hàm lượng canxi trong rong biển cực kỳ tốt, cao gấp 3 lần so với sữa bò, lượng protein khi so với thịt cũng cao hơn rất nhiều.

Rong biển chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khoẻ

Hiện nay, rong biển đang dần trở thành một món ăn phổ biến với đa dạng cách chế biến, mùi vị thơm ngon, là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Rong biển không chỉ là món ăn chứa nhiều dưỡng chất mà còn có tác dụng rất tốt trong việc phòng bệnh và làm đẹp.

Nổi bật nhất phải kể đến tác dụng duy trì vóc dáng, cũng chính là lời giải đáp cho băn khoăn của nhiều người sợ ăn rong biển quá nhiều sẽ tăng cân.

Nhờ vào chất fucoxanthin dồi giàu trong rong biển, khi đi vào cơ thể sẽ có tác dụng kích thích tiêu hao lượng mỡ thừa, đồng thời sản sinh ra DHA là một trong những thành phần của axit béo omega 3 có khả năng điều chỉnh cơn thèm ăn hiệu quả.

Ngoài ra, ăn rong biển còn giúp làm đẹp da, cải thiện làn da sần sùi, nhiều mụn nhờ vào khả năng loại bỏ độc tố trong cơ thể, tốt cho hệ tim mạch, làm sạch máu, tốt cho đường ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu, táo bón...

Tuy nhiên, chỉ nên ăn ở mức hợp lý, không quá lạm dụng mà cần cân bằng cả các nhóm thực phẩm khác để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Nên chọn loại rong biển nào là ngon nhất?

Nói đến cách làm rong biển cháy tỏi từ rong biển khô, một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của món ăn đó chính là bạn cần lựa chọn được loại rong biển phù hợp.

Hiện nay, có rất nhiều loại rong biển khác nhau bán rất nhiều ở siêu thị. Nhưng theo kinh nghiệm làm rong biển cháy tỏi ngon nhất, giữa được độ giòn và có giá trị dinh dưỡng cao có 3 loại rong biển bạn có thể cân nhắc chọn lựa là:

Rong biển Nori có nguồn gốc từ Nhật Bản nhập khẩu vào Việt Nam với những dạng lá lớn dùng gói sushi hoặc miếng nhỏ ăn liền. Loại rong biển này có mùi đậm vị, sau khi chế biến vẫn giữ được độ giòn nhất định trong thời gian khá lâu nên vẫn giữ được mùi vị đặc trưng của món rong biển cháy tỏi.

Những loại rong biển giúp món ăn giữ được độ giòn lâu và giàu dưỡng chất nhất

Rong biển Nam Ô cũng là một trong những loại rong biển chất lượng cao ở Việt Nam, được thu hái từ sáng sớm khi lá mứt vẫn còn non nên vẫn giữ được mùi vị đặc trưng của rong biển, khiến cho món ăn thêm đượm vị.

Bên cạnh rong biển ngoại nhập, thì rong biển đảo Lý Sơn cũng là loại rong biển rất thích hợp để làm ra món rong biển cháy tỏi có mùi vị “lạ” miệng hơn so với những loại rong biển thông thường, vẫn đảm bảo được giá trị cao mà bạn có thể thử.

Cách làm rong biển cháy tỏi

Nguyên liệu

Hướng dẫn làm rong biển cháy tỏi, có rất nhiều cách làm nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là cách làm rong biển cháy tỏi ớt và cháy tỏi giòn. Dù hai khẩu vị khác nhau, nhưng đầu tiên bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

Những nguyên liệu cần thiết cho món rong biển cháy tỏi

- Rong biển khô: Nếu có thời gian chọn lựa bạn nên chọn rong biển Nori nhập khẩu hoặc rong biển Lý Sơn, Nam ô để giúp món ăn giữa được độ giòn lâu và nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

- Tỏi: 50gram (Bạn có thể chọn loại tỏi Lý Sơn hoặc tỏi cô đơn sẽ có giúp tăng hương vị món ăn hấp dẫn hơn).

- Muối tôm: Nên ưu tiên loại muối tôm có nguồn gốc, đặc biệt là muối tôm Tây Ninh.

