Cách làm trà trái cây trân châu, bí quyết giúp đẹp da giữ dáng của dân văn phòng

Hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào thực hiện trà trái cây trân châu , thức uống thơm ngon bổ dưỡng này với chúng tôi nhé!

- 65g bột sắn dây hoặc bột năng.

- 65g đường nâu.

- 470g nước sôi.

Cách làm trà trái cây trân châu:

Bước đầu tiên để làm thức uống detox này là rửa sạch trái cây sau đó ngâm trong nước muối pha loãng. Cho 2 gói trà túi lọc vào cốc rồi đổ thêm nước sôi để pha trà.

Pha trà bằng nước sôi - Ảnh: Internet

Tiếp theo, đổ bột sắn dây ra bát, trộn đều với 15g đường nâu, từ từ thêm nước sôi vào, đồng thời trộn đều để nhào thành khối bột mịn dẻo.

Chia bột thành khoảng 6 phần bằng nhau, sau đó lăn thành những thanh trụ dài. Dùng dao cắt thành những khúc nhỏ rồi nặn thành những viên tròn. Đun sôi nước, cho bột đã nặn (trân châu) vào luộc chín đến khi bột nổi lên thì vớt ra, ngâm trong nước lạnh khoảng 2 phút.

Ngâm hạt trân châu trong nước lạnh - Ảnh: Internet

Nồi luộc trân châu để lại 1 ít nước, cho thêm 65g đường nâu vào đun sau đó thêm trân châu vào cho đến khi chuyển màu. Cho trân châu vào chai để nguội.

Cắt nhỏ trái cây cho vào chai có sẵn trân châu, thêm trà đã pha vào ngâm trong khoảng nửa giờ là có thể uống được.

Thành phẩm:

Trà trái cây trân châu giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Mùa đông thời tiết lạnh sẽ khiến da bạn bị khô nẻ. Vậy nên việc chăm sóc da cần phải chú trọng hơn, không chỉ chăm sóc từ bên ngoài mà bên trong cơ thể cũng rất quan trọng. Trà trái cây trân châu chính là thức uống đẹp da, thanh lọc cơ thể cực hiệu quả cho bạn.

Hãy cùng thử làm trà trái cây trân châu để thưởng thức trong những ngày mùa đông này. Chúc bạn làm được trà trái cây thật ngon nhé!