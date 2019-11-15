Cà tím nấu bung, món ăn dân dã đậm đà vị quê, ăn là ghiền!

Đối với cách nấu cà tím bung thịt đậu thì rất hợp khẩu vị với những ai yêu thích ẩm thực phía Bắc vì đây chính là món đặc trưng của người vùng miền này. Món này là tinh hoa của sự hòa quyện giữa vị béo của đậu phụ và thịt ba chỉ và vị chua chua của mẻ, thêm chút lá tía tô bổ dưỡng thơm dịu nhẹ.

Không phải bỗng nhiên mà cá tím nấu bung lại được ưa chuộng đến thế! Đây là loại thực phẩm không chỉ có lợi cho sức khỏe nhờ vào nguồn vitamin C, K, B6 dồi dào mà nó hầu như không có cholesterol và chất béo bão hòa. Hơn thế nữa, các món ăn dân dã lạ lạ quen quen từ cà tím thơm ngon, hấp dẫn sẽ khiến bạn không nỡ chối từ!

Cà tím nấu bung thịt đậu rất dễ nấu

- Bước 1: Cắt bỏ cuống cà tím rồi bổ thành 6 miếng vừa ăn rồi ngâm cà khoảng 15 – 20 phút cho ra bớt nhựa trong nước muối loãng hoặc giấm.

- Bước 2: Vớt cà ra để ráo nước, chiên sơ qua làm sao để cà dậy mùi thơm nhưng vẫn giữ được hình dạng ban đầu.

- Bước 3: Thịt ba chỉ làm sạch, thái miếng vừa ăn, sau đó cho vào chảo rán cho bớt mỡ.

- Bước 4: Phi thơm hành, cho thịt vào xào và nêm gia vị vừa ăn, tiếp tục cho bát nước lọc om đến khi cà chín nhừ.

- Bước 5: Thái đậu phụ thành miếng vừa ăn, chiên sơ qua chảo (có thể dùng chảo rán thịt vừa nãy).

- Bước 6: Cho đậu phụ đã chiên vào nồi thịt, thái nghệ ra, giã lọc lấy nước màu và tiếp tục cho phần nước đó vào nồi đậu, đun tới khi sôi.

- Bước 7: Trút cà tím vào nồi, đảo nhẹ tay tránh bị nát cà và đậu phụ. Nem thêm ít muối, cho chén nước mẻ đã lọc vào cho có vị chua vừa ăn là được.

- Bước 8: Thái nhỏ tía tô, lá lốt. Sau đó cho tất cả vào nồi đảo nhẹ và tắt bếp là bạn đã hoàn thành món cà tím nấu bung.

Cách nấu canh cà tím nấu bung

Cách nấu canh cà tím nấu bung cũng tương tự như trên nhưng cho nhiều nước để dùng như canh, cho thêm cà chua và một số gia vị khác, khi được nấu cùng tình yêu thương thì gia vị sẽ ngon theo một dấu ấn riêng, cùng xem nhé!

Nguyên liệu:



Chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon trước khi vào bếp làm cà tím nấu bung

- 3 quả cà tím, bỏ cuống, thái miếng vừa ăn rồi ngâm vào nước muối loãng cho ra bớt nhựa, cà sẽ không bị thâm.

- 2 bìa đậu phụ, cắt miếng vừa ăn

- 3 quả cà chua thái múi cau

- 200g thịt ba chỉ, thái miếng nhỏ, mỏng vừa

- 1 mớ rau tía tô, rửa sạch, thái sợi

- Một nắm rau mùi tàu và lá lốt, thái sợi

- 3 cọng hành lá, thái khúc khoảng 2cm

Cách làm:

- Bước 1: Làm nóng dầu trong nồi cỡ vừa, thêm thịt ba chỉ vào đảo cho săn lại.

- Bước 2: Cho cà chua vào xào đến khi cà chua mềm.

- Bước 3: Thêm cà tím vào đảo khoảng 3-4 phút cho cà hơi mềm thì tiếp tục với đậu rồi cho chút nước vào nồi cà và nêm gia vị vừa ăn, nhớ đảo đều và nhẹ tay để cà và đậu không bị nát.

- Bước 4: Tiếp tục cho nước vào xâm xấp mặt cà hoặc nhiều hơn sao cho vừa ăn rồi đậy vung đun khoảng 15 phút nữa để đậu và cà chín mềm.

- Bước 5: Nêm thêm 1 lần nữa cho vừa ăn, cho hành lá, tía tô, lá lốt, rau mùi tàu vào để dậy mùi hương và tắt bếp.

Cà tím bung sườn non thơm ngon đậm vị

Cách nấu cà tím bung sườn non

Món này kết hợp với sườn non thì đậm đà khỏi chê, cả nhà sẽ ăn không ngừng đũa. Hương vị đặc trưng của cà phối hợp cùng vị ngọt của sườn non và béo nhẹ của đậu, phảng phất hương tía tô sẽ làm bữa ăn gia đình thêm đậm đà, ngon miệng. Cùng lăn vào bếp thực hiện theo hướng dẫn cách nấu cà tím bung nhé!

