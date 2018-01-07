Tuyệt chiêu cho món ăn tròn vị ngày Tết: Cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn

Nấu gì hôm nay 07/01/2018 14:51

Đây là cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn vô cùng đơn giản mà chị em nào cũng nên biết để kịp chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến.

Củ kiệu ngâm chua ngọt ăn kèm với tôm kho hay chả lụa là món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết của mỗi gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải chị em nội trợ nào cũng biết cách làm củ kiệu được trắng giòn và giữ được lâu ngày.

Chính vì thế, nhiều người đã chọn cách mua những hũ kiệu đẹp mắt ở bên ngoài về dùng mà không biết rằng những sản phẩm đó có thể chứa các hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để giúp chị em có được món kiệu ngon mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình trong những ngày Tết, chúng tôi xin chia sẻ bí quyết làm củ kiệu trắng giòn đơn giản nhưng ngon hết sẩy.

Cách chọn củ kiệu ngon

Bạn nên chọn những củ kiệu nhỏ vừa phải, không nên lấy củ quá to vì khi ăn sẽ rất cay, có mùi hăng nồng và không ngon. Đồng thời những củ kiệu nhỏ giúp gia vị thấm đều và nhanh hơn.

Tuyệt chiêu cho món ăn tròn vị ngày Tết: Cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn - Ảnh 1
Để có được kiệu ngâm vừa trắng vừa giòn cần phải thật chú ý ngay từ bước lựa chọn củ kiệu - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn củ kiệu không bị trầy xước hay dập nát, có màu trắng đều, còn tươi và xanh. Ngoài ra nên chọn những củ có thắt eo rõ ràng để khi kiệu trông đẹp mắt và hấp dẫn hơn.

Mẹo làm sạch củ kiệu với muối

- Bạn hòa 1 muỗng muối vào thau nước sạch, dùng tay khuấy đều cho muối tan rồi bỏ củ kiệu vào ngâm khoảng 8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể ngâm qua đêm.

- Sau khi đã ngâm đủ thời gian, bạn đem củ kiệu ra rửa lại bằng nước sạch. Tiếp theo cho kiệu ra rổ và phơi khoảng 2 lần nắng cho ráo nước. Khi kiệu đã héo, bạn dùng dao cắt bỏ rễ và lột bỏ lớp vỏ già bên ngoài cho sạch.

Tuyệt chiêu cho món ăn tròn vị ngày Tết: Cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn - Ảnh 2
Củ kiệu sau khi làm sạch - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm kiệu trắng giòn với đường

Nguyên liệu:

- Củ kiệu đã làm sạch: 1kg

- Đường: 500g

- Hũ thủy tinh đựng kiệu

Thực hiện:

- Bạn rải một lớp đường mỏng vào đáy hũ thủy tinh rồi xếp một lớp kiệu lên trên. Cứ làm lần lượt như vậy theo trình tự: 1 lớp đường, 1 lớp kiệu cho đến khi hết kiệu và phủ trên cùng là lớp đường.

- Sau đó đậy nắp kín, để ở nơi thoáng mát trong 2 ngày để kiệu ra nước và lên men.

- Khi thấy kiệu đã ra nước, bạn cho tất cả vào hũ thủy tinh, đậy nắp kín và để ngâm khoảng 2 tuần là có ngay món kiệu chua ngọt thơm ngon dùng cho ngày Tết.

Lưu ý: Không được ngâm kiệu trong hũ nhựa vì dễ làm củ kiệu bị hôi, ăn không ngon.

Làm kiệu thơm ngon với nước giấm đường

Nguyên liệu:

- Củ kiệu đã làm sạch: 1kg

- Giấm ăn: 600ml

- Đường: 250g

- Hũ thủy tinh đựng kiệu

Thực hiện

- Bạn cho giấm ăn, đường vào chảo khuấy đều và đun sôi cho đến khi tan hoàn toàn. Để nước giấm đường nguội hẳn.

Tuyệt chiêu cho món ăn tròn vị ngày Tết: Cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn - Ảnh 3
Cách làm kiệu thơm ngon cho ngày tết với nước giấm đường - Ảnh minh họa: Internet

- Xếp kiệu vào hũ thủy tinh có nắp đậy rồi đổ nước giấm đường đã nguội vào sao cho ngập kín củ kiệu. Đậy kín nắp và để hũ kiệu ở nơi thoáng mát khoảng 1 tuần là có thể lấy ra dùng được.

Tuyệt chiêu cho món ăn tròn vị ngày Tết: Cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn - Ảnh 4
Món kiệu ngâm vừa trắng vừa giòn không khác gì mua bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Phải để nước giấm đường thật nguội mới cho vào hũ kiệu để tránh tình trạng kiệu bị thâm đen và hư trong quá trình ngâm.

Với bí quyết lựa chọn và cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn ở trên, hy vọng chị em sẽ thực hiện thành công và nhận được những cơn mưa lời khen từ gia đình, bạn bè trong những ngày đầu năm.

Làm củ kiệu muối ăn ngon nhất cho cả nhà đều mê

Làm củ kiệu muối ăn ngon nhất cho cả nhà đều mê

Làm củ kiệu muối ăn ngon nhất cho cả nhà đều mê - hãy học cách này hôm nay để chế biến cho tết này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm củ kiệu trắng giòn ngày Tết cách làm kiệu chua ngọt mẹo làm kiệu ngon cách làm kiệu ngâm chua ngọt cách làm củ kiệu trắng giòn tết Mậu Tuất 2018

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 49 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 49 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang