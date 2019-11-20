Pudding trong trà sữa xuất xứ từ một loại bánh ngọt tráng miệng của Pháp. Pudding có diện mạo và mùi vị khá giống cá loại thạch nên nó rất dễ ăn và được nhiều người cực kỳ ưa chuộng. Tuy nhiên khi so với thạch chúng có độ mềm và dẻo hơn. Đặc biệt với thành phần chính là sữa thì loại đồ tráng miệng này có phần giàu dinh dưỡng hơn cho cơ thể. Pudding có thể được chế biến từ rất nhiều nguyên liệu khác nhau, tạo ra một loạt các mùi vị vô cùng đa dạng. Khi kết hợp với các loại trái cây hoặc uống kèm trà sữa, nó trở thành một loại đồ ăn giải trí và tráng miệng vô cùng tuyệt vời.

Pudding hiện nay được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng để dùng làm topping cho các món trà sữa. Vì sự ngon miệng và dễ làm mà nó đem lại, rất nhiều người đã muốn học cách làm pudding trà sữa để tự chế biến cho mình những loại thức ăn, đồ uống hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn 4 cách làm pudding trà sữa ngon xuất thần và dễ dùng nhất. Mời bạn tham khảo và thử ngay với chúng tôi nhé.

Ngoài được ứng dụng để được kết hợp với trà sữa, bánh pudding còn có thể làm đồ tráng miệng, đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ nên việc học cách làm pudding rất hữu ích và có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Đặc biệt nếu bạn đang muốn học làm các loại pudding trà sữa thì hãy tham khảo hướng dẫn cách làm dưới đây nhé.

Gelatin

Đường, trứng gà

Sữa tươi, whipping cream

Bột vani

Cách chế biến

Bước 1: Trộn lòng đỏ trứng gà với kem tươi thật min, có thể dùng máy đánh trứng để trộn cho hỗn hợp có độ phồng và độ mịn cần thiết. Kế đó cho tiếp hỗn hợp sữa tươi và đường vào, tiếp tục đánh thật đều.

Bước 2: Cho hỗn hợp chúng ta vừa có lên bếp đun, chú ý đun nhỏ lửa cho tới khi sôi già.

Bước 3: Ngâm gelatin khoảng 10-15 phút cho mềm rồi cắt theo ý thích. Khi đã nấu chín hỗn hợp trứng, kem, sữa thì thả lá gelatin vào đó. Khuấy nhẹ để gelatin tan hết, để hỗn hợp có độ mịn tốt nhất thì hãy đổ nó qua rây để lọc đi những phần còn vón cục.

Bước 4: Cho vào khuôn rồi nướng trong lò vi sóng khoảng 60 phút, khi đã chín rồi thì lấy ra để vào tủ lạnh khoảng 3-4 tiếng để bánh săn lại.

Pudding trứng trong trà sữa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trà sữa pudding đậu đỏ

Nguyên liệu

Đậu đỏ

Gelatin

Lòng đỏ trứng gà, sữa tươi

Kem tươi, bột vani

Đường, whipping cream

Cách chế biển

Bước 1: Trộn whipping cream, lòng đỏ trứng và sữa tươi với nhau thật đều, nên dùng máy đánh trứng để hỗn hợp này có thêm độ xốp và mịn. Khi đã trộn trong thì cho đường, vani vào tiếp tục đảo đều để hỗn hợp quyện vào với nhau.

Bước 2: Luộc đậu đỏ, dằm nhỏ rồi đem xay cho thật nhuyễn. Hãy lọc bỏ những phần đậu vón cục hoặc không thể làm nhỏ được để món ăn được ngon và đẹp mắt hơn.

Bước 3: Cho hỗn hợp sữa, trứng, kem ta trộn khi nãy lên bếp đun sôi từ từ đến gì, sau đó bắt ra.

Bước 4: Lá gelatin ngâm mềm trong khoảng 10-15 phút rồi thả vào hỗn hợp khi nãy, khuấy nhẹ tay để gelatin tan hết. Cuối cùng cho đậu đỏ đã xay nhuyễn vào đảo kỹ.

Bước 5: Cho hỗn hợp đã trộn vào lò vi sóng nướng khoảng 60 phút. Sau đó đem ra đặt tủ lạnh khoảng 3-4 tiếng để bánh cô lại. Tới đây là bạn đã có thể thưởng thức được rồi, bánh sẽ có hình dáng giống như thạch và độ mềm dẻo rất dễ ăn.

Pudding vị đậu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trà sữa pudding xoài

Nguyên liệu

Gelatin

Trứng gà, sữa tươi

Whipping cream

Xoài chín

Đường, vani

Cách chế biến

Bước 1: Cắt xoài chín thành miếng, cho vào xay thật mịn.

Bước 2: Trộn whipping cream, sữa tươi, lòng đỏ trứng gà, đường và vani với nhau. Cho hỗn hợp vào máy xay và xay thật nhuyễn.

Bước 3: Đun nóng hỗn hợp vừa rồi tới khi sôi thì cho lá gelatin đã ngâm mềm được 15 phút vào. Khuấy nhẹ cho gelatin tan được hết. Tiếp đó cho xoài đã xay nhuyễn vào và đảo thật mịn.

Bước 4: Nướng hỗn hợp vừa rồi trong lò khoảng 60 phút rồi lấy ra để tủ lạnh trong 3-4 tiếng đồng hồ.

Pudding vị xoài - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trà sữa pudding dâu

Nguyên liệu

Dâu tây

Trứng gà, sữa tươi

Whipping cream

Đường, vani

Gelatin

Cách chế biến

Bước 1: Rửa sạch dâu tây, cắt thành miếng thật nhỏ rồi cho vào máy xay để xay thật nhuyễn, có thể vớt bớt những miếng lợn cợn không làm nhỏ được để hỗn hợp có thêm độ mịn.

Bước 2: Cho sữa tươi, đường, vani, whipping và lòng đỏ trứng gà vào đánh đều thành hỗn hợp thật mịn có màu hơi vàng. Có thể dùng máy đánh trứng để tạo thêm độ xốp và mềm cho bánh, như thế khi chế biến sau bánh sẽ đẹp mắt hơn. Tiếp theo cho hỗn hợp này lên bếp đun với lửa nhỏ tới khi sôi đủ già.

Bước 3: Lá gelatin ngâm trong nước khoảng 10-15 phút, nhẹ nhàng vớt ra, cắt miếng nhỏ rồi thả vào hỗn hợp trứng sữa mới đun. Độ nóng của trứng sữa sẽ khiến gelatin tan từ từ, bạn có thể khuấy nhẹ để chúng nhanh tan và không bị đọng lại cục. Có thể cho qua rây để hỗn hợp loại bỏ được những phần cặn hay vón cục khiến nó không được mịn.

Bước 4: Trộn phần dâu tây đã xay mịn khi nãy vào hỗn hợp trứng sữa, đảo thật đều để các nguyên liệu quyện vào với nhau. Có thể cho vào máy xay để tạo được độ mịn và độ xốp cho bánh

Bước 5: Đặt vào lò nước trong 60 phút rồi lấy ra để tủ lạnh khoảng 3-4 tiếng.

Pudding vị dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý sử dụng pudding

Khi lấy pudding sau khi đặt khoảng 3-4 tiếng trong tủ lạnh, hỗn hợp này sẽ đông lại thành hình dạng giống như thạch. Bạn có thể cắt nhỏ rồi cho vào nước trà sữa đã pha để thưởng thức. Nếu mà muốn dùng ống hút thì bạn nên cắt nhỏ một chút. Chú ý khi lấy ra khỏi tủ lạnh không nên để ở những nơi quá nóng sẽ khiến bánh bị chảy hoặc bị nhũn, như thế sẽ rất khó cắt.

Với pudding trà xanh, bạn có thể uống với trà sữa vị trà như trà nhài, trà đào, vị truyền thống,…

Với pudding trứng bạn có thể thưởng thức kèm với tất cả các vị trà sữa, đây là loại pudding được coi là truyền thống và cơ bản nhất khi lựa chọn topping cho trà sữa.

Với pudding xoài nên được uống kèm với các loại trà sữa vị hoa quả, nhưng nên tránh những loại hoa quả quá “ngang vị” với xoài nếu không muốn trà sữa của bạn có mùi vị hơi lạ.

Tương tự khi sử dụng pudding dâu tây, bạn hãy uống kèm với trà sữa vị hoa quả, vị trà để có được sự hòa quyện hương vị tốt nhất.

Ngoài ra, không nhất thiết phải cắt nhỏ pudding cho vào trà sữa, bạn có thể ăn pudding và uống cùng trà sữa riêng. Đây cũng là một cách thưởng thức rất thú vị, bạn có thể biến tấu đây thành một món tráng miệng hay món ăn nhẹ trong những party gặp gỡ. Đây thực ra là cách ăn pudding truyền thống của người Pháp, sử dụng pudding với cách này cũng khiến vị tận hưởng được những điểm ngon và đặc sắc nhất của pudding.

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Bánh pudding Pháp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là gợi ý những cách làm pudding trà sữa ngon, bạn có thể thử ngay trong căn bếp nhà mình. Đây là loại thức ăn giàu giá trị dinh dưỡng và giá trị ẩm thực của người Pháp. Thật tuyệt vời khi nó không hề khó làm và có thể ứng dụng được trong rất nhiều trường hợp chứ không nhất thiết phải dùng với trà sữa. Hy vọng với những gợi ý và hướng dẫn vừa rồi đã giúp bạn có thêm những ý tưởng để làm thú vị hơn không gian nấu ăn của mình. Chúc bạn chế biến được thật nhiều món pudding ngon miệng và sáng tạo.