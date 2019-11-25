Cách làm trà atiso đỏ cho ngày mới căng tràn sức sống!

Trà atiso đỏ mang lại cho sức khỏe nhiều lợi ích bất ngờ nhờ lượng dưỡng chất dồi giàu bao gồm protein, vitamin C, chất chống oxy hóa. Trà atiso đỏ giúp giải nhiệt cơ thể, kích thích tiêu hóa, trị bệnh đường huyết, ngoài ra còn giúp giảm cân và làm đẹp da.

Bạn đã biết cách làm trà atiso đỏ chưa? Nếu chưa thì vẫn không quá muộn để tìm hiểu về loại trà mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và dễ uống này. Thay vì mua thì tại sao chị em không tự thay ngâm để làm nước uống cho cả gia đình vừa chất lượng lại an toàn vệ sinh, tiết kiệm được chi phí.

Nhờ các dưỡng chất có trong loại thực phẩm này mà người bị các bệnh về đường huyết, nhất là những người bị huyết áp cao sẽ hạ huyết áp nếu uống đều đặn trà atiso mỗi ngày.

Các hoạt chất trong trà atiso đỏ có chức năng hỗ trợ đường tiêu hóa và cải thiện túi mật, thanh nhiệt, giải độc gan rất tốt.

Hỗ trợ điều trị bệnh cho trẻ em

Không những tốt cho người trưởng thành mà trà atiso còn hỗ trợ trong điều trị bệnh cho trẻ em như là viêm họng, ho, cảm cúm, rôm sảy, mụn nhọt và táo bón.

Giúp giảm cân

Trong các loại trà giảm cân thì trà atiso đỏ có khả năng giảm cân khá tốt. Khi uống trà, người dùng sẽ có cảm giác no lâu, hạn chế dung nạp các thực phẩm khác vào cơ thể khiến tăng cân nhanh.

Làm đẹp da

Trà atiso đỏ giúp thải độc tố ra ngoài cơ thể, thanh lọc và giải nhiệt, từ đó giúp làn da khỏe khoắn, mịn màng và hồng hào, chống khô da và cải thiện nét lão hóa cho phụ nữ.

Tuy nhiên, lợi và hại luôn song hành với nhau dù là bất kỳ loại thực phẩm bổ dưỡng hay thuốc nào. Do đó, khi đang dùng thuốc hạ huyết áp thì người bệnh không nên sử dụng trà atiso vì nó có thể hạ thấp huyết áp của bạn tới mức nguy hiểm.

Người đang trị bệnh đái tháo đường với một loại thuốc khác cũng không nên dùng loại trà này. Do các thành phần có trong trà atiso đỏ có khả năng ức chế các hoạt động của một số loại thuốc sử dụng các enzyme Cytochrome P450. Khi dùng bất kỳ sản phẩm gì trong quá trình trị bệnh thì bạn nên tìm đến bác sĩ để tư vấn và chỉ định loại cần dùng.

Cách nấu trà atiso đỏ tươi



Nấu trà atiso đỏ tươi để chăm sóc sức khỏe cả gia đình

Trà atiso đỏ có tác dụng thanh nhiệt, chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm, tốt cho hệ tiêu hóa, công thức về cách nấu trà atiso đỏ tươi không khó chút nào, chị em chúng mình cùng tìm hiểu nhé!

Nguyên liệu:

- Lọ thủy tinh -1 lọ

- Hoa atiso đỏ -1kg

- Đường – 800gr

Thực hiện:

- Chọn hoa atiso: chọn những bông hoa cánh to, dài và không bị dập nát rồi rửa sạch hoa.

- Cách ngâm hoa atiso: tách riêng phần nhụy hoa và cánh hoa. Lấy phần cánh phơi khô để ngâm, phần nhụy hoa phơi khô rồi hãm với nước uống sẽ có tính mát, thanh nhiệt.

- Xếp hoa và đường và lọ, để xen kẽ, cứ một lớp hoa một lớp đường cho đến hết rồi để trong 3 tới 5 ngày cho đường tan ra hết.

- Đảo cánh hoa trên chảo, cho riêng phần cánh hoa ra chảo, đảo với lửa nhỏ ăn sẽ rất giòn.

Đun nước sôi: cho phần nước vào 1 chiếc nồi sạch và đun đến sôi thì tắt bếp, để nguội rồi cho vào một chai sạch, khô và để trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách pha trà atiso đỏ



Cách pha trà atiso đỏ ngon

Khi học cách pha trà atiso đỏ, bạn sẽ cảm nhận được vị chát xít nơi đầu lưỡi và vị ngọt khó tả đọng lại nơi cổ họng. Trà atiso đỏ gần đây được phổ biến ở nhiều gia đình hơn trước đây. Hi vọng rằng 2 cách pha trà đơn giản sau đây sẽ làm chị em hài lòng.

