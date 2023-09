Nước ép khổ qua - Thanh lọc cơ thể và làm đẹp cực hay 

Trong khổ qua chứa các thành phần dưỡng chất như: momordicin, hỗn hợp charantin và protein, adenin, betanin, các loại đường β-Sitosterol-β-D-glucoside, 5,25-Stigmastadien-3β-ol-β-D-glucoside, vitamin B và rất giàu vitamin C có tác dụng diệt vi khuẩn, giúp cơ thể chống lại các tế bào ung thư đang phát triển. Bên cạnh đó, còn có nhiều tác dụng khác như:

Làm giảm cholesterol xấu

Nước khổ qua có tác dụng chống viêm tự nhiên và cũng hỗ trợ trong việc giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, loại nước ép này cũng giúp duy trì huyết áp vì giàu kali, có thể hấp thu lượng natri dư thừa trong cơ thể.

Thanh lọc gan

Nước ép mướp đắng giúp làm sạch ruột cũng như chữa lành nhiều vấn đề liên quan đến gan. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, loại nước ép này có thể ngăn ngừa suy gan bằng cách tăng cường hoạt động chống oxy hóa của các enzym trong gan. Hơn thế nữa, các chất chống oxy hóa cao, lượng vitamin C trong khổ qua còn có khả năng phòng tránh các bệnh ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư tuyến tụy. Đồng thời, ngăn chặn sự chuyển hóa glucose trong máu đến các tế bào, nếu không có glucose cung cấp năng lượng các tế bào sẽ tự động chết đi.

Nước ép khổ qua trị mụn, làm đẹp da

Vì khổ qua có các đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm tuyệt vời nên nó được dùng nhiều để điều trị ngứa da, ghẻ, vẩy nến và các bệnh nấm da khác, đặc biệt là trị mụn. Hơn thế nữa, khổ qua có tính mát, tạo một hiệu ứng làm mát, thanh nhiệt cho toàn bộ cơ thể, đồng thời tăng cường bài tiết và giải độc. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong khổ qua còn giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây hư tổn cho tế bào da và đồng thời giảm tiết bã nhờn dư thừa, có thể ngăn ngừa mụn và làn da phục hồi nhanh sau khi bị mụn. Do đó, để trị mụn hiệu quả từ bên trong, các chị em hãy uống nước ép khổ qua mỗi ngày nhé!

Không chỉ trị mụn tốt mà nước ép khổ qua cũng là thức uống giúp cải thiện sức khỏe da và tóc hiệu quả cho phái đẹp. Chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa lão hóa da sớm, làm giảm nếp nhăn, bảo vệ da khỏi các tia UV có hại.

Nước ép khổ qua giảm cân

Uống nước ép khổ qua giúp giảm cân hiệu quả

Mướp đắng có chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện vận động của ruột, ngăn ngừa ăn quá nhiều và làm tăng cảm giác no. Các vitamin và khoáng chất có trong nước ép cũng làm tăng tốc quá trình trao đổi chất. Đồng thời, hàm lượng calo, chất béo và carbohydrate thấp nên có tác dụng giúp giảm cân hiệu quả. Do đó, chị em nào còn thắc mắc uống nước ép khổ qua có giảm cân không? Thì câu trả lời là “Có”. Đây là cách giảm tự nhiên, an toàn, tốt cho cơ thể.

Ngoài những tác dụng trên, uống nước ép khổ qua còn rất tốt cho đôi mắt, chứa các hợp chất như beta-carotene và vitamin A, giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực như đục thủy tinh thể. Hơn nữa, nước ép khổ qua còn là một biện pháp khắc phục quầng thâm tại nhà hiệu quả cho phái đẹp.

Uống nước ép khổ qua đúng cách

Nước ép khổ qua là một loại thức uống khá bổ dưỡng, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho con người, bởi nó cung cấp vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt, việc uống nước ép khổ qua nhiều quá cũng vậy. Vì thế, bạn chỉ nên sử dụng đúng mục đích, đúng liều lượng thì mới có thể phát huy được những công dụng một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Chỉ nên uống khoảng 60ml nước ép khổ qua mỗi ngày

Do đó, nếu quá lạm dụng, sử dụng quá nhiều nước ép khổ qua trong một thời gian dài và nhiều thì sẽ có thể gây nên các tác dụng phụ như: hạ đường huyết, tăng men gan, nhịp tim bất thường… Đặc biệt, đối với những chị em đang mong ngóng tin vui thì cần phải lưu ý khi uống loại nước ép này. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây khổ qua có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Nếu uống quá nhiều, có thể làm tinh hoàn bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng. Còn khi đã mang thai, nước ép khổ qua có thể khiến cho dạ dày và dạ con co bóp, gây nên tình trạng sảy thai, sinh con non. Bên cạnh đó, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ, có nguy cơ mắc các bệnh tử cung có sẹo, tử cung nghiêng.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, bạn chỉ nên sử dụng khoảng 60ml nước ép khổ qua mỗi ngày. Có thể làm hãm khổ qua với cỏ ngọt hoặc cam thảo để làm giảm vị đắng cho dễ uống. Khi hãm cùng với cách thành phần khác, bạn cũng chỉ nên dùng 100ml mỗi ngày. Nếu sử dụng nước ép khổ qua trong một thời gian dài thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cụ thể nhất.

Nước ép khổ qua mật ong có tác dụng gì?

Nước ép khổ qua mật ong dễ uống hơn nước ép khổ qua nguyên chất rất nhiều, có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh, âu lo, bực bội. Vào những ngày hè, khi thời tiết oi bức, trong người khó chịu, nóng nảy, chóng mặt nhức đầu uống nước khổ qua mật ong sẽ thấy rất dễ chịu. Loại nước ép này chứa nhiều protein và vitamin C, giúp tăng khả năng miễn dịch, tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể một cách hiệu quả. Đặc biệt vị đắng của mướp đắng, ngọt dịu của mật ong có tác dụng kích thích đường ruột làm giảm cảm giác thèm ăn và hormone insulin được nâng cao giúp phòng chống bệnh tiểu đường.

Nước ép khổ qua mật ong giúp thanh nhiệt cơ thể

Ngoài ra, nước ép khổ qua mật ong cũng có các tác dụng khác tương tự như nước ép khổ qua nguyên chất.

Để làm nước ép khổ qua mật ong, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

1 trái khổ qua

2 muỗng canh mật ong nguyên chất

Cách làm:

Khổ qua rửa sạch, bỏ hạt, cắt sợi cho vào máy ép lấy nước. Nếu khổ qua quá khô thì thêm nước lọc cho thích hợp. Sau đó, cho nước ép ra ly, thêm mật ong nguyên chất là có thể uống ngay. Uống loại nước ép này còn giúp ngủ ngon hơn. Qua đây có thể thấy được lợi ích của nước ép khổ qua là rất lớn, vì thế các chị em đừng bỏ qua loại quả này, hãy tận dụng, sử dụng phù hợp để nâng cao sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, đã giúp các bạn biết được phần nào nước ép khổ qua có tác dụng gì? Để sử dụng đúng cách, vừa phòng ngừa bệnh tật, làm đẹp hiệu quả.