Nguyên liệu:

- 250g sườn non

- 100g thịt ba chỉ

- Vài quả cà bát hoặc cà tím

- 1 bìa đậu phụ chiên vàng

- 1 - 2 quả cà chua lớn

- Hành hoa, hành khô

- Tía tô

- Nửa thìa nhỏ bột nghệ

- Nước mắm, muối, hạt nêm hoặc bột ngọt

Cách làm:

- Bước 1: Sườn non sau khi rửa sạch thì chần sơ qua nước sôi để loại bỏ chất bẩn. Rửa lại thêm 1 lần nữa bằng nước lạnh, để ráo. Sau đó, đổ nước ngập mặt sườn, đun sôi đến khi sườn mềm. Một cách khác là ninh sườn bằng nồi áp suất sẽ nhanh hơn.

- Bước 2: Cà bát hoặc cà tím bổ đôi, ngâm qua nước muối pha loãng khoảng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh, vớt ra để ráo.

- Bước 3: Thịt ba chỉ và đậu phụ thái lát vừa ăn, đậu phụ chiên sơ qua chảo dầu, cà chua bổ múi cau, Hành hoa, tía tô thái nhỏ.

- Bước 4: Đun nóng chảo dầu, phi hành và cho thịt ba chỉ vào xào cho săn lại.

- Bước 5: Tiếp tục cho cà bát hoặc cà tím vào xào, nêm muối, bột nghệ và đảo đều, đậy nắp.

- Bước 6: Khoảng 5 – 10 phút sau thì cho thêm đậu phụ và cà chua vào om chung, nêm nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, muối sao cho vừa khẩu vị, đậy nắp và đun lửa nhỏ cho thấm.

- Bước 7: Tiếp theo thêm cà bát vào xào cùng cho thấm, nêm vào một thìa nhỏ muối, nửa thìa nhỏ bột nghệ, đảo đều, đậy kín nắp nồi, khoảng 20 phút sau cho thêm nước luộc sườn.

- Bước 8: Cuối cùng tắt bếp, rắc hành hoa và tía tô thái nhỏ lên bề mặt, có thể dùng cùng cơm trắng hay bún đều ngon.

Đậu hũ tăng vị béo nhẹ kết hợp cùng nấm tạo ra món chay lạ miệng

Cách nấu cà tím bung chay

Mách bạn thêm cách nấu cà tím nấu bung chay nếu như không muốn dùng mặn. Cùng theo dõi chi tiết sau để thực đơn ăn chay của bạn thêm phong phú, đảm bảo cả nhà sẽ tấm tắc khen ngon.

Nguyên liệu:

- 1 trái cà tím lớn

- 2 trái cà chua

- 5 miếng nấm bào ngư (oyster mushroom)

- Rau tía tô, bột nghệ, tương cà.

Cách làm:

- Bước 1: Cà tím để luôn vỏ, rửa sạch, cắt bỏ cuống sau đó chẻ đôi theo chiều dọc rồi xắt xéo xéo miếng vừa ăn.

- Bước 2: Cà chua xắt múi cau, nấm xắt nhỏ, xào với boaro, nêm vừa ăn.

- Bước 3: Sau đó xào cà tím, cho một ít nước, bột nghệ và tomato puree vào, rồi tiếp tục cho cà chua vào. Khi cà gần chín thì cho nấm vào xào chung. Thực hiện nêm nếm gồm các gia vị đường, xíu muối và cho nước vào vừa ăn.

- Bước 4: Khi hỗn hợp mềm đều thì tắt bếp, cho tía tô xắt nhuyễn lên trên. Dùng được với cả cơm trắng, bún hoặc bánh mì.

Đây là cách làm cà tím nấu bung đơn giản và ngon nhất đã được chúng tôi sưu tầm từ các chị em nội trợ khéo tay hay làm. Bạn là một người phụ nữ đảm đang và giàu óc sáng tạo thì hãy thử biến tấu thêm một vài nguyên liệu hoặc cách nấu khác để món ăn thêm phần hấp dẫn và bổ dưỡng nhé!

Thực hiện món cà tím nấu bung chiêu đãi cả nhà vào cuối tuần

Món cà tím nấu bung không đơn thuần là món ăn thơm ngon, đậm chất giản dị thôn quê mà còn rất dễ biến tấu dạng nhiều nước như canh hoặc xâm xấp mà không bị mất đi vị thuần khiết, đậm đà của bản gốc.

Vì thế chị em có thể thỏa sức thực hiện bằng nhiều cách để tạo ra những vị lạ và thơm ngon hơn, phù hợp với gu ăn uống của cả gia đình. Đặc biệt chúng ta có thể dùng chúng cả vào mùa nóng lẫn mùa lạnh đều ngon.

Chúc bạn thực hiện thành công món ăn dân dã này!