Cùng tìm hiểu ăn cháo có giảm cân không?

Có nhiều loại cháo để chị em chúng mình thay đổi khẩu vị để quá trình giảm cân không bị nhàm chán trong thực đơn như kết hợp cùng yến mạch, đậu xanh, gạo lứt…

Ăn cháo có giảm cân không đã có câu trả lời, thế nhưng người ta lại tiếp tục tò mò muốn biết cháo có thành phần gì trong đó mà hiệu quả đến vậy, có bao nhiêu món ăn chế biến từ cháo và cách ăn như thế nào là hiệu quả?

Khi không thấy đói thì việc nạp nhiều thức ăn vào cơ thể cũng sẽ giảm bớt, thế là việc giảm cân đang diễn ra đấy! Công thức nấu ăn ngon rất đơn giản, bạn có thể sưu tầm nhé!

Ăn cháo gạo lứt có giảm cân không? Gạo lứt được biết đến là loại thực phẩm chuyên dụng trong giảm cân nhờ vào hàm lượng chất xơ cao đến 2 lần so với các loại gạo thông thường khác, chúng sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn khiến bạn có cảm giác no lâu.

Nguyên liệu:

- 200 gam gạo lứt

- 50 gam mè trắng

- 1 củ cà rốt

- củ cải trắng

- 1 cây boa rô

- 100 gam nấm rơm

- Nước tương, dầu hào, dầu mè, gia vị khác.

Cách làm:

- Bước 1: Cho gạo lứt vào rang trên dầu sôi trong vòng 10 phút, sau đó trút gạo lứt và nồi nước đang sôi (khoảng 1 lít), vặn lửa nhỏ để hầm thì món cháo sẽ chín mềm và thơm hơn.

- Bước 2: Rửa sạch, cắt hạt lựu củ cải, cà rốt. Boa rô lặt bỏ gốc rễ, lá xanh rồi bào mỏng phần thân trắng. Nấm rơm ngâm với nước muối sau đó rửa sạch, cắt bỏ chân và cũng cắt hạt lựu.

- Bước 3: Mè rang đến khi chín có mùi thơm thì tắt bếp, tiếp đó trộn với chút muối.

- Bước 4: Bắc chảo lên bếp, cho dầu mè vào, phi bô roa cho vàng. Tiếp đến, bạn cho cà rốt, củ cải, nấm rơm vào, nêm nước tương, hạt nêm chay và gia vị khác. Sau cùng, xào trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp rồi cho hết hỗn hợp vào nồi cháo, nêm nếm vừa ăn.

- Bước 5: Nấu cháo thêm chừng 10 phút nữa rồi tắt bếp. Cháo múc ra tô, trang trí thêm hành ngò cho dậy mùi thơm.

Ăn cháo trắng có giảm cân không?

Ăn cháo trắng có giảm cân không?

Người bệnh thường ăn cháo trắng vì món này vừa dễ ăn, dễ tiêu hóa lại cung cấp năng lượng cho cơ thể. Không những thế, lượng calo có trong cháo trắng rất thấp, hạn chế việc hấp thu các chất béo và cholesterol để ngăn tích tụ mỡ thừa cho cơ thể nên đã được nhiều người sử dụng để giảm cân.

Nguyên liệu:

- 2 nắm gạo trắng

- Muối trắng

- Hành lá.

Cách làm:

- Vo gạo sạch, sau đó đổ nước vào rồi nấu như nấu cơm (lưu ý là cháo cho rất nhiều nước lỏng hay đặc tùy vào sở thích).

- Khi cháo bắt đầu sôi thì nêm một ít muối vào nồi để cháo ngon hơn, đến khi cháo nhừ ra thì tắt bếp.

- Múc cháo ra chén, cho hành lá thái nhỏ vào là bạn đã thực hiện xong món cháo hành thơm ngon.

Bên cạnh đó, để cháo có nhiều hương vị hấp dẫn hơn thì bạn có thể kết hợp cùng thịt nạc, hải sản, rau củ theo sở thích để tạo ra vị mới. Buổi sáng hãy ăn 1 chén cháo trắng cùng 1 ly trà xanh, đến trưa dùng 1 chén cháo trắng kết hợp rau luộc, trái cây và buổi tối kết thúc cũng cháo trắng nhưng với một ly sữa không đường là bạn đã nạp đủ năng lượng cho một ngày.

Ăn cháo yến mạch có giảm cân không?

Thêm rau củ và thực phẩm khác

để món cháo yến mạch thêm phong phú, giàu dinh dưỡng

Ăn cháo yến mạch có giảm cân không? Mặc dù cháo làm giảm hẳn lượng tinh bột so với gạo nhưng ăn cháo sẽ không đủ năng lượng cho cả ngày cũng như các dưỡng chất cần thiết cơ thể cần bổ sung. Về lâu dài người thực hiện giảm cân sẽ bị thiếu chất.

