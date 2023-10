Sau sinh mổ ăn thịt bò được không, có để lại sẹo không?

Sau sinh mổ ăn thịt bò được không?

Mổ xong có được ăn thịt bò không? Nhiều chị em vẫn luôn nghĩ rằng, việc ăn thịt bò sau sính là tuyệt đối không nên, nhưng quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, việc ăn thịt bò sau sinh không hề làm cho sẹo lồi, sẹo khó liền hay để lại vết thâm như nhiều người nói.

Thật vậy, rất nhiều mẹ sinh mổ vẫn ăn thịt bò mà không hề bị các tình trạng sẹo lồi, sẹo thâm hay bị ngứa vết sẹo. Họ hoàn toàn khỏe mạnh, vết thương vẫn hồi phục bình thường mà không có biến chứng gì. Có thể nói, việc bị sẹo thâm, sẹo lồi có thể là do cơ địa của từng người hoặc do các thực phẩm khác gây ra. Do đó, sau sinh, sau sinh mổ mẹ hoàn toàn có thể ăn thịt bò và các món ăn từ thịt bò rất thích hợp để đưa vào thực đơn của sản phụ sinh mổ.