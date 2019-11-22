Cách nấu phở bò sốt vang ngọt lịm thơm lừng đến từng thớ thịt

Chúng ta cùng lan tỏa 3 công thức hấp dẫn nhất là cách nấu đơn giản, cách nấu chuẩn Hà Nội và cách nấu cải tiến.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng vào bếp với cách nấu phở bò sốt vang nhé. Món thịt ngọt thơm đậm đà này đặc trưng bởi mùi hương không lẫn vào đâu được. Cũng cùng 1 công thức nhưng với đầu óc sáng tạo của những người đầu bếp và đặc trưng vùng miền mà tạo ra từng bí quyết khác nhau mang hương vị độc đáo riêng biệt.

- 1 củ cà rốt

- 2 quả cà chua

- 4 củ khoai tây

- 1 củ hành tây

- 1 chén rượu vang đỏ

- Tương cà chua

- 5 nhánh tỏi

- Muối, bột nêm, hạt tiêu, 1 gói bột ngũ vị hương.

Bước chọn nguyên liệu rất quan trọng, nên chọn thịt vai hoặc phần dẻ sườn của bò để món ăn trở nên hoàn hảo hơn

Thực hiện:

- Thịt bò mua về rửa qua, thái miếng con chì vừa ăn.

- Gừng cạo vỏ, đập dập, băm nhỏ.

- Cà rốt, khoai tây nạo vỏ, rửa sạch, bổ miếng vuông bằng với miếng thịt bò.

- Hành tây bóc vỏ, bổ làm 4 hoặc 6 theo chiều dọc.

- Cà chua rửa sạch, thái múi cau.

-Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

- Ướp thịt bò với gừng băm, 3 thìa nước mắm, 1 chút đường, 1 chút ngũ vị hương, rượu vang, 1 thìa sốt cà chua trong vòng 15 phút.

- Cho 2 thìa dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng, cho cà chua vào đảo nát, sau đó cho thịt bò vào xào cùng, thêm 2 bát con nước hầm cho thịt bò chín.

- Khi nước sôi được 20 phút cho khoai tây, hành tây, cà rốt vào hầm cùng đến khi phần nước còn lại sền sệt là được.

- Cho thịt bò sốt vang ra bát, trang trí thêm rau thơm và thưởng thức.

Cách nấu bò sốt vang ăn phở kiểu Hà Nội

Bên cạnh cách nấu phở bò sốt vang đơn giản thì người đầu bếp nên thử thực hiện cách nấu bò sốt vang ăn phở mang hơi thở Hà Nội để mang đến một vị lạ cho khẩu vị thường ngày của mình sẽ khiến bữa ăn trở nên ngon miệng hơn.

Hướng dẫn cách nấu phở bò sốt vang kiểu gia truyền Hà Nội chuẩn vị hấp dẫn

Nguyên liệu:

- Gân bò: 400g

- Xương bò: 900g

- Rượu vang đỏ: 100ml

- Bánh phở: 600g

- Bột bắp, ngũ vị hương, bột nghệ

- Hoa hồi, thảo quả, quế, sá sùng khô

- Hành tây, hành lá, hành tím, rau mùi và gia vị cần thiết.

Thực hiện:



Chú trọng từng bước nấu để món ăn thành công và đậm vị hơn

- Rửa sạch xương bò và chần qua nước sôi, sau đó bạn cho vào nồi và đổ thêm nước lạnh và ninh khoảng chừng 1 – 2 tiếng.

- Phần gân bò sau khi rửa sạch bạn thái lát mỏng ướp với hành, tỏi, ớt giã nhuyễn, bột nghệ và 50ml rượu vang đỏ. Bạn để khoảng 20 phút cho thịt bò ngấm các gia vị nhé.

- Các loại rau thì bạn nhặt sạch, rửa sạch và thái nhỏ.

- Đầu tiên bạn cho chảo lên bếp và cho thêm một ít dầu, xào sơ gân bò rồi thêm nước vào đủ phủ lấp xăm xắp mặt gân bò.

Bánh phở là yếu tố quyết định món phở có ngon hay không, do đó khi chần phở cần lưu ý về độ chín phù hợp nhất

- Sau đó bạn cho hành khô, quế, hoa hồi, thảo mộc vào nồi nước đang ninh. Bạn ninh thêm khoảng 30 – 60 phút nữa để cho thịt bò được mềm.

- Đến khi gân bò ninh nhừ rồi thì bạn pha bột bắp với nước cho tan, rồi bạn đổ từ từ vào gân và khuấy đều.

- Sau cùng là bạn cho 50ml rượu vang đỏ còn lại vào nồi và nấu sôi lên là được. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn thế là xong khâu nồi nước dùng.

- Chần bánh phở và bỏ vào tô. Sau đó, cho hành lá và chế nước sốt bò vang vào là xong, một tô phở bò sốt vang đã sẵn sàng cho bạn rồi đó.

