Mặc dù có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người khá e ngại về việc sử dụng bởi khổ qua có vị khá đắng.

Khổ qua được biết đến là một loại thực phẩm quen thuộc trong thực đơn hằng ngày và có rất đa dạng tác dụng

Khổ qua được biết đến là một loại thực phẩm quen thuộc trong thực đơn hằng ngày. Khổ qua có rất đa dạng tác dụng như giảm cholesterol tới giảm đường huyết. Loại quả này là nguyên liệu chế biến trong nhiều món ăn ngon như khổ qua xào trứng, canh khổ qua.

Câu trả lời là CÓ. Khổ qua có chứa ít hàm lượng calo, hàm lượng chất xơ dồi dào và đặc biệt, có khả năng tiêu diệt mỡ thừa rất hiệu quả.

Đặc biệt, nước ép khổ qua là thức uống giảm cân. Thế nhưng, uống nước khổ qua có giảm cân không và tác dụng của khổ qua là gì là điều không phải ai cũng nắm rõ.

Cụ thể:

+ Bổ sung nhiều dưỡng chất: Hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong khổ qua rất có lợi cho cơ thể. Đồng thời loại quả này có tính mát nên trở thành loại thực phẩm hàng đầu giúp giảm cân an toàn.

+ Giúp chuyển hóa chất béo: Có tác dụng kích thích gan tiết dịch mật nên hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh. Từ đó, tạo điều kiện chuyển hóa chất béo tốt hơn và đẩy nhanh quá trình giảm cân hơn.

Khổ qua có chứa ít hàm lượng calo, hàm lượng chất xơ dồi dào và đặc biệt có khả năng tiêu diệt mỡ thừa rất hiệu quả

+ Giúp giảm mỡ cơ thể: Trong khổ qua có chứa các enzyme giúp phân hủy chất béo thành các axit béo tự do. Nhờ quá trình phân hủy chất béo này mà lượng mỡ toàn cơ thể giảm nhanh hơn.

Nghiên cứu của tiến sĩ Carey ở Mỹ cho thấy, công dụng thanh trừ các loại dầu mỡ của khổ qua khá cao. Chúng giúp hấp thụ hiệu quả khoảng 10-60% lượng đường và mỡ dư thừa. Bên cạnh đó, giúp loại bỏ mỡ dư thừa ra ngoài nhanh và hiệu quả.

Nước ép khổ qua giúp giảm mỡ cơ thể hiệu quả

Trong khổ qua có chứa các axit amin. Đây là thành phần tự nhiên có chức năng trung hòa các chất béo nạp vào cơ thể mỗi ngày và ngăn chặn sự tích tụ mỡ có dưới da hiệu quả.

+ Cung cấp hàm lượng nước cao

Trong khổ qua chứa khoảng 90% là nước nên kiểm soát cơn đói hiệu quả hơn. Bạn sẽ không thấy thèm ăn hay đói sau khi ăn khổ qua.

Bên cạnh đó, nước ép khổ qua chứa lượng nước cao sẽ đảm bảo cho cơ thể luôn đủ nước và thanh lọc chất độc tốt hơn. Đây là những tác động có thể hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn diễn ra hiệu quả.

+ Kiểm soát lượng calo nạp vào

Trong khổ qua chứa ít calo và cung cấp nhiều chất xơ nên giúp cơ thể kiểm soát lượng calo nạp vào mỗi ngày hiệu quả hơn.

Nếu muốn tăng cao lợi ích giảm cân hiệu quả từ khổ qua, bạn nên uống nước ép khổ qua vào buổi sáng khi bụng đói. Đồng thời kết hợp với tập thể dục thường xuyên để tăng lượng calo tiêu thụ vào cơ thể hơn.

Trong khổ qua chứa ít calo và cung cấp nhiều chất xơ nên giúp cơ thể kiểm soát lượng calo nạp vào mỗi ngày hiệu quả

Uống nước khổ qua giảm béo và còn mang đến nhiều hiệu quả tốt, an toàn cho sức khỏe như đào thải độc tố, thanh lọc làm mát gan, ngăn ngừa các loại bệnh ung thư và một số bệnh nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe của bạn hiệu quả.

Đồng thời, khổ qua giúp ức chế và thanh trừ các chất béo nên giúp các mẹ sau sinh giảm mỡ bụng hiệu quả.

3. Cách uống nước khổ qua giảm cân

Nếu bạn thấy khổ qua quá khó ăn hoặc quá ngán với các món ăn từ khổ qua, có thể chế biến nó thành nước ép hoặc trà để uống giảm cân.

+ Nước ép khổ qua giảm cân

Nước ép khổ qua giảm cân

Bạn ép khổ qua lấy nước và kiên trì uống đều đặn mỗi ngày. Tuy rằng đây là cách giúp bạn giảm cân nhanh nhưng bạn có thể gặp nhiều khó khăn với vị đắng của nó. Nếu trong thời gian đầu chưa quen thì bạn có thể giảm lượng xuống ½ hoặc 1/3 để quen dần rồi từ tăng dần lên.