- Ớt: 20gram (tuỳ khẩu vị)

- Gừng (nếu thích).

- Đường.

- Dầu ăn: 20ml.

Sơ chế

Gừng, tỏi, ớt đập dập rồi giã hoặc băm nhuyễn sau đó để riêng thành từng chén nhỏ để dễ dàng sử dụng trong quá trình chế biến.

Hướng dẫn cách sơ chế nguyên liệu làm rong biển cháy tỏi

Rong biển: Đối với rong biển Nori thường sẽ đóng gói thành miếng vuông lớn, bạn có thể cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn với kích thước khoảng 3x3 cm. Riêng đối với các loại rong biển Việt Nam thì tuỳ vào từng loại bạn sẽ sơ chế với kích thước phù hợp nhất tùy theo sở thích, nên cắt thành miếng hoặc sợi nhỏ để dễ ngấm gia vị hơn.

Cách làm

Bắc chảo lên bếp, bật lửa to đợi đến khi chảo thật nóng rồi cho dầu ăn vào chảo. Đợi đến khi dầu nóng già cho các gia vị bao gồm tỏi băm và gừng băm vào chảo, nhanh tay dùng đũa đảo đều và liên tục cho đến khi tỏi và gừng ngả sang màu vàng, có mùi thơm bốc lên.

Tiếp tục cho thêm ớt băm vào đảo đều. Tùy theo khẩu vị có thể ăn cay hay không mà bạn gia giảm lượng ớt cho phù hợp nhất.

Cho thêm một muỗng canh muối tôm và một ít đường vào chảo, để lửa nhỏ đảo đều tay để tỏi, gừng, ớt ngấm đều gia vị. Sau đó, nhanh tay tắt bếp, lúc này chảo sẽ vẫn tiếp tục sôi nóng thêm một lát nữa.

Cách làm chi tiết món rong biển cháy tỏi ớt đơn giản nhất

Đối với rong biển, bạn bắc một cái chảo khác lên bếp, cho khoảng 10ml dầu ăn vào chảo. Đợi dầu nóng, đổ phần rong biển vào chảo, đảo nhanh tay trong thời gian khoảng từ 2 – 5 phút rồi tắt bếp.

Lúc này phần sốt tỏi ớt rang đã giảm bớt độ nóng, sẽ không làm rong biển bị nhũng và giảm đi mùi vị đặc trưng. Đây là thời gian thích hợp để bạn đổ hỗn hợp này vào chung với rong biển.

Bạn đảo đều tay để rong biển ngấm gia vị, cho đến khi chảo khô, rong biển cũng sẽ giòn hơn và khô lâu đậm vị.

Bảo quản rong biển

Do rong biển đã có đặc tính hút ẩm sẵn nên việc bảo quản rong biển cũng không quá khó khăn. Chỉ cần bạn bảo quản kỹ trong một hũ đậy kín nắp có thể dùng trong khoảng 1 tuần lễ.

Nên bảo quản rong biển cháy tỏi trong hũ kín dùng dần

Tuy nhiên, rong biển có thể kỵ một số món ăn vì khi kết hợp có thể gây ra một số chất độc có hại cho sức khỏe như trái cây ngâm chua, hoặc hồng trà.

Do khi những thực phẩm này kết hợp với nhau có thể sản sinh ra một hợp chất kết tinh có tính chất tan. Đối với những người có sức khoẻ yếu sẽ khiến cho đường ruột, dạ dày cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế khi ăn rong biển kèm theo thực phẩm có tính kiềm thường có trong lòng đỏ trứng, bánh mì, xúc xích... hoặc ăn rong biển bên cạnh huyết heo, cam thảo sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá, rất dễ dẫn đến táo bón.

Làm rong biển cháy tỏi như thế nào? Hy vọng thông qua bài viết này bạn không chỉ biết cách chế biến rong biển cháy tỏi đơn giản và hấp dẫn mà còn biết thêm về giá trị dinh dưỡng của rong biển tốt cho sức khoẻ, cùng với bí quyết chọn loại rong biển phù hợp nhất. Chúc bạn thực hiện món ăn này thành công!