Cách nấu sốt vang từ thịt bò cải tiến phong cách Tây

Cách nấu phở bò sốt vang cải tiến theo phong cách tây

Cải tiến luôn là một điều thú vị thôi thúc người đam mê nấu ăn tạo một bước tiến mới trong ngành ẩm thực hay ít nhất cũng thỏa mãn đam mê cá nhân.

Với cách nấu nước phở sốt vang này thì chủ yếu tận dụng nồi nấu chậm và không ướp thịt bò nhiều mà ráng nhanh qua chảo để bề mặt của thịt để giữ được chất ngọt “Mộc” của thịt trong miếng thịt và tạo cho miếng thịt khi hầm xong vẫn dai lớp vỏ và không bị nhũn ra.

Nguyên liệu:

- Thịt vai của bò hoặc phần dẻ sườn hoặc phần thịt bò hầm cắt sẵn

- 1 củ hành tây to

- ½ củ tỏi to

- 3 củ khoai tây to

- 2 hộp cà chua loại giữ nguyên quả hoặc 5-6 quả cà chua tươi

- 1 muỗng ngũ vị hương

- 1 muỗng tiêu

- 1 muỗng muối

- 2-3 muỗng mắm (theo khẩu vị mặn nhạt của cả nhà).

- 1 gói phở khô

- Hành lá, rau mùi

Thực hiện:



Có thể biến tấu phở bò sốt vang theo kinh nghiệm và sở thích của mình để bữa ăn đa dạng và đậm vị hơn

- Thịt bò rửa sạch, thấm khô, cắt viên hình vuông có chiều dài khoảng 2 đốt ngón tay. Tớ cắt to vì muốn khi hầm xong thịt vẫn như nhưng không bị mất đi độ ngọt của thịt.

- Hành tây lột vỏ, cắt miếng vuông. Tỏi băm nhỏ. Cà rốt và khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn

- Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn. Làm nóng chảo và để lửa lớn và cho thịt bò vào chảo để làm mặt thịt xém đều các mặt. Lúc cho thịt vào chảo thì rắc chút muối và tiêu lên để nêm gia vị cho thịt.

- Cho thịt bò ra một cái đĩa rồi dùng chính cái chảo đó, cho hành tây và tỏi vào xảo ở lửa lớn vừa. Rắc chút tiêu, muối và ngũ vị hương vào xào cùng cho thấm mùi vị.

- Tiếp theo, cho cà rốt và khoai tây vào. Tiếp tục nêm thêm muối, tiêu và ngũ vị hương vào và xào cà rốt với khoai tây cho thấm gia vị ở lửa.

- Cho cà chua hộp hoặc nếu dùng cà chua tươi thì cắt miếng vừa ăn vào xào cùng rồi tắt bếp.

- Lần lượt đổ hỗn hợp rau gồm cà rốt khoai tây, cà chua vào phía dưới; tiếp đến là thịt bò đã rán xém mặt và đổ nước ngập mặt thịt bò. Nêm nốt số gia vị còn vào rồi đậy nắp vung. Nấu từ 6 – 8 tiếng.

- Cho hỗn hợp ra nồi thường và thêm nước vào vì món phở đòi hỏi chan và nước phở cần loãng hơn so với bò sốt vang thông thường, nêm thêm vài thìa mắm, vài thìa hạt nêm từ thịt, chút muối để gia vị đậm đà hơn.

- Phở khô mang ngâm, đun sôi nước cho phở vào luộc với lửa to cho tới khi sợi phở chín hẳn. Cho phở ra rổ rồi tráng qua nước lạnh để dừng quá trình nấu phở, để ráo phở.

- Hành, mùi rửa sạch thái nhỏ. Như vậy là bạn đã hoàn thành món phở bò sốt vang theo phong cách hiện đại châu Âu. Bây giờ chỉ cần múc ra tô và thưởng thức thôi nhé! Bạn có thể dùng được với cả phở và bánh mì tùy theo sở thích cá nhân mà vẫn thơm ngon.

Thay đổi bữa sáng với phở bò sốt vang bổ dưỡng cho ngày mới tràn đầy năng lượng

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Hy vọng rằng 3 công thức về cách nấu phở bò sốt vang sẽ làm hài lòng những ai kén chọn trong ăn uống nhất từ món Tây đến món Ta, từ cầu kỳ tới đơn giản. Nào, cùng chuẩn bị cho gia đình yêu thương của bạn một bữa sáng giàu chất dinh dưỡng từ bát phở bò sốt vang thơm nức, béo béo, thơm thơm như là một món quà tình yêu dành cho cả gia đình một nguồn năng lượng hứng khởi cho một ngày mới bắt đầu thật tốt đẹp và tươi mới!

Chúc bạn thực hành thành công món ăn nhiều dưỡng chất và khá bắt mắt này, món phở bò sốt vang dùng trong tiệc cuối tuần vô cùng lý tưởng.