Cách làm dưa giá ngon giòn cực kỳ đơn giản, giải ngán hiệu quả cho 3 ngày Tết

Chỉ với vài bước đơn giản, chị em nội trợ sẽ có ngay món dưa giá vừa ngon vừa giòn ăn kèm cùng bánh chưng, chả lụa, thịt kho... đồng thời giúp giải ngán hiệu quả trong những ngày Tết.

Dưa giá là một trong những món ăn kèm được nhiều người yêu thích ở các bữa cơm gia đình. Vị chua chua, giòn giòn của dưa giá sẽ giúp kích thích vị giác cũng như giúp cả gia đình bạn đỡ ngán khi phải ăn nhiều bánh tét, bánh chưng hay thịt mỡ vào những ngày Tết. Dưa giá là món ăn kèm không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt - Ảnh minh họa: Internet Nếu vẫn chưa biết cách làm dưa giá ngon giòn, hãy làm theo hướng dẫn trong bài này để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến.

Mẹo chọn giá ngon không có chất kích thích Giá là loại thực phẩm được nhiều người yêu thích vì dễ ăn, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và giá thành rẻ. Tuy nhiên, thông tin giá bị phun hóa chất khiến không ít chị em lo ngại. Giá ngâm thuốc (trái) và giá tự nhiên (phải) - Ảnh minh họa: Internet Để đảm bảo cho sức khỏe cho cả gia đình, chị em nội trợ cần phải nằm lòng những mẹo chọn giá sau đây:

Kích thước: Loại giá đỗ sạch được ngâm ủ trong nước sạch và không tẩm hóa chất thường chỉ ngắn bằng một nửa loại giá ngâm hóa chất. Hình dạng: Giá đỗ ngâm chất kích thích tăng trưởng trông mập mạp, vô cùng hấp dẫn nhưng giòn, dễ bị đứt đoạn. Hạt mầm thường nhỏ, thậm chí không có hạt mầm bám trên thân giá. Rễ: Giá trồng theo cách thông thường sẽ có rễ dài như sợi chỉ trong khi loại giá tẩm ướp hóa chất kích thích tăng trưởng lại không có rễ hoặc nếu có thì rất ngắn. Màu sắc: Giá ngâm thuốc độc hại sẽ có màu trắng muốt nhìn rất bắt mắt còn loại giá thông thường có màu trắng nhạt hoặc màu sữa. Cách làm dưa giá ngon giòn cực kỳ đơn giản cho bữa cơm ngày Tết Nguyên liệu: - Giá sạch: 500g - Cà rốt: 1 củ - Hẹ: 100g - Hành tím: 2-3 củ - Muối, đường, giấm Thực hiện: Bước 1: Giá nhặt bỏ rễ, rửa sạch sau đó vớt ra rổ để cho ráo. Bước 2: Cà rốt bạn rửa sạch, gọt vỏ rồi thái sợi. Củ hành rửa sạch và thái mỏng. Bước 3: Lá hẹ bỏ gốc, nhặt bỏ những lá già úa, rửa sạch, thái khúc khoảng 5cm. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Bước 4: Pha 3 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê giấm và 4 muỗng canh nước lọc, khuấy đều cho đến khi đường tan hết. Bước 5: Cho giá, hẹ, hành tím và cà rốt vào một cái hũ sạch rồi đổ phần nước giấm đã chuẩn bị ngập mặt giá là được. Bước 6: Đậy nắp kín và để trong vòng 1 ngày là có thể lấy ra dùng ngay. Chỉ với 6 bước đơn giản, bạn đã có ngay một hũ dưa giá vừa ngon vừa giòn cho những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng với những mẹo chọn và cách làm dưa giá đơn giản ở trên, chị em nội trợ sẽ có những bữa cơm gia đình ngày Tết thơm ngon và đầm ấm.

Tự làm dưa giá giòn ngon an toàn sạch sẽ Món dưa giá chua chua ngọt ngọt, giòn giòn lại thơm thơm sẽ khiến cho bữa cơm nhà bạn hấp dẫn hơn rất nhiều.

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