Cách làm mứt tắc nguyên trái chuẩn vị ngày tết

Cách làm mứt tắc nguyên trái có khó không? Cần chuẩn bị nguyên liệu gì? Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Cách làm mứt tắc nguyên trái vị truyền thống, là một trong những cách làm đơn giản nhất, người mới làm lần đầu cũng dễ dàng thực hiện và thành công.

Đây là những thắc mắc chung của rất nhiều người, nhất là dịp cận tết với mong muốn tự tay làm những món mứt tươi ngon nhất để chiêu đãi mọi người, lại vừa đảm bảo an toàn cho sức khoẻ. Đừng lo, cách làm mứt tắc rất đơn giản, không khó như bạn nghĩ đâu.

Hướng dẫn chi tiết cách làm mứt tắc nguyên trái

Nguyên liệu

- Tắc (quất) ngon: 1 kg

- Đường cát trắng: 500gr

- Mật ong nguyên chất: 100gr

- Phèn chua: 1 thìa nhỏ

- Vôi tôi: 20gr

Cách thực hiện

Đối với cách sơ chế nguyên liệu bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tắc mua về bạn rửa sạch với nước, nên chú ý nhẹ tay để hạn chế quả bị dập sẽ tăng vị đắng. Sau khi rửa xong, bạn tiếp tục ngâm trong nước muối pha loãng trong thời gian khoảng 20 phút rồi rửa lại một lần nữa, đổ ra rổ cho ráo bớt nước.

Bước 2: Bạn dùng dao sắc để khứa quả tắc thành 4 đến 5 cánh dọc theo quả tắc, tuỳ theo độ to nhỏ của quả mà bạn điều chỉnh cho phù hợp để không bị nát. Lưu ý không nên khứa quá sâu.

Bước 3: Tiếp đến, bạn dùng tay bóp nhẹ nhàng ở phần đầu quả tắc để nước ép và hạt của quả tắc rơi ra ngoài. Ở bước này cũng cần thực hiện nhẹ nhàng để hạn chế làm dập phần vỏ.

Bước 4: Bạn dùng 20gr vôi tôi đã chuẩn bị sẵn hoà tan trong 100ml nước, để yên cho nước vôi lắng xuống rồi loại bỏ cặn.

Cho tắc ngâm chung với nước vôi trong 4 tiếng, nhớ để quả tắc ngập nước, nếu không tắc sẽ bị thâm vỏ không đẹp. Đủ thời, gian, bạn vớt tắc ra ngoài rửa sạch với nước để giảm bớt mùi hôi của vôi.

Bước 5: Chuẩn bị một cái nồi to, cho thêm nước và phèn chua đã chuẩn bị trước bắc lên bếp đun sôi.

Đợi nước trong nồi sôi, bạn cho tắc vào trần sơ với nước rồi vớt nhanh ra ngoài rửa qua nước lạnh vài lần cho sạch. Nhờ vào cách làm này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn mùi vôi vẫn còn sót lại.

Bước 6: Bạn cho tắc ướp cùng mật ong và đường theo tỷ lệ đã chuẩn bị sẵn, trong thời gian khoảng từ 30 – 60 phút để phần đường tan ra và ngấm đều vào tắc là có thể chuyển sang bước sên mứt.

Cách sên mứt tắc như thế nào?

Bước 7: Bạn dùng chảo chống dính hoặc nồi có đáy dày sẽ dễ hơn trong công đoạn sên mứt. Đổ hỗn hợp tắc vào chảo, để lửa nhỏ.

Hướng dẫn cách làm mứt tắc không bị nát là ở bước này bạn không nên dùng đũa để đảo mà chỉ cần nghiêng chảo qua lại đến khi nước cạn dần và chuyển sang màu vàng óng, đường kéo sợi nhẹ là hoàn thành.

Bước 8: Sau khi sên tắc xong, bạn gắp từng miếng tắc cho lên giá rồi đem bỏ vào lò nướng hoặc hong khô dưới trời nắng đến khi nguội hẳn thì bỏ vào hũ thuỷ tinh bảo quản.

Cách làm mứt tắc nguyên trái không dùng vôi

Cách làm mứt tắc ngon đối với cách làm trên phải dùng đến vôi, tuy nhiên nếu như bạn cảm thấy công đoạn ngâm vôi phức tạp thì vẫn có cách làm mứt tắc dẻo ngon không kém mà chẳng cần dùng vôi như sau:

Nguyên liệu

- Tắc (quất):400gr

- Đường cát trắng: 100gr

- Đường phèn: 100gr

- Muối

Cách sơ chế

Tắc bạn chọn những quả già, không quá mềm, có màu vàng đều rồi đem về rửa sạch, loại bỏ phần cuống và lá.

Lưu ý, bạn nên rửa kỹ phần vỏ để loại bỏ những vết do côn trùng bám vào, nhưng nhớ nhẹ tay để tránh quả bị dập nát tiết ra vị đắng. Sau khi rửa xong bạn vớt ra rổ để ráo nước.

Khứa tắc thành 5 - 6 cánh không quá sâu

Tương tự như cách làm ở hướng dẫn 1, bạn dùng dao để khứa quả tắc thành 4 – 5 cánh đều nhau, tùy vào kích thước quả tắc để khứa cho phù hợp.

