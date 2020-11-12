Cách làm cơm lam ống tre cực đơn giản chiêu đãi cả nhà

Nếu bạn đang muốn thưởng thức món ăn này cùng cả gia đình nhưng chẳng muốn đi xa thì tại sao không lên kế hoạch cuối tuần cùng cả nhà chuẩn bị nguyên liệu, thực hiện với cách làm cơm lam ống tre đơn giản nhất định sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.

Nghe đến cơm lam thôi, chắc hẳn bạn đã cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của món ăn này bởi lớp vỏ tre nướng bên ngoài kết hợp cùng mùi nếp thơm dẻo bên trong rồi đúng không.

Nhờ vào cách làm cơm lam nướng kỳ công trong từng giai đoạn, mà sau khi chín cơm không chỉ có độ dẻo quánh mà còn hoà lẫn cả vị ngọt, bùi bùi tan ra trong miệng.

Cách làm cơm lam ống tre của đồng bào dân tộc vùng cao là chọn những ống tre nứa tự nhiên, tươi mới đem về rửa sạch rồi cho gạo vào nấu chín để tạo thành cơm với mùi vị đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Đây hoàn toàn là vị ngọt của tự nhiên từ các nguyên liệu kết hợp lại, đem đến cảm giác như hoà vào khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc đầy sảng khoái.

Cơm lam ống tre là món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc

Cơm lam gắn liền với đời sống văn hoá truyền thống của người dân vùng cao, không chỉ có mặt trong món ăn hằng ngày mà dần trở thành một món ăn dành để tiếp đón khách quý, để giới thiệu một nét văn hoá đặc trưng của dân tộc.

Bên cạnh đó, nhờ vào các nguyên liệu tự nhiên, cơm lam không chỉ đem đến cảm giác ngon miệng mà còn có tác dụng tốt cho sức khoẻ, kích thích sức đề kháng của cơ thể.

Cách làm cơm lam như thế nào?

Cách làm cơm lam Tây Bắc ngày nay không chỉ đơn thuần kết hợp giữa cơm lam và muối đậu mà còn được biến tấu với cách làm cơm lam thịt nướng hay cách làm cơm lam gà nướng để phù hợp với khẩu vị và đa dạng hơn cho sở thích của nhiều gia đình.

Nguyên liệu làm cơm lam cho khoảng 4 – 5 người ăn

- Gạo nếp nương: 1 kg

- Ống tre, nứa: 7 – 8 ống.

- Lá chuối: 400 – 500gr.

- Nước dừa tươi: 500ml.

- Gừng tươi: 1 củ nhỏ.

- Muối: 2 muỗng canh.

- Mè trắng: 100gr.

- Đậu phộng: 200gr.

Cách làm cơm lam ống tre cần chuẩn bị nguyên liệu gì?

Trong cách làm cơm lam ống tre ngon đúng chuẩn thì bí quyết chính là bạn cần chọn được loại gạo nếp ngon để giữ được độ dẻo ngọt và thơm đặc trưng của món ăn.

Để chọn mua được gạo nếp ngon, bạn nên lưu ý những vấn đề như:

Gạo nấu cơm lam ngon nhất là gạo nương mới vừa thu hoạch, có độ chắc mẩy, hạt to màu trắng đục, vẫn còn lớp cám ở ngoài và có mùi thơm tự nhiên.

Một cách thử gạo khác là có thể dùng miệng để nếm thử vị của hạt gạo, nếu bạn có cảm giác vì ngọt nhẹ không lẫn mùi lạ thì đây là gạo ngon để nấu cơm lam.

Không nên chọn những hạt gạo lẫn nhiều tạp chất, có những hạt ngả vàng, bị gãy hay bị đổ lông, bạc bụng.

Cách chọn ống tre nấu cơm lam đúng chuẩn:

Để nấu cơm lam, bạn có thể sử dụng ống tre, ống nứa hoặc ống giang đều đạt chất lượng tốt. Phụ thuộc vào kích cỡ ống mà bạn có thể chuẩn bị số lượng cho phù hợp, nên chuẩn bị dư 1 -2 ống để phòng hờ.

Ống tre nấu cơm ngon chỉ nên sử dụng tre từ khoảng tháng 10 đến tháng 1 vẫn còn độ tươi, xanh chưa bị héo úa hay sâu mọt phá hỏng. Không nên chọn loại quá non hay quá già.

Đối với lá chuối, nếu bạn không chuẩn bị được có thể thay thế bằng lá dong vẫn được.

Sơ chế nguyên liệu

Gạo nếp sau khi mua về, đãi sạch để loại bỏ hạt hư, rồi đem rửa dưới vòi nước giúp loại bỏ tạp chất. Sau đó, bạn tiếp tục ngâm gạo trong nước sạch trong thời gian từ 4- 6 tiếng để hạt gạo có thể nở mềm, khi nấu sẽ nhanh và chín đều hơn.

Đợi sau khi gạo đã nở mềm, bạn vớt ra và tiếp tục rửa lại một lần nữa với nước rồi để cho ráo.

Lá chuối đem rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn, rồi dùng khăn sạch lau nhẹ nhàng trên bề mặt lá để hút bớt nước. Sau đó bạn dùng kéo để cắt lá chuối thành từng miếng nhỏ.

