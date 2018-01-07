Tuyệt chiêu cho món ăn tròn vị ngày Tết: Cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn

Chính vì thế, nhiều người đã chọn cách mua những hũ kiệu đẹp mắt ở bên ngoài về dùng mà không biết rằng những sản phẩm đó có thể chứa các hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe .

Củ kiệu ngâm chua ngọt ăn kèm với tôm kho hay chả lụa là món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết của mỗi gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải chị em nội trợ nào cũng biết cách làm củ kiệu được trắng giòn và giữ được lâu ngày.

Bạn nên chọn những củ kiệu nhỏ vừa phải, không nên lấy củ quá to vì khi ăn sẽ rất cay, có mùi hăng nồng và không ngon. Đồng thời những củ kiệu nhỏ giúp gia vị thấm đều và nhanh hơn.

Để giúp chị em có được món kiệu ngon mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình trong những ngày Tết, chúng tôi xin chia sẻ bí quyết làm củ kiệu trắng giòn đơn giản nhưng ngon hết sẩy.

Để có được kiệu ngâm vừa trắng vừa giòn cần phải thật chú ý ngay từ bước lựa chọn củ kiệu - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn củ kiệu không bị trầy xước hay dập nát, có màu trắng đều, còn tươi và xanh. Ngoài ra nên chọn những củ có thắt eo rõ ràng để khi kiệu trông đẹp mắt và hấp dẫn hơn.

Mẹo làm sạch củ kiệu với muối

- Bạn hòa 1 muỗng muối vào thau nước sạch, dùng tay khuấy đều cho muối tan rồi bỏ củ kiệu vào ngâm khoảng 8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể ngâm qua đêm.

- Sau khi đã ngâm đủ thời gian, bạn đem củ kiệu ra rửa lại bằng nước sạch. Tiếp theo cho kiệu ra rổ và phơi khoảng 2 lần nắng cho ráo nước. Khi kiệu đã héo, bạn dùng dao cắt bỏ rễ và lột bỏ lớp vỏ già bên ngoài cho sạch.

Củ kiệu sau khi làm sạch - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm kiệu trắng giòn với đường

Nguyên liệu:

- Củ kiệu đã làm sạch: 1kg

- Đường: 500g

- Hũ thủy tinh đựng kiệu

Thực hiện:

- Bạn rải một lớp đường mỏng vào đáy hũ thủy tinh rồi xếp một lớp kiệu lên trên. Cứ làm lần lượt như vậy theo trình tự: 1 lớp đường, 1 lớp kiệu cho đến khi hết kiệu và phủ trên cùng là lớp đường.

- Sau đó đậy nắp kín, để ở nơi thoáng mát trong 2 ngày để kiệu ra nước và lên men.

- Khi thấy kiệu đã ra nước, bạn cho tất cả vào hũ thủy tinh, đậy nắp kín và để ngâm khoảng 2 tuần là có ngay món kiệu chua ngọt thơm ngon dùng cho ngày Tết.

Lưu ý: Không được ngâm kiệu trong hũ nhựa vì dễ làm củ kiệu bị hôi, ăn không ngon.

Làm kiệu thơm ngon với nước giấm đường

Nguyên liệu:

- Củ kiệu đã làm sạch: 1kg

- Giấm ăn: 600ml

- Đường: 250g

- Hũ thủy tinh đựng kiệu

Thực hiện

- Bạn cho giấm ăn, đường vào chảo khuấy đều và đun sôi cho đến khi tan hoàn toàn. Để nước giấm đường nguội hẳn.

Cách làm kiệu thơm ngon cho ngày tết với nước giấm đường - Ảnh minh họa: Internet

- Xếp kiệu vào hũ thủy tinh có nắp đậy rồi đổ nước giấm đường đã nguội vào sao cho ngập kín củ kiệu. Đậy kín nắp và để hũ kiệu ở nơi thoáng mát khoảng 1 tuần là có thể lấy ra dùng được.

Món kiệu ngâm vừa trắng vừa giòn không khác gì mua bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Phải để nước giấm đường thật nguội mới cho vào hũ kiệu để tránh tình trạng kiệu bị thâm đen và hư trong quá trình ngâm.

Với bí quyết lựa chọn và cách làm củ kiệu vừa trắng vừa giòn ở trên, hy vọng chị em sẽ thực hiện thành công và nhận được những cơn mưa lời khen từ gia đình, bạn bè trong những ngày đầu năm.