Do đó cần kết hợp cùng với các chất khác như chất xơ và vitamin B, chẳng hạn như yến mạch. Một vài gợi ý về món cháo giàu dinh dưỡng này, bạn có thể thực hiện ngay sau khi nắm bí quyết nhé!

Cháo yến mạch thịt bằm

Nguyên liệu:

- 100 gram thịt bằm

- Hành lá cắt nhỏ

- 3 muỗng bột yến mạch nguyên hạt

Cách làm:

- Nhặt sạch bột yến mạch nguyên hạt, ngâm trong nước khoảng 30 phút.

- Đun hỗn hợp nước, yến mạch và thịt bầm trong vòng khoảng 15 phút.

- Sau đó nêm gia vị cho vừa ăn, cho thêm hành lá vào, tắt bếp.

Cháo yến mạch rau củ

Nguyên liệu:

- Nửa củ cà rốt

- Đậu hà lan

- Súp lơ xanh

- 50 gram yến mạch nguyên hạt

Cách làm:

- Nhặt sạch yến mạch nguyên hạt rồi ngâm nước khoảng 30 phút để nở đều.

- Gọt vỏ củ cải và rửa sạch đậu hà lan, súp lơ xanh, sau đó thái nhỏ.

- Cho khoảng nửa lít nước vào nồi để nấu chín rau củ.

- Sau đó đổ bột yến mạch vào hỗn hợp rau củ và đun lửa nhỏ cho đến khi chín đều tất cả, tiếp đó chỉ cần nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Ăn cháo đậu xanh có giảm cân không? Ăn cháo đậu xanh vừa thanh mát vừa giảm cân hiệu quả

Ngoài công dụng giải nhiệt tốt, đậu xanh còn được ưa chuộng trong các món cháo để bồi bổ cơ thể và giảm cân. Cháo đậu xanh sẽ tốt hơn khi dùng nước luộc đậu để nấu cháo.

Nguyên liệu:

- 100g đậu xanh

- 100g gạo tẻ.

Cách làm:

- Đậu xanh còn nguyên vỏ và gạo rửa sạch, để ráo nước.

- Cho đậu xanh và gạo và nước vào nồi rồi đun cho tới khi gao và đậu xanh chín nhừ.

- Thêm gia vị vừa ăn, tắt bếp và thưởng thức, sẽ ngon hơn khi dùng cho bữa sáng.

Gợi ý cho bạn thực đơn giảm cân trong một ngày cùng với cháo đậu xanh để nạp đủ năng lượng cho mọi hoạt động.

Bữa sáng: 1 bát cháo đậu xanh.

Bữa trưa: 1 cốc nước đậu, 1 chén cơm nhỏ, 1 khúc cá hấp, 1 bát canh bí nấu thịt.

Bữa nhẹ: 1 quả táo.

Bữa tối: 1 đĩa rau củ quả luộc.

Ăn cháo gói có giúp giảm cân không?

Lạm dụng cháo gói quá nhiều sẽ suy dinh dưỡng

Ăn cháo gói có giúp giảm cân không? Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cháo gói có tác dụng giảm cân nhưng không đủ hàm lượng dinh dưỡng cơ thể cần cung cấp, nếu sử dụng về lâu dài sẽ bị suy dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và mọi hoạt động thể chất.

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Cháo gói sử dụng rất tiện lợi, tuy nhiên trong thành phần của cháo có dầu ăn, muối, tôm, gà thịt hoặc nấm và chiếm phần nhỏ các thực phẩm khác ngoài gạo nên không đủ chất dinh dưỡng cơ thể cần.

- Trong cháo đông cô có khối lượng 70g thì chỉ có 5% là nấm.

- Trong cháo tôm có trọng lượng 50g nhưng chỉ có 2% là tôm sấy, 0,2% là bột cua, phôi cháo chiếm đến 85% là gạo.

- Trong cháo thịt bằm có khối lượng 70% thì thịt heo chiếm 8%, còn lại là giả thịt cùng một số chất khác.

- Trong cháo sườn 3 miền có 4% bột thịt sườn heo.

Cháo gói hỗ trợ giảm cân bởi cháo rất lỏng, chứa rất ít tinh bột và nước nhiều tạo cảm giác no.

Nhưng cháo đóng gói được chế biến ở nhiệt độ cao và các nguyên liệu sấy khô làm chất đạm, vitamin có trong thực phẩm giảm đi đáng kể. Lời khuyên dành cho bạn là vẫn có thể dùng cháo gói để giảm cân nhưng ở mức hạn chế và chỉ nên dùng xen kẽ vào thực đơn hằng ngày.

Thay đổi thực đơn cháo hằng ngày để không nhàm chán

Khi bạn ghé thăm bài viết này tức là bạn đã có câu giải đáp thỏa mãn cho thắc mắc ăn cháo có giảm cân không rồi đó. Để bữa ăn thêm đa dạng và tốt cho sức khỏe thì hãy biến tấu các món cháo sáng tạo như rau củ, hải sản, thịt bò và các thực phẩm khác theo sở thích của bạn nhé! Chúc bạn thực hiện quá trình giảm cân thành công!