Gừng cạo sạch vỏ, đem rửa sạch rồi giã nhuyễn. Tiếp đến, bạn đem trộn gừng vào chung với gạo đã ngâm.

Tre hoặc nứa bạn đem chặt thành từng khúc dài khoảng 30cm, tiếp tục cắt phạt hai đầu tre rồi đem rửa sạch, dựng vào chỗ khô để ráo nước.

Cách cho gạo vào ống tre

Bạn cuộn những miếng lá chuối lại rồi nhét vào ống tre sao cho lá chuối bịt kín hoàn toàn một đầu của ống tre.

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện món cơm lam ống tre

Từ từ cho phần gạo trộn chung với gừng giã nhuyễn vào bên trong ống tre. Lưu ý, chỉ nên cho gạo đầy khoảng ½ ống để khi gạo chín bung nở ra là vừa.

Tiếp tục cho phần nước dừa đã chuẩn bị từ trước vào, chỉ nên đổ ngập mặt gạo là đủ. Rồi dùng lá chuối cuộn chặt lại và bịt kín phần đầu của ống tre còn lại.

Nướng cơm lam

Bạn đốt cháy than củi hay phần rơm đã chuẩn bị trước, rồi đặt ống tre lên vỉ nướng chín. Trong quá trình nướng, để cơm có thể chín đều không bị cháy khét, bạn cần trở đều các mặt của ống tre liên tục.

Bạn cứ nướng như vậy, cho đến khi quan sát có hơi nước bốc lên ở miệng ống tre kèm theo mùi thơm thì lúc này cơm lam đã chín.

Nướng cơm lam cần thường xuyên trở đều các mặt giúp cơm chín đều

Khi cơm chín, bạn lấy ống tre ra khỏi bếp, đợi một lát cho nguội bớt rồi dùng dao nhẹ nhàng chẻ theo chiều dọc để tách bỏ lớp vỏ bên ngoài của ống tre và giữ lại lớp mỏng bên trong. Đợi lúc ăn mới bỏ phần vỏ đó đi giúp giữ được độ nóng dẻo, không làm cơm bị khô.

Cơm lam sau khi đã hoàn thành, bạn có thể ăn kèm cùng muối vừng, gà nướng hay thịt nướng đều rất hấp dẫn.

Hướng dẫn cách làm muối vừng ăn kèm cơm lam

- Đậu phộng mua về, nhặt bỏ hạt hư.

- Bắc chảo lên bếp, để lửa vừa, đợi chảo nóng thì đổ đậu phộng vào chảo rang đều tay khoảng từ 5 – 10 phút với lửa nhỏ cho đến khi hạt đầu ngả sang màu vàng có mùi thơm là được.

- Sau khi rang xong, tắt bếp, đợi một lát cho đậu nguội rồi bóc bỏ phần vỏ đậu phộng.

- Bắc chảo sạch lên bếp, đợi chảo nóng, bỏ phần mè vào rang cùng lửa nhỏ. Cần đảo đều tay trong thời gian khoảng 2 – 3 phút khi nghe có tiếng nổ lách tách thì ngừng lại.

Cơm lam ăn kèm đậu phộng cực hấp dẫn

- Cho mè, muối, đậu vào cối giã nhuyễn hoặc bỏ vào cối xay nhuyễn sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Muối vừng ăn cùng cơm lam khi còn nóng là một sự kết hợp tuyệt vời, không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng ngon miệng.

Hướng dẫn cách làm gà nướng ăn kèm cơm lam

Nguyên liệu

- Một con gà làm sạch (chọn gà mái tơ thì thịt nướng sẽ ngon hơn)

- Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, muối, ớt.

- Một nắm lá bưởi

- Sả

- Lá é

Cách làm

Cách làm cơm lam gà nướng, đầu tiên bạn cần trộn hỗn hợp để ướp gà bao gồm một muỗng canh muối hạt, một ít ớt xanh (gia giảm tuỳ khẩu vị), một nắm lá é và một ít hạt nên trộn đều rồi đem giã nhuyễn.

Nếu không mua được lá é, bạn có thể thay thế bằng ngò gai hoặc rau răm, nhưng mùi vị sẽ không ngon như lá é.

Bạn đem hỗn hợp đã giã nhuyễn chà sát đều lên mặt thịt gà cho thấm đều gia vị rồi ướp trong thời gian khoảng 30 phút.

Cơm lam ăn kèm thịt gà đậm đà, ngon khó cưỡng

Tiếp đến, dùng một ít lá bưởi để bọc gà lại giúp tăng thêm mùi thơm. Đem gà nướng trên lửa than hồng trong thời gian khoảng 20 phút. Lưu ý trở đều mặt thịt gà để gà chín vàng đều.

Đối với muối ớt sả chấm kèm, bạn cần băm nhuyễn sả và ớt rồi đem xào chung với ít dầu đến khi có mùi thơm thì tắt bếp, trút ra chén. Cho thêm một chút muối và hạt nêm tuỳ khẩu vị rồi trộn đều là hoàn thành.

Cách làm cơm lam ống tre quả thật không quá phức tạp đúng không nào! Hy vọng với những chia sẻ chi tiết về từng bước thực hiện món cơm lam của Phunuvagiadinh đã giúp bạn có thêm gợi ý để cùng cả nhà thực hiện món ăn thơm ngon này vào cuối tuần và thưởng thức. Chúc bạn thực hiện thành công!