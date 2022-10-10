Sau sinh mổ ăn thịt bò được không, có để lại sẹo không?

Thật vậy, rất nhiều mẹ sinh mổ vẫn ăn thịt bò mà không hề bị các tình trạng sẹo lồi, sẹo thâm hay bị ngứa vết sẹo. Họ hoàn toàn khỏe mạnh, vết thương vẫn hồi phục bình thường mà không có biến chứng gì. Có thể nói, việc bị sẹo thâm, sẹo lồi có thể là do cơ địa của từng người hoặc do các thực phẩm khác gây ra. Do đó, sau sinh, sau sinh mổ mẹ hoàn toàn có thể ăn thịt bò và các món ăn từ thịt bò rất thích hợp để đưa vào thực đơn của sản phụ sinh mổ.

Mổ xong có được ăn thịt bò không? Nhiều chị em vẫn luôn nghĩ rằng, việc ăn thịt bò sau sính là tuyệt đối không nên, nhưng quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, việc ăn thịt bò sau sinh không hề làm cho sẹo lồi, sẹo khó liền hay để lại vết thâm như nhiều người nói.

Các mẹ không cần băn khoăn lo lắng hay thắc mắc sinh mổ ăn thịt bò được không nữa nhé. Hoàn toàn có thể ăn bình thường. Trong một số trường hợp cơ địa phụ nữ quá mẫn cảm và quá lo lắng về việc ăn thịt bò sẽ để lại sẹo thì có thể thay thịt bò bằng các thực phẩm cũng nhiều protein và sắt khác như: đậu nành và các loại hạt đậu, một số loại cá và thịt khác.

Thậm chí, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyên những người bệnh có vết thương hở nên ăn thịt bò vì hàm lượng dinh dưỡng của thịt bò rất dồi dào. Theo khoa học dinh dưỡng thì thịt bò là một thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết như: sắt, các axit amin, vitamin B12, protein,… là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là phụ sữ sau sinh mổ, cần phải bổ sung nhiều năng lượng, đặc biệt là bổ sung sắt và protein để giúp hồi phục sức khỏe và có nguồn sữa dồi dào, nhiều dưỡng chất cho bé bú.

Cách chế biến thịt bò cho bà đẻ

Thịt bò là một thực phẩm ngon, giàu dinh dưỡng nhưng mọi người cần biết cách để chế biến thịt bò sao cho giữ được nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng, vừa tạo ra được hương vị thơm ngon, hấp dẫn, phù hợp khẩu vị với sản phụ.

Trước hết cần phải chọn loại thịt bò tươi, ngon. Bạn nên lựa chọn thịt bò tươi, có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ và mềm. Có thể lựa chọn thịt trong siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch. Nếu mua ngoài chợ có thể dùng tay ấn vào thịt, nếu thịt có độ đàn hồi tốt, không dính tay, ướt tay, không có mùi bất thường là thịt vẫn có chất lượng tốt.

Bạn nên chọn những miếng thịt bò chất lượng và khử mùi, làm sạch trước khi chế biến nhé!

Để khử mùi hôi của thịt bò thì trong quá trình chế biến nên sử dụng các gia vị như gừng, tỏi, sả… để kết hợp chế biến cùng. Sau khi mua thịt bò về có thể xả thịt dưới vòi nước sạch để làm sạch thịt và khử đi mùi hôi vốn có của thịt.

Khi chọn thịt bò để xào thì nên chọn những thị phi lê, thịt thăn hoặc bắp bò và thái thật mỏng để tránh bị dai. Khi xào thì nên xào vừa chín tới, tránh xào quá kỹ cũng sẽ khiến thịt bị dai, khó ăn. Khi chọn thịt bò để hầm nhừ thì có thể chọn thịt bắp, thịt sườn, gân bò để hầm trong thời gian lâu thì thịt sẽ mềm, thơm, không quá khô, dai.

Khi nấu cháo thì nên dùng thịt bò xay nhỏ hoặc băm nhỏ ra để nấu cùng với các loại rau củ quả, hạt, đậu đỗ tùy ý.

Các món ăn từ thịt bò ngon miệng và giàu dinh dưỡng cho sản phụ sinh mổ

Thịt bò có nhiều cách chế biến khác nhau, tuy nhiên thì có một số cách chế biến ngon, hấp dẫn, thích hợp với sản phụ sau sinh mổ đó là:

1. Cháo thịt bò cà rốt, khoai tây

Cháo thịt bò khoai tây cà rốt, vừa dễ ăn lại dinh dưỡng!

Món cháo thịt bò cà rốt này rất thích hợp để ăn vào bữa sáng hoặc ăn nhẹ những khi mẹ sau sinh đói bụng. Món cháo này đầy đủ chất đạm, tinh bột, vitamin và chất xơ. Cách làm cũng rất đơn giản như sau:

Nguyên liệu chuẩn bị: Thịt bò băm hoặc thái miếng nhỏ, cà rốt, khoai tây xắt hạt lựu, gạo nếp, gạo tẻ, gia vị

Cách làm:

- Lấy một nắm gạo nếp, ¼ chén gạo tẻ đem ninh nhừ thành cháo trắng

- Sau đó cho khoai tây và cà rốt xắt hạt lựu vào ninh cho tất cả đều chín mềm

- Lấy thịt bò băm đem xào chín với gia vị cho vừa ăn

- Cho thịt bò đã xào chín vào cháo, quấy đều lên rồi tắt bếp.

- Ăn khi còn nóng, có thể thêm chút hành ngò cho thơm.

