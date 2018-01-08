Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết

Hiểu được nỗi lo lắng của chị em, bài viết dưới đây sẽ bật mí những bí quyết làm thịt kho hột vịt thơm ngon đúng vị ngày Tết.

Thịt kho hột vịt là một trong những món ăn được người Việt ưa chuộng trong dịp Tết nhưng để có được nồi kho ngon đúng điệu thì không hề đơn giản. Đây cũng là món ăn mà các nàng dâu khó ghi điểm với mẹ chồng nhất vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình thực hiện cũng có thể làm hỏng cả nồi thịt.

Chọn miếng thịt chỉ toàn nạc sẽ khiến món ăn khô và không đẹp mắt nhưng quá nhiều mỡ thì khi ăn bị ngấy cũng như không tốt cho sức khỏe .

Để có được món thịt kho hột vịt hoàn hảo, bước đầu tiên bạn cần phải chọn được miếng thịt tươi ngon. Khi chọn thịt, bạn cần lựa những miếng màu sắc hồng hào, có cả nạc lẫn mỡ.

Cách sơ chế

Thịt phải được rửa sạch, nếu được có thể ngâm khoảng 5 phút trong nước muối để tiêu diệt một số loại vi khuẩn. Sau đó, bạn cắt thịt thành những miếng nhỏ khoảng 6cm. Bởi nếu thái quá nhỏ, miếng thịt khi nấu dễ bị nát còn nếu quá lớn thịt sẽ khó thấm gia vị.

Thứ tự thêm gia vị

Thứ tự nêm nếm từng loại gia vị cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của món thịt kho mà thường bị chị em bỏ qua.

Bạn nên nhớ không được thêm muối vào trước bởi thịt sẽ cứng và phần nạc bên trong có màu trắng, không đẹp mắt. Tốt nhất chị em nên thêm đường vào đầu tiên, tiếp đến là muối. Thịt sẽ mềm hơn và khi chín phần nạc bên trong có màu hồng, bên ngoài màu vàng nâu rất đẹp.

Cách làm thịt kho hột vịt ăn hoài không ngán cho ngày Tết

Nguyên liệu:

- Thịt heo đã được sơ chế: 500g

- Trứng vịt luộc: 2 quả

- Nước dừa tươi: 2 trái

- Hành, tỏi băm nhuyễn

- Gia vị: muối, tiêu, đường, nước mắm, hạt nêm

Thực hiện:

- Ướp thịt heo với muối, hành tỏi băm, tiêu, bột nêm, nước mắm và đường trộn đều.

Để yên trong 30 phút cho thịt thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi lên bếp, cho vào 1 muỗng canh đường. Nấu với lửa nhỏ và dùng đũa khuấy cho đến khi thấy đường chuyển qua màu cánh gián thì cho hành tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo cho thịt đã ướp gia vị vào xào sơ.

- Khi thịt hơi săn, bạn cho nước dừa vào ngập mặt thịt và để lửa vừa 10 phút. Cuối cùng cho trứng vịt vào và để lửa liu riu khoảng 3 đến 4 tiếng cho thịt mềm và lên màu.

Trước khi tắt bếp bạn hãy nếm nếm lại thịt cho vừa khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet

Hãy trang trí thêm một ít hành lá và ớt đỏ đã tỉa hoa để thêm phần bắt mắt cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Với những bí quyết làm thịt kho hột vịt ngon cho ngày Tết, gia đình bạn sẽ có được một bữa cơm tân niên ngon miệng và đầm ấm!