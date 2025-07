Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất đã hoàn tất điều tra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hành vi giết người, phi tang xác và các tội danh về môi giới, mua bán dâm người dưới 18 tuổi. Đây là vụ án do Công an tỉnh Hải Dương (cũ) điều tra từ năm 2024.