2. Thịt bò xào hoa thiên lý

Thịt bò xào hoa thiên lý thơm ngon đậm vị, chuẩn hao cơm!

Bữa cơm cữ của mẹ sau sinh sẽ ngon miệng và hấp dẫn hơn với món bò xào hoa thiên lý. Món ăn này thanh mát, giàu dinh dưỡng, giúp mẹ an thần, có giấc ngủ ngon. Hoa thiên lý thường rất sẵn vào mùa hè, nên ai sinh vào mùa hè nhớ tận dụng để chế biến món ăn nhé. Cách làm rất đơn giản như sau:

Nguyên liệu: Thịt bò nạc, hoa thiên lý, gia vị, dầu ăn

Cách chế biến:

- Thịt bò thái lát mỏng, có thể dùng chày đập cho mềm. Hoa thiên lý rửa sạch, để ráo. Phi hành hoặc tỏi thơm thì cho thịt bò vào xào, để lửa to và đảo nhanh tay.

- Được 1 phút thì cho thịt bò chín được 50% thì tắt bếp. Sau đó trút thịt bò ra một cái đĩa riêng rồi tiếp tục xào hoa thiên lý.

- Cho hoa thiên lý vào chảo xào, nêm chút gia vị rồi đảo cho đến gần chín thì cho phần thịt bò đã xào kia vào đảo cùng.

Xào trên lửa lớn tầm 2 phút nữa thì tắt bếp. Món này để ăn cùng với cơm rất thích hợp.

3. Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt

Thịt bò hầm khoai tây cà rốt thơm ngon khó cưỡng!

Món thịt bò hầm với khoai tây và cà rốt này rất mềm, thơm, đầy đủ dinh dưỡng. Có thể ăn cùng cơm trắng, bánh mì hoặc với bún đều thích hợp.

Nguyên liệu: 300gr thịt bò (nạc, gân) cắt khúc; khoai tây, cà rốt, hành tây, 1 chút gừng và rau mùi, cà chua

Cách làm:

- Thịt bò cắt khúc, ướp với gia vị rồi để từ 30ph-1h để ngấm.

- Khoai tây, cà rốt đem gọt vỏ, xắt khúc dày. Hành tây và cà chua bổ múi cau, gừng đập dập băm nhỏ

- Bắc nồi lên bếp, cho dầu và tỏi vào phi thơm rồi cho thịt bò vào xào săn lại. Cho nước vào ngập thịt, cho thêm cà chua vào và bắt đầu hầm. Hầm thịt nhỏ lửa trong khoảng 40 phút, sau đó cho tiếp khoai tây và cà rốt vào hầm thêm khoảng 30 phút nữa cho đến khi thịt và các rau củ chín mềm.

- Khi chuẩn bị tắt bếp thì cho hành tây vào, đun thêm khoảng 3-5 phút nữa thì tắt bếp. Cho thêm chút rau mùi, hạt tiêu vào để ăn cùng để tăng thêm hương vị. Món ăn này nên ăn nóng cùng cơm, bún, bánh mì đều rất ngon.

4. Thịt bò kho nghệ sả

Thịt bò kho sả nghệ ăn là mê!

Món bò kho nghệ sả là một món ăn rất thích hợp cho sản phụ sau sinh. Nghệ giúp làm liền nhanh vết sẹo mổ, cũng giúp chống viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, tốt cho tiêu hóa, giúp tiêu sản dịch nhanh hơn, bổ máu và kích thích tuần hoàn. Thịt bò giàu dinh dưỡng kết hợp với nghệ nhiều lợi ích sẽ là một món ăn hoàn hảo cho mẹ sau sinh.

Nguyên liệu: Thịt bò, sả, bột nghệ khô hoặc nghệ tươi giã nhỏ, gia vị, dầu ăn, nước mắm, gừng

Cách làm:

- Thịt bò rửa sạch, có thể rửa với chút gừng hoặc rượu để khử mùi tanh, sau đó thái miếng vuông khoảng 2cm x 2cm.

- Sả rửa sạch, đập dập đem ướp với sả, gừng và bột nghệ, các gia vị như muối, nước mắm, chút hạt tiêu, bột ngọt, để trong khoảng 1 tiếng. Thêm chút dầu ăn vào để ướp cùng để thịt mềm, không bị khô.

- Bắc nồi, cho chút dầu ăn, phi thơm sả và hành, sau đó cho thịt bò đã ướp vào xào săn. Tiếp đó cho nước vào ngập thịt rồi đun với lửa nhỏ trong khoảng 1 tiếng cho đến khi thịt chín mềm thì tắt bếp.

Các mẹ sinh mổ nên lưu ý rằng, sau sinh cơ thể rất mất sức và cần hồi phục nên các mẹ không nên kiêng khem quá nhiều thứ. Nếu kiêng khem nhiều quá sẽ dễ dẫn tới mệt mỏi, mất sức, không đủ sức để chăm sóc con và cũng khiến cơ thể lâu phục hồi hơn. Chỉ cần lưu ý trong 2-3 ngày đầu sau sinh nên ăn các thức ăn mềm, nhẹ, lỏng dễ tiêu hóa. Sau đó 1 tuần thì có thể ăn uống bình thường và ăn đa dạng các loại thực phẩm rồi nhé.

Tóm lại, thịt bò là thực phẩm tốt, giàu dinh dưỡng và thích hợp chế biến cho sản phụ, kể cả sinh thường hay sinh mổ. Hi vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn và chế biến được những món thịt bò thơm ngon, dinh dưỡng, chẳng cần băn khoăn vấn đề sinh mổ ăn thịt bò được không nữa nhé.