+ Trà khổ qua giảm cân

Để có thể thu được kết quả tốt hơn, bạn có thể uống trà khổ qua nhiều hơn nước ép (2-3 ly mỗi ngày).

Trà khổ qua giảm cân

4. Cách làm nước ép khổ qua

Giảm cân bằng nước ép khổ qua là phương pháp khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều nguyên liệu nhưng giúp bạn dễ dàng đạt được vóc dáng mơ ước.

Hãy thử áp dụng cách nấu nước khổ qua uống giảm cân theo công thức dưới đây để tự làm cho mình một ly nước ép khổ qua nhé!

Nguyên liệu làm nước ép khổ qua:

+ Khổ qua: khoảng 1kg

+ Mật ong

+ Đường cát

+ Đường phèn

Các bước tiến hành:

Nấu nước khổ qua uống giảm cân

+ Rửa sạch khổ qua rồi cắt đôi quả và loại bỏ phần ruột

+ Ướp với đường cát trong 1 giờ

+ Ép khổ qua đã ướp đường vào máy ép để lấy nước. Thêm mật ong và đường phèn vào sau khi ép xong với một lượng đủ, sao cho vừa miệng.

+ Để giảm vị đắng của khổ qua hơn, bạn có thể ép thêm dưa leo và vắt thêm ít chanh vào nước ép khổ qua. Hoặc bạn có thể tiến hành theo cách thủ công hơn đó là cho khổ qua vào máy xay với ít nước rồi lọc lại bã sau khi xay.

- Lưu ý khi uống nước ép khổ qua

+ Bổ sung khổ qua với một lượng vừa phải sẽ mang đến nhiều công dụng bổ dưỡng và lành mạnh cho chế độ ăn uống. Tuy nhiên, bạn không nên tiêu thụ quá nhiều vì có thể dẫn đến các tác dụng phụ như tiêu chảy, nôn mửa và đau dạ dày.

+ Bên cạnh đó, khổ qua có tác động tới lượng đường huyết nên cần cẩn trọng khi đang dùng bất kỳ loại thuốc hạ đường huyết nào.

Phụ nữ mang thai không nên sử dụng khổ qua vì loại trái này có một số tác hại nhất định cho thai phụ

+ Đặc biệt, phụ nữ mang thai không nên sử dụng khổ qua vì loại trái này có một số tác hại nhất định cho thai phụ như gặp vấn đề tiêu hóa, sẩy thai…

3. Những tác dụng của khổ qua

+ Cung cấp dưỡng chất

Hàm lượng dưỡng chất dồi dào trong khổ qua sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và vận hành trơn tru. Cụ thể, với 94g khổ qua sống sẽ cung cấp thành phần dinh dưỡng sau đây:

Vitamin C: 93% lượng tiêu thụ khuyến nghị hàng ngày

Vitamin A: 44% lượng tiêu thụ khuyến nghị hàng ngày

Folate: 17% lượng tiêu thụ khuyến nghị hàng ngày

Kali: 8% lượng tiêu thụ khuyến nghị hàng ngày

Kẽm: 5% lượng tiêu thụ khuyến nghị hàng ngày

Sắt: 4% lượng tiêu thụ khuyến nghị hàng ngày

Calo: 20

Carb: 4g

Chất xơ: 2g

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong khổ qua có thể giúp bạn phòng bệnh, chữa lành vết thương. Trong khổ qua cũng chứa vitamin A giúp tăng cường sức khỏe làn da và cải thiện thị lực. Khổ qua bổ sung Folate, đây là dưỡng chất rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể.

Đồng thời, khổ qua bổ sung các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào như catechin, axit gallic, epicatechin và axit chlorogen.

Khổ qua có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe

+ Giảm đường huyết

Từ lâu, khổ qua là bài thuốc dân gian giúp điều trị các bệnh liên quan đến tiểu đường hiệu quả. Bên cạnh đó, kết quả một số nghiên cứu cũng cho thấy khổ qua có chức năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả.

+ Chống ung thư

Một số hợp chất trong khổ qua có đặc tính chống ung thư hiệu quả. Kết quả một số nghiên cứu cũng cho thấy dùng chiết xuất khổ qua có hiệu quả trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư dạ dày, ruột kết, phổi và vòm họng.

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+ Giảm cholesterol

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, dùng khổ qua là cách có thể giúp giảm mức cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim, giúp phòng tránh tích tụ mỡ trong động mạch.

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi “uống nước khổ qua có giảm cân không“. Uống nước ép và trà khổ qua là cách giảm cân hiệu quả được nhiều chị em áp dụng thành công và cải thiện cân nặng một cách đáng kể. Việc sử dụng mỗi ngày hoàn toàn không dễ, bạn sẽ dễ thấy ngán và bỏ cuộc giữa chừng. Do đó, chị em cần biết dùng đúng cách và thật kiên trì khi áp dụng phương pháp này nhé!