Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết

Nấu gì hôm nay 08/01/2018 11:30

Để có được nồi thịt kho hột vịt thơm ngon cho những ngày Tết, chị em nội trợ chớ bỏ qua những bí quyết đơn giản sau đây.

Thịt kho hột vịt là một trong những món ăn được người Việt ưa chuộng trong dịp Tết nhưng để có được nồi kho ngon đúng điệu thì không hề đơn giản. Đây cũng là món ăn mà các nàng dâu khó ghi điểm với mẹ chồng nhất vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình thực hiện cũng có thể làm hỏng cả nồi thịt.

Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 1
Thịt kho hột vịt là món ăn tượng trưng cho sự sung túc không thể thiếu trong những bữa ăn đầu năm của người Việt - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu được nỗi lo lắng của chị em, bài viết dưới đây sẽ bật mí những bí quyết làm thịt kho hột vịt thơm ngon đúng vị ngày Tết.

Những lưu ý "vàng" để nấu được món thịt kho hột vịt thơm ngon

Chọn nguyên liệu

Để có được món thịt kho hột vịt hoàn hảo, bước đầu tiên bạn cần phải chọn được miếng thịt tươi ngon. Khi chọn thịt, bạn cần lựa những miếng màu sắc hồng hào, có cả nạc lẫn mỡ.

Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 2
Thịt heo ba rọi thường được nhiều chị em lựa chọn vì chúng có lượng mỡ và thịt cân đối - Ảnh minh họa: Internet

Chọn miếng thịt chỉ toàn nạc sẽ khiến món ăn khô và không đẹp mắt nhưng quá nhiều mỡ thì khi ăn bị ngấy cũng như không tốt cho sức khỏe.

Cách sơ chế

Thịt phải được rửa sạch, nếu được có thể ngâm khoảng 5 phút trong nước muối để tiêu diệt một số loại vi khuẩn. Sau đó, bạn cắt thịt thành những miếng nhỏ khoảng 6cm. Bởi nếu thái quá nhỏ, miếng thịt khi nấu dễ bị nát còn nếu quá lớn thịt sẽ khó thấm gia vị.

Thứ tự thêm gia vị

Thứ tự nêm nếm từng loại gia vị cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của món thịt kho mà thường bị chị em bỏ qua.

Bạn nên nhớ không được thêm muối vào trước bởi thịt sẽ cứng và phần nạc bên trong có màu trắng, không đẹp mắt. Tốt nhất chị em nên thêm đường vào đầu tiên, tiếp đến là muối. Thịt sẽ mềm hơn và khi chín phần nạc bên trong có màu hồng, bên ngoài màu vàng nâu rất đẹp.

Cách làm thịt kho hột vịt ăn hoài không ngán cho ngày Tết

Nguyên liệu:

- Thịt heo đã được sơ chế: 500g

- Trứng vịt luộc: 2 quả

- Nước dừa tươi: 2 trái

- Hành, tỏi băm nhuyễn

- Gia vị: muối, tiêu, đường, nước mắm, hạt nêm

Thực hiện:

- Ướp thịt heo với muối, hành tỏi băm, tiêu, bột nêm, nước mắm và đường trộn đều. 

Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 3
Để yên trong 30 phút cho thịt thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi lên bếp, cho vào 1 muỗng canh đường. Nấu với lửa nhỏ và dùng đũa khuấy cho đến khi thấy đường chuyển qua màu cánh gián thì cho hành tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo cho thịt đã ướp gia vị vào xào sơ.

- Khi thịt hơi săn, bạn cho nước dừa vào ngập mặt thịt và để lửa vừa 10 phút. Cuối cùng cho trứng vịt vào và để lửa liu riu khoảng 3 đến 4 tiếng cho thịt mềm và lên màu.

Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 4
Trước khi tắt bếp bạn hãy nếm nếm lại thịt cho vừa khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet
Tuyệt chiêu làm thịt kho hột vịt ngon hết sảy ăn hoài không ngán cho bữa cơm ngày Tết - Ảnh 5
Hãy trang trí thêm một ít hành lá và ớt đỏ đã tỉa hoa để thêm phần bắt mắt cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Với những bí quyết làm thịt kho hột vịt ngon cho ngày Tết, gia đình bạn sẽ có được một bữa cơm tân niên ngon miệng và đầm ấm!

Thịt kho dừa đơn giản nhưng đậm đà, trôi cơm

Thịt kho dừa đơn giản nhưng đậm đà, trôi cơm

Thịt kho dừa đơn giản nhưng đậm đà, trôi cơm

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn ngày Tết cách làm thịt kho hột vịt ngày Tết bí quyết nấu thịt kho hột vịt ngon món ngon ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 49 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 49 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang