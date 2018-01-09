Cách nấu canh khổ qua nhồi thịt ngon đúng điệu cho bữa cơm ngày Tết thêm đậm đà

Dưới đây là cách nấu canh khổ qua nhồi thịt ngon mà chị em nên nhớ để ghi điểm trong mắt người nhà, đặc biệt là với mẹ chồng.

Vào những ngày Tết, nhiều người tin rằng ăn canh khổ qua sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như xua đi xui xẻo. Ngoài ra, vị đắng của khổ qua còn giúp giải ngán cho những món ăn nhiều dầu mỡ trong ngày Tết đồng thời giúp thanh nhiệt cơ thể.

Khổ qua: 500g (Bạn nên chọn loại trái ngắn có gai to, khi nấu sẽ ít đắng)

Thịt nạc thăn: 300g

Nấm rơm: 100g (Có thể thay bằng nấm mèo)

Xương nấu nước: 500g

Hành lá, ngò: 100g

Ớt sừng: 3 trái

Hành tím, tỏi: 100g

Gia vị: Hạt nêm, đường, bột ngọt, tiêu, muối, nước mắm

Chuẩn bị nguyên liệu:

Hành tím và tỏi: Làm sạch, băm nhuyễn cho vào chén.

Khổ qua: Rửa sạch, rạch một dường dài trên thân sau đó dùng muỗng cà phê nạo hết hạt bên trong ra ngoài.

Nấm rơm: Làm sạch, cắt bỏ đuôi, thái nhỏ.

Thịt nạc thăn: Rửa sạch, thái lát nhỏ rồi ướp với 1 muỗng canh hành tỏi băm nhuyễn, nấm rơm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt và thêm ít tiêu. Sau đó, bạn để gia vị thấm trong 15 phút.

Trộn đều phần nhân trước khi nhồi vào khổ qua - Ảnh minh họa: Internet

Hành lá, ngò: Rửa sạch rồi băm nhuyễn. Bạn có thể chừa một vài lá hành để luộc rồi buộc khổ qua cho đẹp mắt.

Ớt: Bỏ hạt, thái lát dài cho vào chén nước mắm nguyên chất để ăn kèm với canh khổ qua nhồi thịt.

Cách thực hiện:

Bước 1: Xương mua về rửa với nước muối, chặt nhỏ hầm trong khoảng 1,5 lít nước. Lưu ý: Khi nước sôi bạn nhớ vớt hết bọt nổi lên trên mặt để nước trong nhé.

Bước 2: Dùng một chiếc muỗng cà phê múc phần nhân đã chuẩn bị vào. Đây là bước quan trọng nên bạn cần phải hết sức tập trung và nhẹ nhàng. Trong công đoạn này, nếu muốn khổ qua được đẹp bạn có thể dùng lá hành đã luộc cột trái khổ qua lại.

Bước dồn thịt cần phải hết sức nhẹ nhành để không làm hư trái khổ qua - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho những trái khổ qua đã dồn thịt vào nồi nước dùng và vặn lửa lớn. Sau khi nước sôi, vặn nhỏ lửa và hầm khoảng 1 đến 2 tiếng để khổ qua được mềm.

Bước 4: Khi khổ qua đã mềm, bạn nêm thêm ít muối và bột nêm cho vừa ăn là được.

Với cách nấu canh khổ qua nhồi thịt này, chắc chắn chị em sẽ nhận được cơn mưa lời khen từ người thân hay bạn bè trong dịp Tết sắp đến.