Cách 1: Pha trà từ đài atiso tươi.

- Dùng 3 đến 5 đài hoa atiso tươi đem rửa sạch rồi cho vào nước ấm trước khi pha.

- Đun sôi nước rồi thả đài hoa đã rửa sạch vào rồi đun sôi thêm vài phút là được. Có thể cho thêm chút gừng, mật ong vừa dễ uống vừa gia tăng tác dụng giảm cân.

Bí quyết pha trà từ đài atiso tươi

Cách 2: Sử dụng túi trà atiso

- Với túi trà atiso bạn chỉ cần đun nóng rồi thả trà, đun sôi khoảng 5 phút là có thể thưởng thức. Bạn có thể cho thêm mật ong, chanh quất...để uống nếu muốn, chỉ pha một lượng vừa đủ, không nên pha đặc quá nước sẽ bị chua và khó uống hơn.

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Cách pha trà atiso đỏ khô

Đối với trà atiso đỏ khô, chúng tôi muốn gửi đến chị em phụ nữ cả cách làm trà atiso đỏ khô và các pha trà atiso đỏ khô để có được một ly trà hoàn hảo khi đưa vào miệng thưởng thức đẹp da và tốt cho sức khỏe. Cùng bắt tay vào thực hiện với chúng tôi nhé!

Cách làm trà atiso đỏ tươi không quá khó

Nguyên liệu:

- 3g hoa atiso đỏ khô

- Mật ong/đường phèn

- 200ml nước sôi và 200ml nước sôi để nguội

- Có thể chuẩn bị thêm đá viên

- Dụng cụ pha

Thực hiện:

- Lấy khoảng 3g hoa atiso đỏ khô cho vào dụng cụ pha, tráng bằng nước sôi tầm 30s, thao tác này giúp loại bỏ bụi bẩn bám vào đài hoa atiso khô đồng thời đây cũng là thao tác giúp đánh thức trà, sẽ giúp trà atiso sau khi pha có màu đỏ trong đẹp mắt và vị chua thanh ngon miệng.

- Sau khi tráng trà, cho 200ml nước sôi ở nhiệt độ tầm 90 độ C vào hãm trà trong 15 phút. Thời gian này đủ để các đài hoa atiso nhã màu và chất dinh dưỡng.

- Tiếp tục cho một lượng mật ong theo sở thích vào phần nước sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn.

- Đem trà atiso đã pha để trong 15p trộn lẫn cùng phần nước trộn mật ong.

- Đem đi ướp lạnh hoặc cho thêm đá là bạn đã hoàn thành cách làm trà atiso đỏ.

Cách làm trà atiso đỏ giảm cân Bạn đã biết cách làm trà atiso đỏ giảm cân chưa?

Dùng trà để giảm cân là phương pháp tiện lợi nhất trong các phương pháp giảm cân như tập gym, ăn kiêng…Nhưng không nên lạm dụng uống quá nhiều mà cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp cũng như luyện tập thể thao đúng cách.

Đối với cách làm trà atiso đỏ giảm cân thì cũng chế biến và nấu như hướng dẫn làm trà atiso đỏ tươi và khô ở trên. Tuy nhiên, khi không có thời gian để nấu trà thì lúc này trà atiso túi lọc là một gợi ý lý tưởng cho các chị em phụ nữ. Để việc uống trà với mục đích giảm cân phát huy hiệu quả tốt nhất thì người dùng cần thực hiện theo nguyên tắc dưới đây:

- Thực hiện việc uống trà hoa atiso đều đặn mỗi ngày.

- Pha trà và thưởng thức hết lượng trà trong ngày. Không nên để trà sang ngày khác sẽ giảm hiệu quả và dễ bị thiu.

- Nếu bạn bị khó ngủ thì không nên uống nhiều hơn 1 ly trà hoa atiso/ngày và cũng không nên uống sau 16h.

- Thời điểm uống trà tốt nhất là vào buổi sáng vừa giúp có tinh thần tỉnh táo, sảng khoái để làm việc vừa tiết kiệm calo và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Ngoài ra nếu bạn không bị tăng cân vẫn có thể sử dụng trà hoa atiso mỗi ngày để làm đẹp và cải thiện sức khỏe.

Cây atiso đỏ rất tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc...

Nếu bạn là người bận rộn thì trà atiso túi lọc là một lựa chọn phù hợp. Còn nếu bạn thư thả thời gian hơn thì hãy thử học cách làm trà atiso đỏ để giữ trọn vẹn các dưỡng chất cũng như có những khoảnh khắc thú vị về trải nghiệm thế giới trà, một điều mà chỉ có người yêu trà, yêu căn bếp và yêu gia đình của mình mới cảm nhận được hết sự tuyệt vời của nó khi bắt tay vào chăm chút từng công đoạn.