Tránh khứa quá nhiều sẽ khiến quả bị nát. Đặc biệt không khứa quá sâu làm đứt quả thì lúc sên sẽ bị bể.

Bạn chuẩn bị một cái chén nhỏ đựng nước cốt tắc. Dùng tay nhẹ nhàng ấn vào hai đầu của quả tắc để nước và hạt chảy ra ngoài.

Nếu như vẫn còn sót hạt, bạn có thể dùng tăm để kều ra. Vì khi hạt bị sót sẽ khiến cho thành phẩm bị đắng.

Cách ngâm tắc

Bạn chuẩn bị một cái hũ thuỷ tinh sạch, rồi xếp tắc vào hủ theo tỷ lệ 1 lớp tắc là 1 lớp đường cho đến khi hết tắc, lớp cuối cùng là đường phủ kín mặt.

Cách làm mứt tắc không dùng vôi

Đậy kín nắp và để nơi thoáng mát trong thời gian khoảng từ 3 – 4 ngày để cho đường ngấm hoàn toàn vào phần vào phần tắc.

Cách sên tắc

Hoà tan đường phèn vào nước. Để đường nhanh tan hơn, bạn có thể hoà tan đường trong nước ấm rồi để sang một bên.

Sau thời gian 3 – 4 ngày ngâm tắc, bạn đổ hỗn hợp này vào một cái chảo chống dính hoặc nồi đáy dày. Tiếp tục cho phần đường phèn vào chung với phần tắc để sên, đảo đều để đường thấm đều.

Nếu bạn muốn thêm hương vị chua chua của tắc thì có thể cho thêm một ít nước cốt tắc vào ở công đoạn này. Tương tự với đường, nếu thích tăng thêm vị ngọt, bạn có thể cho nhiều đường hơn một chút.

Cách làm mứt tắc cực kỳ đơn giản

Bạn bắc chảo lên bếp, để lửa nhỏ, trong lúc sên đảo đều tay với động tác nhẹ nhàng để phần đáy không bị cháy.

Cho đến khi nước trong chảo cạn dần, mứt chuyển sang màu vàng óng thì lúc này mứt đã hoàn thành có thể tắt bếp.

Đợi khi mứt tắc nguội, bạn cho vào lọ thuỷ tinh để bảo quản. Đối với cách làm mứt tắc này, thành phẩm sẽ có vị chua chua của tắc, một chút thơm nồng hoà quyện vào vị ngọt thanh của đường chắc chắn sẽ đem lại cảm giác tuyệt vời để thưởng thức cùng những người thân yêu.

Cách làm mứt tắc mật ong

Mứt tắc mật ong cũng là một trong những món ăn không chỉ "gây nghiện" mà còn tốt cho sức khỏe, bổ sung sức đề kháng cho cơ thể và cải thiện triệu chứng ho, đau họng khá hiệu quả.

Nguyên liệu

- Tắc (quất): 1 kg

- Mật ong

- Muối

- Đường cát trắng: 400gr

Cách thực hiện

Tắc mua về, bỏ cuống, rửa thật sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 – 15 phút.

Bạn cắt quả tắc ra làm đôi, vắt nước và hạt ra một chén riêng. Phần vỏ tắc bạn cắt thành sợi mỏng.

Bạn cho vỏ tắc và nước tắc vào một cái nồi nhỏ rồi cho thêm đường và muối vào, trộn đều rồi đậy kín nắp trong khoảng 3 – 4 tiếng.

Mứt tắc mật ong đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Sau khi ướp xong, bạn bắc nồi lên bếp, vặn lửa nhỏ trong vòng khoảng 35 – 40 phút, đến khi đường cạn dần và màu vỏ tắc trong hơn thì bạn hạ lửa nhỏ và cho vào 3 thìa mật ong, trộn đều để thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp.

Sau khi mứt nguội, bạn cho vào lọ thuỷ tinh đậy kín nắp để dùng dần.

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Những lưu ý để có món mứt tắc ngon

Cách làm mứt tắc ngon thì bí quyết đầu tiên đó chính là bạn cần chọn được nguyên liệu là những quả tắc đúng chuẩn.

Mặc dù nói như vậy, nhưng các chọn rất đơn giản, bạn nên chọn những quả tắc to đều, không quá già bị mềm hoặc quả non. Những quả có màu vàng đậm thì sau khi cho thành phẩm sẽ có màu sắc đẹp hơn.

Để có nước vô trong làm mứt tiết kiệm thời gian nhất, bạn hoà tan vôi trong nước sạch, để yên cho lắng cặn.

Thông thường, cần phải mất 10 tiếng trở lên nước vôi mới trong đủ độ. Bạn nên ngâm nước vôi qua đêm trước ngày làm mứt.

Khi quan sát bạn sẽ thấy một lớp váng nổi trên mặt nước, bạn nên nhẹ nhàng dùng vải xô hoặc khăn để loại bỏ phần váng này để nước được trong hơn.

Cách làm mứt tắc nguyên trái loại bỏ được vị đắng, để thành phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn ngon mê ly thật đơn giản đúng không nào. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này.